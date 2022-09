Carnaval des Couleurs 2022 : rendez-vous au quartier des spectacles du 7 au 9 octobre!

Après une édition 2021 marquée par les mesures sanitaires strictes à la place Émilie-Gamelin, le Carnaval des couleurs de Montréal 2022 revient en force cette année et s’installe au Quartier des spectacles pour la première fois afin de célébrer sa 4e édition! C’est l’occasion de venir célébrer l’automne et la diversité au centre-ville du 7 au 9 octobre, direction la nouvelle Esplanade Tranquille à l’angle Clark et Sainte-Catherine.

Des couleurs en veux-tu en voilà, en compagnie d’artistes de tous les horizons. Sous la direction artistique de Yanick Daigle, le Carnaval des couleurs peut encore une fois compter cette année sur deux ambassadeurs d’honneur de taille : l’auteur-compositeur-interprète Corneille, ainsi que la chanteuse et musicienne Élizabeth Blouin-Brathwaite.

Tous deux présents lors de l’édition de 2021, ils ont été à même de constater l’effet formidablement positif de ce festival comme lieu de rassemblement et de célébration des communautés multiculturelles et LGBTQ+ pour la lutte contre le racisme et l’homophobie.

Le Carnaval des Couleurs s’impose désormais comme un événement incontournable de la scène annuelle des festivals montréalais, en fin de saison lors du weekend de l’Action de Grâce canadienne au début octobre, avec une programmation proposant des vedettes de la chanson et des arts de la scène, dans un contexte de diversité culturelle et d’inclusion, et tout ça gratuitement! Robert J. Vézina, président de la Fondation BBCM, l’OBNL organisateur de l’événement.

Un week-end qui promet d’être enlevant!

Durant les trois journées du Carnaval, vous pourrez assister sur la scène principale à des prestations d’artistes réputés et appréciés provenant de diverses communautés culturelles.

Dès le vendredi 7 octobre au soir, à compter de 18 h, la DJ et chanteuse Sandy Duperval mettra l’ambiance en préambule du spectacle d’ouverture officiel de Corneille.

Le lendemain, samedi 8 octobre en après-midi, les têtes d’affiche se succèderont sur scène, à commencer par la drag queen Océane Aqua-Black (Canada’s Drag Race), suivie de l’auteur-compositrice-interprète et pianiste Florence K, et pour clore la soirée, le chanteur Jonas Tomalty et son band présenteront le nouveau spectacle « Undivided ».

Sandy Duperval Corneille Florence K

Le dimanche en après-midi, le public pourra profiter de musiques et performances endiablées, notamment avec le spectacle autochtone de Samuel Ojeda, la musique cubaine du groupe Me Llamo Son, et le spectacle « Le Monde en musique » de Michel Dorion (et invités), artiste clé de la scène drag montréalaise depuis plus de 30 ans.

Pour clôturer l’événement dimanche en soirée, les musiques et percussions de la très dynamique Élizabeth Blouin-Brathwaite, en compagnie des musiciens Steven Levac et Ricochet, feront vibrer la foule.

Venir pour les spectacles, être présent pour la cause

En plus des spectacles de la scène principale, plusieurs activités auront lieu dans les environs durant tout le week-end, comme par exemple une projection cinéma en plein air avec Les Grands Explorateurs, qui présenteront le film « Viva Argentina ! » en compagnie de son réalisateur André Maurice. À ne pas manquer les samedi et dimanche à 13 h.

D’autres artistes de diverses disciplines (DJs, musiciens, danseurs, amuseurs de rue, artistes de cirque, personnages costumés, etc.) animeront les alentours les 8 et 9 octobre.

Enfin, une conférence interactive gratuite et ouverte à tout le monde aura lieu les samedi et dimanche à compter de 10 h 30 dans le magnifique Pavillon de l’Esplanade Tranquille, proposant quatre ateliers thématiques : la lutte contre l’homophobie, la lutte contre le racisme, la lutte contre la haine sur Internet, et l’effet de la discrimination sur la santé mentale.

L’équipe de la Fondation BBCM – qui organise également le Festival Black & Blue depuis 31 ans durant le même week-end de l’Action de grâce canadienne – invite donc toute la population à cet événement unique et diversifié qui saura plaire à tout le monde, et ce, tout à fait gratuitement!

Pour voir la programmation complète, rendez-vous au carnavaldescouleurs.org!

