Belles adresses : pour une sortie au musée!

Vous manquez d’inspiration quand l’envie de vous évader vous prend? Pourquoi ne pas vous lancer dans la conquête des musées de la province!

Art, histoire, science, culture, technologie, nature, alimentation : peu importe vos champs d’intérêt, vous en ressortirez grandi… et diverti! En voici six qui sauront assurément plaire aux petits comme aux grands, à mettre sur votre GPS lors de votre prochaine sortie ou lors d’un road trip.

Société d’art et d’histoire de Beauport

Le meilleur des deux mondes!

Êtes-vous plus art ou histoire? Dans tous les cas, la Société d’art et d’histoire de Beauport a quelque chose qui vous plaira! Cet automne, l’établissement vous accueille chaleureusement dans ses deux maisons patrimoniales.

Rendez-vous à la Maison Girardin, 600 avenue Royale, pour une panoplie d’activités jeunesse d’exploration du textile et de la nature dans l’histoire. Les plus grands pourront profiter de l’occasion pour visiter deux expositions : Beauportois passionnés et Beauport en un tour de main.

Pour les mordus d’art, direction la Maison Tessier-dit-Laplante! Située au 2328 avenue Royale, on présente dans cette maison de 1867 la Biennale internationale du carnet d’artiste (BICA) 2022. Découvrez-y les croquis, recherches et expérimentations de plus de 40 artistes d’ici et d’ailleurs! Et de belles surprises vous attendent pour les célébrations d’Halloween. Il faut dire, il se passe de bien mystérieuses choses dans ces maisons anciennes…

Maison Léon-Provancher

Susciter l’émerveillement

La Maison Léon-Provancher est le musée de sciences naturelles de la région de Québec.

L’équipe se spécialise dans les animations scolaires scientifiques. Elle se déplace dans les écoles et fait l’accueil des groupes au musée. Les ateliers portent sur les animaux, la géologie, les dinosaures, la chimie, les systèmes simples – et bien plus! Le rapport avec le milieu naturel et l’expérimentation sont favorisés afin de susciter l’émerveillement et stimuler la curiosité.

Le musée présente l’exposition Naturoscope/Cap sur la Biodiversité et se targue d’avoir une animalerie qui grouille de vie! Découvrez ses spécimens et vivez des journées Sciences en famille réussies. Le musée compte une bibliothèque scientifique qui bénéficie aux enfants membres du club de lecture. Le 29 octobre, en soirée, venez à la fête d’Halloween, au parc Léon-Provancher. Passez voir ce lieu de découverte et de mise en valeur des sciences naturelles et de l’histoire situé au cœur du Vieux-Cap-Rouge!

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

Des expositions à ne pas manquer

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, situé à La Pocatière, présente des expositions permanentes et temporaires valorisant la diffusion des savoirs et des pratiques liés à l’agriculture et à l’alimentation.

Les visiteurs ont la chance de voir les impressionnantes collections d’objets d’ethnographie et d’animaux naturalisés réparties dans les salles thématiques du Musée. Coutumes et métiers anciens, reconstitutions minutieuses de lieux de vie, jouets, instruments et vêtements d’autrefois – le parcours proposé par le Musée captive adultes et enfants. Il permet à chacun de saisir l’ingéniosité et la complexité de la vie de nos ancêtres.

Et parmi les expositions temporaires :

VICTUAILLES ET RENCONTRES TRICOTÉES | Des victuailles prenant forme dans des matières telles que le feutre et la laine. Le résultat est étonnant!

MYCÉLIUM | Une exposition sur un sujet d’actualité au Kamouraska avec les multiples facettes du champignon à découvrir.

Musée Huron-Wendat

Voyage au cœur de l’histoire

Le Musée Huron-Wendat vous invite à découvrir la culture et le savoir-faire de la nation huronne-wendat à travers ses expositions et ses activités. Voyagez au cœur de l’histoire huronne-wendat en participant à l’activité de votre choix parmi celles offertes par le musée!

La visite découverte du musée vous permet de visiter l’exposition permanente Territoires, mémoires, savoirs, l’exposition temporaire et la maison longue nationale Ekionkiestha’. De plus, le musée vous offre de poursuivre votre expérience vers d’autres sites patrimoniaux de Wendake, dont l’église Notre-Dame-de-Lorette, la chute Kabir Kouba, la maison Tsawenhohi et la Place de la Nation.

Vous aimez vous creuser les méninges? Le musée et Défi-Évasion vous présentent une nouvelle activité enrichissante et amusante « Hatiyöndahskehen’ (ancêtres) – Lueurs dans le ciel », sous forme de parcours énigmatique. En famille ou entre amis, résolvez les énigmes à votre rythme à travers 5 endroits uniques dans le vieux Wendake.

Village historique de Val-Jalbert

Une destination touristique unique

Préparez-vous à reculer d’un siècle… au temps des premiers moulins à pâte du Québec. Entre les années 1901 et 1927, Val-Jalbert vibrait joyeusement au rythme de son usine de pâte à papier. En 1901, date où l’usine fut construite par Damase Jalbert, le village s’appelait « Ouiatchouan », du nom de la chute qui alimentait le moulin pour fabriquer la pulpe de bois.

Si l’histoire de Val-Jalbert s’est terminée en 1927 avec la fermeture du moulin à pulpe, il est devenu une destination touristique incontournable au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu’il offre une multitude d’activités et de services en hébergement et restauration qui sortent de l’ordinaire !

C’est un musée à ciel ouvert où vous vous pourrez, entre autres activités, toucher du doigt les maisons en bois d’époque, le couvent-école, le bureau de poste et le magasin général qui tenait lieu de supermarché et qui abrite aujourd’hui une boutique de souvenirs, un sympathique café-terrasse et des chambres de grand confort.

Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire

À la rencontre de trois artistes

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire s’est donné comme mandat de préserver la mémoire et de promouvoir l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul-Émile Borduas et Ozias Leduc, trois figures emblématiques de la région. Son mandat s’oriente également vers la démocratisation de l’art contemporain, par le biais de ses activités éducatives et culturelles, en plus d’offrir une vitrine prestigieuse aux créateurs de la région et au-delà.

La Maison Paul-Émile-Borduas, dessinée et construite par l’artiste, leader du mouvement Automatiste, fut un lieu d’effervescence artistique et intellectuelle. Borduas y a produit une quantité importante d’œuvres, en plus d’y rédiger le manifeste Refus global. On y présente une exposition permanente sur la vie de l’artiste, l’histoire de la maison et des expositions d’artistes contemporains.

Le Domaine Ozias-Leduc, situé à flanc de montagne, est le lieu de naissance et de création de l’homme, où l’on peut y visiter deux bâtiments patrimoniaux meublés, une exposition permanente sur la vie et la famille de l’artiste.

Ouvrez votre esprit à de nouvelles connaissances. Cet automne, c’est au musée que ça se passe!

















