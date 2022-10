Ils étaient dans l’œil du dragon, retrouvez-les en 2022! – Partie 2

Des entrepreneurs allumés, des produits novateurs et une grande confiance en l’avenir de leur entreprise : le lot de tous ceux et celles qui sont passés à l’émission Dans l’œil du dragon au fil des années! Hélas, bien souvent, on a eu droit qu’à une infime partie de leur histoire, donc on était bien curieux de voir où ils en étaient rendus aujourd’hui!

Sans plus attendre. (re)découvrez avec nous quelques-unes de ces entreprises et à quoi elles carburent en 2022!

PSST. Ne manquez pas la partie 1 et la partie 3 de ce dossier!

BiMoo

Nappes et napperons à colorier

BiMoo a innové les repas et les moments en famille grâce à ses nappes et napperons à colorier. En effet, les produits BiMoo sont « sans écran » et permettent de colorier, d’apprendre et de s’amuser avec vos enfants afin de créer des moments précieux. Écologiques, ils sont lavables et réutilisables en utilisant des crayons lavables – un tour à la machine et le tour est joué!

Depuis son passage à l’émission Dans l’œil du dragon, BiMoo vend ses produits avec succès au Canada, en France et aux États-Unis.

BiMoo a aussi le vent dans les voiles, car elle offre maintenant le service de produits personnalisés à volume. Ainsi, que vous soyez un musée, un restaurant ou un autre organisme, vous pouvez faire fabriquer un produit UNIQUE pour votre organisation. D’ailleurs, BiMoo vient tout juste de livrer commande au White House Gifts à Washington et au Royal Tyrrell Museum en Alberta!

Pour en savoir plus, visitez bimoo.com et les médias sociaux!

Isabelle Huot

LA solution pour manger sainement et simplement

La célèbre docteure en nutrition innove aujourd’hui avec une nouvelle gamme de repas frais, offrant des portions généreuses et une abondance de légumes variés. Cette gamme de prêts à manger se décline en salade-repas et repas chauds, des recettes aux saveurs franches et composées d’une sélection d’ingrédients de qualité. Les repas se réchauffent en 2 minutes au four à micro-ondes. Pratiques, nutritifs et savoureux, ils sont LA solution pour manger sainement en tout temps!

Tout prêts, tout frais! Il suffit de commander sa sélection de repas sur la boutique en ligne d’Isabelle (www.isabellehuot.com). Le tout sera livré à domicile, partout au Québec et en Ontario. Aucun abonnement n’est requis.

Isabelle Huot se passionne pour votre bien-être. Depuis son passage à Dans l’œil du dragon, encore plus de gens ont connecté avec sa mission, soit celle de vous aider à manger sainement et simplement au quotidien, sans compromis sur les saveurs.

POP Underwear

Le confort avant tout

Les vêtements pour femme sont souvent présentés comme un produit sexy. Pour POP Underwear, c’est important d’offrir un confort avant tout avec une touche de funky.

Chaque mois, on y offre une nouvelle collection de sous-vêtements où on peut retrouver des imprimés dessus avec des phrases drôles. Les gens peuvent s’identifier aux différentes phrases; le sous-vêtement devient donc personnalisé, mais aussi exclusif, car une fois « sold-out », la collection ne revient plus jamais.

Pour la collection d’octobre, on retrouve des morceaux « GLOW IN THE DARK »!!!! POP Underwear offre des tailles allant de XS À 3XL.

Talentech

Faciliter l’acquisition de talents à l’international

Talentech est une agence de recrutement à l’international spécialisée dans le secteur de l’automatisme et de la robotique. Chez Talentech, on a pour mission d’accélérer la modernisation des entreprises manufacturières en facilitant l’acquisition de talents à l’international.

Il est important de sensibiliser le public aux impacts de la crise de main-d’œuvre que subit le Québec. D’ici 2030, il y aura 1,4 million de postes à combler au Québec, soit l’équivalent de la population active de la ville de Montréal!

