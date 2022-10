Ils étaient dans l’œil du dragon, retrouvez-les en 2022! – Partie 3

Des entrepreneurs allumés, des produits novateurs et une grande confiance en l’avenir de leur entreprise : le lot de tous ceux et celles qui sont passés à l’émission Dans l’œil du dragon au fil des années! Hélas, bien souvent, on a eu droit qu’à une infime partie de leur histoire, donc on était bien curieux de voir où ils en étaient rendus aujourd’hui!

Sans plus attendre. (re)découvrez avec nous quelques-unes de ces entreprises et à quoi elles carburent en 2022!

MTL Balance Board

Pour un entraînement équilibré

Nos planches d’équilibre faites à la main, ici au Québec, à partir de bois 100 % recyclé sont un excellent complément pour améliorer l’équilibre, les réflexes et la motricité d’une manière unique et amusante. Elles sollicitent tous les muscles de la ceinture abdominale ainsi que les stabilisateurs des hanches, genoux et chevilles.

Tous les membres de la famille peuvent utiliser le Balance Board pour garder la forme à la maison. Il s’intègre dans la pratique du yoga, du hockey, de vos entraînements maison et complémente parfaitement tous les sports de planche.

MTL Balance Board conçoit actuellement un nouveau Balance Board – Modèle 360 qui est conçu pour repousser la maîtrise de l’équilibre sur 360 degrés. Ce modèle est fait pour les adeptes qui maîtrisent déjà les précédents modèles standards et qui désirent repousser les limites de leur équilibre. Le modèle 360 sera disponible sur la plateforme KICKSTARTER durant le mois de novembre 2022.

KEKO

Une ergonomie avancée et cautionnée par les experts

KEKO, c’est des supports brevetés pour tablettes, téléphones et liseuses. Ils sont conçus et développés au Québec par Jean-François Jacques, designer industriel de renom.

L’utilisation d’un appareil mobile amène souvent des douleurs physiques causées par une mauvaise posture. KEKO Stand apporte à l’usager une ergonomie avancée cautionnée par les professionnels de la santé. Sans composante électronique obsolescente, ces supports composés de polycarbonate ultrarésistant procurent une pérennité résultant d’une écoresponsabilité en design de produit.

KEKO Stand offre 2 angles et 4 positions pour le confort d’une meilleure posture en tout temps et en tous lieux. En déplacement, il passe tous les contrôles de sécurité. Offerts en 2 formats et 4 couleurs, les supports sont compacts, pliables, légers, robustes et compatibles avec tous les appareils mobiles et boîtiers de protection. Pour le divertissement, le travail, le voyage ou l’activité culinaire, KEKO STAND est un choix judicieux.

TORO Matcha

Innovation du côté des boissons énergisantes

Il était temps d’innover dans le segment des boissons énergisantes!

TORO Matcha fournit des heures d’énergie sans « crash ». Chaque canette contient 60 mg de caféine — assez pour donner un bon boost d’énergie.

TORO est un excellent choix pour les personnes qui sont à la recherche de boissons énergisantes saines et qui sont sensibles aux boissons extrêmement caféinées. TORO est 100% naturelle, sans sucre, sans gluten et végétalienne. TORO est aussi le breuvage parfait à consommer avant ou après votre « workout ».

Emploiretraite.ca

Main-d’œuvre qualifiée et d’expérience

Main-d’œuvre qualifiée et disponible chez Emploiretraite.ca depuis 5 ans! Emploiretraite.ca célèbre ses 5 années d’existence. Fondée par Julie Dufresne, l’entreprise a son siège social dans la région du SLSJ. Elle opère partout à travers le Québec et dans tous les secteurs. Depuis sa création, le nombre d’utilisateurs retraités varie de 100 000 à 400 000 par année – la plateforme est d’ailleurs gratuite pour eux.

L’application Web met en relation des entreprises à la recherche de main-d’œuvre avec des candidats de 50 ans et plus ainsi que des retraités. Elle utilise l’intelligence artificielle pour trouver le candidat qui correspond à l’offre d’emploi.

Vous en avez peut-être déjà entendu parler par son apparition remarquée à l’émission Dans l’œil du dragon. L’entreprise, unique au Canada, s’est démarquée par sa vision du marché du travail et par le design de la plateforme conçue sur mesure pour les retraités ou individus qui n’ont pas de CV à jour.

Océan des saveurs

Première productrice d’algues québécoises certifiées biologiques

Et si on apprenait à intégrer ce fantastique légume de mer à notre alimentation afin de profiter non seulement de sa grande palette de saveurs, mais aussi de ses nombreux bienfaits pour la santé?

Là est la question que s’est posée Un Océan de saveurs, une entreprise de la Gaspésie spécialisée dans la cueillette et la transformation d’algues; elle est la première productrice d’algues québécoises certifiées biologiques. Sa mission : offrir des produits de la mer et de l’expertise de qualité de façon durable et écoresponsable.

Véritable superaliment, les algues offrent saveur et originalité, en plus d’être un légume de mer santé par excellence. La cueillette et la manipulation de ce superaliment de la mer s’effectuent de manière écoresponsable et durable. Un Océan de saveurs est d’ailleurs certifiée niveau Excellence par Les pages vertes pour ses pratiques respectueuses de la nature. De plus, elle est également engagée pour la gestion saine des ressources marines du Saint-Laurent avec Fourchette bleue depuis 2013. Pour l’entreprise, c’est du bon sens de faire rimer « écologie » avec « économie ».

Le monde est scone

Les meilleurs – et seuls – scones prêts à cuire

Le monde est scone fabrique les meilleurs – et les seuls! – scones prêts à cuire pour le commerce de détail au Québec. Sans concurrent direct, ça donnait à l’entreprise une longueur d’avance certaine; son passage à l’émission lui a donc permis de faire exister la marque et de gagner en notoriété et en popularité. Imaginez, on en parle encore 4 ans plus tard!

Depuis, Le monde est scone a développé différentes recettes de scones sucrés et salés et agrandit son bassin de clients, s’est modernisée et est maintenant fin prête à conquérir le Canada!

Les scones sont faits avec des ingrédients naturels et sans agent de conservation ajouté. C’est rempli de beurre, c’est calorique, mais il n’y a pas de cachette. Les meilleurs ingrédients canadiens et québécois sont sélectionnés, parce que c’est ce qu’il y a à faire. Et au-delà des faits, un bon scone nourrit l’âme et c’est tout ce qui compte.

Omy Laboratoires

Révolution cosmétique

Avec son concept unique et son désir de révolutionner l’industrie des cosmétiques à l’internationale, Omy Laboratoires a su charmer les dragons et le Québec entier en 2019 et connaît depuis une croissance fulgurante de ses ventes en ligne partout dans la province et dans le reste du Canada.

L’entreprise crée des soins de la peau 100 % personnalisables et conçus pour les peaux sensibles grâce à son outil d’analyse de la peau en ligne. Omy Laboratoires est le pionnier canadien en personnalisation des soins de la peau sur le Web grâce à son outil d’intelligence artificielle nommé SkinIA.

Un vent de changement à saveur d’internationalisation et de durabilité est prévu pour l’entreprise d’ici 2023.

