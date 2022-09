À la chasse au Cerf Blanc : le vin de saison parfait !

Avec l’automne arrive la saison de la chasse. Pour ceux et celles qui, comme moi, préfèrent ne pas avoir à faire mal à ces magnifiques animaux que sont les cervidés, je vous propose plutôt de partir à la chasse… au vin! Et, justement, j’en ai un bon à vous proposer pour l’occasion : il s’agit du « Cerf Blanc », un choix plutôt végan pour ce type de chasse…

Le cerf blanc est un animal presque mythique qui fait l’objet de plusieurs contes et légendes. Peut-être l’avez-vous aperçu dans la chasse à courre du troisième épisode de la nouvelle série House of the Dragon (antépisode de Games of Thrones )? Malgré sa rareté, certains vignerons de Touraine, vivant près des grandes forêts royales de Sologne, ont eu la chance de voir dépasser ses bois entre leurs vignes. Cette cuvée, « Le Cerf Blanc », lui rend hommage, et le groupe qui le produit est tout autant une légende dans sa région.

Le Cerf Touraine Sauvignon 2019 Vin blanc, 750 ml

France, Vallée de la Loire

Code SAQ : 14879693

Prix : 14,40$

Le groupe derrière ce vin se démarque depuis 1872

Le Cerf Blanc est produit par le groupe Loire Propriétés, qui est implanté dans le Val de Loire depuis 1872. Ce groupe est formé de 4 caves coopératives, d’une distillerie et d’une entreprise commerciale vinicole. Il représente, produit et vend une grande variété de vins de la région.

Plusieurs vignerons locaux bénéficient donc de l’expertise et de la force de ce groupe pour écouler leur production de plus petite échelle, à grande échelle ! Malgré sa grande force de vente, présente dans 50 pays, le groupe n’a jamais fait de compromis, ni sur ces relations teintées d’humanité, ni sur ses pratiques environnementales soucieuses de l’environnement. Des valeurs qui contribuent à l’affection que l’on porte à leurs vins.

À propos du vin Cerf Blanc

Depuis quelques années, les vins de Loire gagnent en popularité. Les Québécois les apprécient pour leur qualité, leurs saveurs distinctives et leurs prix doux. Que ce soit en blanc ou en rouge, les vins se démarquent par le fait qu’ils sont faciles à boire et qu’ils se prêtent à de multiples accords avec les plats.

Ce sauvignon de Touraine, cépage répandu dans le terroir, se distingue par son côté frais, aromatique et sec. La Touraine est entourée non seulement de châteaux, mais aussi de lacs, de rivières et de forêts – où quelques cerfs blancs d’ailleurs y résident.

Ce qu’on aime de ce type de vin, c’est qu’il se déguste bien seul à l’apéro ou sur des poissons, fruits de mer, salades ou fromages frais. Pour en extraire toutes les saveurs marquées par de belles notes d’agrumes et de fines herbes fraîches, le vin est élevé en cuve inox sur lies fines. Que du plaisir en bouteille !

Et pour revenir à l'émission House of Dragons… Lorsque ce vendredi, le tout dernier épisode de la semaine apparaîtra en version française sur Crave, soyez certain d'avoir en main ce vin pour le déguster confortablement dans votre salon avec des chips ou quelques morceaux de fromage… Une belle soirée en perspective !



