La solution durable est d’augmenter la productivité et les seuils d’immigration. Il faut donc moderniser, automatiser et robotiser les entreprises pour diminuer leur dépendance à la main-d’œuvre. Aujourd’hui, il y a bien plus d’offres d’emplois ouvertes que de candidats disponibles sur le marché. L’ouverture à l’immigration devient donc un indispensable. Talentech est fière d’avoir accompagné une centaine d’experts en automatisation et robotique industrielle au Québec.

Obibox

Incontournable technologique de la livraison de colis

Obibox (anciennement Xpedigo), l’incontournable technologique de la livraison de colis à domicile et en entreprise! Fondée en 2016 et fusionnée avec Tecor Transport en 2020, Obibox ne cesse de doubler de taille d’année en année et propose un service 7/7, le jour même et le lendemain, sur 70 % du Québec et Ottawa/Gatineau.

Grâce à sa technologie développée à 100 % à l’interne, Obibox offre une expérience « Uber » en termes de suivi en temps réel et se connecte à tous les sites e-commerce traditionnels (Shopify et autres).

Depuis son passage aux Dragons, Obibox a passé de deux cofondateurs à quatre; de plusieurs centaines de milliers de livraisons par semaine à plusieurs millions; d’aucun centre de tri à six.

Dernièrement, Obibox a présenté son Plan d’action climatique en soulignant le déploiement d’une flotte de 20 véhicules électriques. La technologie, l’expérience client et l’écoresponsabilité au cœur de sa stratégie, Obibox est prête pour sa prochaine phase de croissance!

Super Dips

Des mélanges d’assaisonnements santé, pratiques et savoureux

Super Dips est une entreprise de la région Trois-Rivières spécialisée dans la production et la distribution de mélanges d’assaisonnements faits d’herbes déshydratées et d’épices. Leurs mélanges ne contiennent pas de gluten ni de GMS et la plupart sont sans sucre ajouté et sans sel.

Cinq collections vous sont offertes : les mélanges à trempettes Super Dips (29 saveurs), les épices à frotter pour viandes Super Rubs (6 saveurs), les épices à spaghetti Super Spag (2 saveurs), les mélanges à trempettes sucrées Super Fruity (5 saveurs) et les épices à popcorn Super Pop (2 saveurs).

Super Dips s’est mérité dernièrement la troisième place du choix du public lors du concours « Les aliments du Québec dans mon panier! » organisé par Aliments Québec. Ses produits sont disponibles en ligne et dans près de 100 emplacements au Québec.

nanoTRAINO

Complément essentiel à vos activités en plein air

Comment sortez-vous du bois une personne blessée? Le nanoTRAINO est un traîneau civière portatif petit comme une gourde que l’on peut toujours avoir dans notre sac à dos afin d’être prêt à réagir lors d’incident en plein air.

Conçu pour une utilisation seule ou en équipe à longueur d’année, il est utile en ski, randonnée, vélo de montagne, chasse et toutes vos activités en nature. Léger, simple et durable, les guides et patrouilleurs de ski, les équipes de recherche et sauvetage, les militaires et les amateurs de plein air l’emmènent avec eux lors de leurs activités en nature.

Un nanoTRAINO est le complément essentiel à la trousse de premiers soins que devrait posséder quiconque s’aventure en nature. C’est une innovation québécoise qui révolutionne la sécurité en plein air.

La Mexicoise

Une façon écologique de se nourrir

La Mexicoise transforme des produits alimentaires à base d’insectes québécois entiers et assaisonnés. Ses recettes sont basées sur l’ancienne culture préhispanique de la consommation d’insectes, avec une adaptation actuelle d’ingrédients locaux comme le sirop d’érable.

La consommation d’insectes est une façon de se nourrir écologiquement responsable. La Mexicoise n’utilise pas d’ingrédients ultratransformés, mais principalement les insectes entiers, tout en conservant l’authenticité des aliments. Elle offre des produits riches en protéines pour les personnes avec une vie quotidienne active et fournit l’énergie que le corps nécessite.

Après avoir passé des moments difficiles à cause de la COVID, l’entreprise continue d’offrir des produits locaux et bons pour la santé.