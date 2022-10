Mordus de pizza? Moleskine, l’art de conjuguer luxe et convivialité!

Depuis son ouverture il y a de cela maintenant six ans, Moleskine a su s’établir en tant qu’incontournable de la scène culinaire montréalaise. Reconnu pour sa délicieuse pizza napolitaine (miam miam!), l’établissement dont la réputation n’est plus à faire comble autant l’appétit des épicuriens en quête de nouveauté que celui des néophytes avides d’étonnement.

Surpasser les attentes

Que ce soit par la qualité supérieure et la fraîcheur des ingrédients utilisés, l’accueil éveillé et personnalisé, le service prévenant et attentionné ou le décor élégant à l’architecture aussi surprenante qu’éblouissante – signé par nul autre qu’un des cofondateurs de l’endroit, le talentueux designer Bruno Braën –, Moleskine surpasse la norme en termes de cuisine italienne. Même sa trame sonore sort de l’ordinaire, les propriétaires privilégiant les classiques vinyles aux impersonnelles « playlists »!

Dès qu’on y met les pieds, une sensation de bien-être envahit quiconque fréquente l’établissement, et ce bien-être se voit ensuite décuplé dès les premières bouchées. De l’entrée au dessert, en passant par le plat de résistance et l’impressionnante carte des vins – dont plusieurs bouteilles proviennent d’importations privées et de Pinard & Filles, vignoble tenu entre autres par Catherine Bélanger, cofondatrice du Moleskine –, saveurs exquises et présentations dignes des plus grands chefs-d’œuvre se côtoient, créant à tout coup extase et béatitude chez la personne qui a le plaisir d’en jouir.

Crédit photo: Dominic Lafond Crédit photo: Amielle Clouâtre Crédit photo: Jean-François Galipeau

Ce n’est pas pour rien que le nom de cet établissement d’exception – petit dernier des propriétaires du Pullman, situé à quelques secondes de marche – figure régulièrement dans les palmarès des meilleurs restaurants de la métropole, et même du pays!

Deux locations pour toutes les occasions

Que vous soyez travailleur, étudiant ou de passage; que vous vous y rendiez en famille, entre amis ou avec des collègues; Moleskine saura satisfaire vos attentes. Grâce à ses deux locations – la maison-mère sur l’avenue du Parc et la concession au Time Out Market –, il permet à tous les types de clientèles de se régaler… à leur rythme.

De plus, l’ambiance partagée du restaurant répond aux besoins de tous : chaleureuse sur tous les plans, celle-ci est plus conviviale au rez-de-chaussée avec sa cuisine ouverte, son immense four à bois et les crayons suspendus au plafond qui pour permettre à tous de gribouiller à leur guise, tandis que l’étage, plus chic, permet une intimité et une tranquillité des plus appréciées.

Sur place ou sur le pouce, les plats concoctés par le réputé chef Frédéric St-Aubin – l’autre tiers du trio de cofondateurs du Moleskine et celui-là même qui a porté la toque au renommé club privé 357c pendant une décennie – valent sans contredit amplement le détour. Venez (re)découvrir l’une des meilleures pizzas (sinon la meilleure!) à Montréal.

Psst! La rumeur court comme quoi il sera bientôt possible de s’y attabler sur l’heure du lunch… restez à l’affût!

Pour en savoir plus sur l’entreprise ou encore y faire une réservation, rendez-vous au moleskinerestaurant.com, consultez ses médias sociaux ou appelez au 514 903-6939.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.