Ils étaient dans l’œil du dragon, retrouvez-les en 2022! – Partie 1

Des entrepreneurs allumés, des produits novateurs et une grande confiance en l’avenir de leur entreprise : le lot de tous ceux et celles qui sont passés à l’émission Dans l’œil du dragon au fil des années! Hélas, bien souvent, on a eu droit qu’à une infime partie de leur histoire, donc on était bien curieux de voir où ils en étaient rendus aujourd’hui!

Sans plus attendre. (re)découvrez avec nous quelques-unes de ces entreprises et à quoi elles carburent en 2022!

PSST. Ne manquez pas la partie 2 et la partie 3 de ce dossier!

OLOfusion

Travailler la logique mathématique de façon autonome

OLOfusion, c’est bien plus qu’une horloge; c’est un concept clés en main qui permet de travailler la logique mathématique et d’optimiser l’apprentissage de l’heure!

Tous leurs outils sont bâtis sous le modèle La Futée, qui a démontré son efficacité autant chez les tout-petits de 3-4 ans que chez les jeunes de plus de 10 ans démontrant des difficultés d’apprentissage.

Les produits offerts : l’horloge analogique grand format de 16 pouces, le cadran démonstrateur (2 formats), l’application mobile ludo-éducative et les exercices téléchargeables. Ils sont tous fabriqués au Québec et sont issus de matières recyclées et/ou recyclables.

Suite au passage de l’entreprise à l’émission Dans l’œil du dragon, la réputation des produits OLOfusion ne cesse de s’accroître : c’est plus de 1 500 enseignants et autant de parents du Québec et d’ailleurs qui lui ont fait confiance!

OLOfusion, pour développer l’agilité mentale en mathématiques et apprendre à gérer sa routine de façon autonome.

Pour en savoir plus, visitez olofusion.com et les médias sociaux!

Bego

Des chaussures et accessoires mode véganes et écologiques

Bego est une entreprise de chaussures et accessoires mode, véganes et écologiques.

Les dragons ont été charmés par les modèles uniques et les matières innovantes que la marque utilise. En effet, Bego se démarque par l’utilisation de cuir végétal : les chaussures sont faites de cuir d’ananas et de cuir de raisins et les semelles sont faites de caoutchouc recyclé.

Depuis son apparition à la toute première émission de la saison, Bego a pris son envol et fait littéralement fureur. L’entreprise a maintenant une boutique/entrepôt ayant pignon sur rue sur la Rive-Sud de Montréal et la propriétaire vient d’engager sa toute première employée. C’est une marque en pleine croissance et qui gagne à être connue!

Mille et Une Noix

Beurres de noix naturels et mélanges gourmands

Mille et Une Noix, c’est des beurres de noix naturels faits d’un seul ingrédient et des mélanges gourmands aux saveurs inusitées, le tout préparé de façon semi-artisanale localement, à Sherbrooke!

Après un passage devant les Dragons visant à établir un partenariat pour agrandir et moderniser ses installations de production, Sandra Nadeau, propriétaire et fondatrice de la marque, est finalement repartie sans entente, mais avec une foule d’encouragements – et, surtout, une confiance renouvelée et une vision encore plus claire de son objectif.

Et son objectif, celui-là même pour lequel elle est passée à l’émission, elle l’aura finalement atteint seule. Car pour répondre à la demande grandissante, l’entreprise déménagera prochainement dans un espace qui lui permettra de passer d’une capacité de production de 85 tonnes à 500 tonnes par année, et ce, toujours à Sherbrooke! Parions qu’il s’en préparera, des pots de Pacane Chai Érable (le coup de cœur de Nicolas Duvernois)…

burotic

Mobilier de bureau haut de gamme alliant esthétisme et ergonomie

burotic se démarque par son mobilier de bureau haut de gamme faisant partie de la minorité ne mettant pas de côté l’esthétique pour l’ergonomie. Produisant tous les bureaux et la majorité des accessoires au Canada, burotic aide les professionnels à s’équiper à la maison pour rendre le télétravail plus agréable en transformant le bureau à domicile en une pièce chaleureuse et ergonomique donnant le goût d’y être. Tous ses bureaux ajustables en bois massif sont faits à la main ici même, au Québec.

