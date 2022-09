À la découverte des galeries d’art!

Véritable exutoire de l’âme et du cœur, l’art permet de s’évader de la réalité et de contempler l’immensité, et ce, peu importe votre niveau d’intérêt et/ou de connaissances en la matière.

Terreau des plus riches, le Québec regorge de lieux tous aussi uniques que surprenants où il est possible de découvrir et d’admirer le travail d’artistes chevronnés et inspirés! Aujourd’hui, nous vous en présentons quatre à mettre sur votre GPS lors de votre prochain road trip!

Le Vivoir

Là où l’art prend vie!

Le Vivoir promet une immersion dans l’univers des métiers d’arts et de l’art visuel québécois. En plus de ses 50 artistes locaux à découvrir dans une vaste boutique aux tendances « galerie d’art », Le Vivoir propose 7 ateliers d’artistes ouverts au public.

L’offre de ce lieu professionnel et chaleureux se complète par la salle Delta, l’une des rares salles d’exposition dédiées à des œuvres sculpturales tridimensionnelles. Le tout, dans un village enchanteur empreint d’art et de culture en bordure du fleuve Saint-Laurent : Saint-Jean-Port-Joli.

Objets utilitaires faits main, sculptures et tableaux à couper le souffle, corpus et collections exclusives… l’équipe du Vivoir se fera un plaisir de vous présenter une multitude d’œuvres à découvrir.

levivoir.com

Galerie Pierre-François Ouellette art contemporain

Pour renouer avec la nature et sa représentation

Située au cœur du Plateau-Mont-Royal, la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain se dédie à la présentation d’art actuel faisant preuve d’un engagement critique sous toutes ses formes et dans toute sa complexité.

Cet automne, voyez Conservatorium, une exposition de nouvelles peintures et d’œuvres sur papier de Dil Hildebrand qui examinent la nature et sa représentation. Hildebrand s’est approprié des images de serres et de jardins botaniques, travaillant une fois de plus à l’huile et pour la première fois en gravure et appliquant son langage caractéristique de trompe-l’œil et d’abstraction pour donner un nouveau sens à ces jardins d’intervention humaine.

Dans le second espace de la galerie, découvrez Jardins communautaires de Monica Tap, où l’artiste utilise le paysage pour réfléchir aux questions de temps et d’histoire, de technologie et de mémoire.

pfoac.com

La Guilde

L’art inuit comme vous ne l’avez jamais vu

Fondée en 1906, La Guilde est un organisme à but non lucratif œuvrant à la conservation, à la promotion et à la sensibilisation de l’art inuit, des Premières Nations, des Métis et des métiers d’art du Canada.

En plus d’une exposition permanente qui présente des objets de sa collection, une programmation dynamique d’expositions temporaires et d’activités culturelles est offerte.

La Guilde, c’est un musée avec une galerie d’art ayant des œuvres d’artistes établis et émergents, disponibles pour l’acquisition. Son équipe — passionnée des arts autochtones et des métiers d’art — est heureuse de vous accueillir et de vous offrir des conseils personnalisés, des renseignements détaillés, des suggestions de cadeaux ainsi que la livraison et l’installation d’œuvres.

laguilde.com

McBride Contemporain

Un incontournable de la culture des arts visuels

McBride Contemporain est une galerie d’art contemporain basée à Montréal. Elle a été fondée en 2018 dans l’édifice Belgo, un bâtiment reconnu depuis de nombreuses années comme un lieu incontournable de la culture des arts visuels au Canada.

Cet édifice historique, fondé en 1912 et situé au cœur du quartier de la Place des Arts, rassemble plusieurs galeries, centres d’artistes et ateliers d’artistes, pour la plupart ouverts gratuitement au public à l’année longue.

McBride Contemporain a pour mission d’exposer, de promouvoir et de soutenir le travail d’artistes contemporains montréalais selon des principes d’égalité et de diversité. On y présente le travail de Barry Allikas, Sylvie Bouchard, Nadine Faraj, Jim Holyoak, Mathieu Lacroix, Rebecca Munce, Bea Parsons, Stephen Schofield, Matt Shane, Lorraine Simms, Andrea Szilasi et Yves Tessier.

mcbridecontemporain.com

L’art ouvre les esprits! Faites-vous plaisir et laissez-vous imprégner par l’art d’ici en découvrant des artistes locaux qui expriment leurs visions de toutes les façons.

