Le passage à l’émission Dans l’oeil du dragon à permis à burotic de connaître une forte croissance, voyant son chiffre d’affaires augmenter de plus de 340 % par la suite. burotic a comme vision de devenir la référence #1 dans le mobilier de bureau haut de gamme et compte élargir son offre de produits au courant des prochaines années pour y arriver.

Pat BBQ

Des sauces et épices de renommée mondiale

Pat BBQ, c’est une entreprise du Bas-Saint-Laurent fabriquant des sauces et épices de renommée mondiale.

À l’American Royal (Kansas City), le plus grand concours de sauces et épices BBQ au monde, ses épices à frotter (rub) ont été sacrées les meilleures sur la planète en 2018; au même concours, Pat BBQ a remporté la première place pour sa sauce Pat BBQ Spicy dans la catégorie « Hot Tomato » et s’est classée 3e toutes catégories confondues sur 606 sauces!

Depuis son passage aux Dragons, l’entreprise a aménagé une usine de 7 000 pieds carrés entièrement automatisée d’une capacité de plus d’un million de bouteilles annuellement. Elle a de plus obtenu la plus haute certification au niveau salubrité, la norme HACCP-SQF, qui lui permet d’exporter partout dans le monde. Ses produits se retrouvent au Québec dans plus de 1 000 points de vente et maintenant en France et au Mexique.

JolieRide

Belles et confortables sur deux roues

JolieRide Co. a été fondée il y a 6 ans par Marie-Amélie Guilbault dans un but d’offrir aux femmes cyclistes de route une option de vêtements qui soient jolis, abordables, mais surtout confortables.

« À bas les bourrelets! On n’a pas tout le temps besoin d’être dans la performance, compressée comme des saucisses. Mon objectif? Que toutes les femmes puissent se sentir belles et confortables sur leurs deux roues, le tout à prix abordable! » – Marie-Amélie Guilbault, fondatrice de JolieRide

Depuis, la collection s’est étendue aux vêtements de vélo de montagne, qui connaissent également un énorme succès. Et cet automne, Marie-Amélie a lancé sa toute première collection JolieRide-Hivernale, parfaite pour les sports d’hiver comme le ski de fond, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), la raquette, ou simplement pour promener son chien.

Bref, plus d’excuse pour ne pas sortir jouer dehors, été comme hiver!

Ballet Hop!

Ballet bienveillant

Ballet Hop! utilise le ballet bienveillant pour améliorer la confiance en soi des femmes de tous les âges et de toutes les formes. Accueillant les grandes, les rondes, les minces, les carrées, les papas, les ambitieuses, les enfants, les tatouées, les ricaneuses et les têtues, tout le monde a sa place à la barre!

Ballet Hop! offre des entraînements, des classes de ballet, des retraites de ballet, des apéros, des cours en ligne et des cours pour enfants. C’est une véritable ligue de garage de ballet.

On retrouve aussi des boutiques de danse dans ses trois studios : Verdun, Mile-End et Saint-Lambert. Finalement, la gang de Ballet Hop! est en croissance : on y offre maintenant un programme de franchises accessibles pour mettre en lumière l’entrepreneuriat au féminin.

Doupando

Des livres uniques et personnalisés

Doupando est une entreprise montréalaise composée de jeunes parents qui connaissent l’importance de la lecture dans le développement des tout-petits.

Grâce à la personnalisation, elle se donne l’objectif d’amener le goût à la lecture dès le plus jeune âge. Chez Doupando, le concept de personnalisation ne s’arrête pas juste au prénom de l’enfant : il va plus loin en personnalisant chacune de ses caractéristiques physiques, ce qui rend chaque livre unique. Nos livres sont 100 % québécois.

Le passage aux Dragons a amené beaucoup de visibilité à Doupando au Québec. Ensuite, l’entreprise a commencé à exporter vers le marché francophone européen et traduit le livre en anglais pour attaquer le marché canadien anglophone. Son prochain livre personnalisé, qui porte sur le yoga, sortira à Noël et des peluches à l’effigie des compagnons des livres verront bientôt le jour. Ils ont hâte de devenir les meilleurs amis de vos enfants!