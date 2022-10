Rosemont – La Petite-Patrie : l’oasis au cœur de la ville

Si toutes les villes du monde ressemblaient à Rosemont–La Petite-Patrie, parions que personne ne vivrait à la campagne! Ici, on respire à grandes bouffées, on a des espaces verts, des îlots de fraîcheur, des ruelles conviviales, des jardins de rue et un grand marché à ciel ouvert, l’endroit idéal pour élever ses enfants, quoi!

Situé au centre de l’île, il s’agit effectivement de l’un des quartiers chouchous de la population montréalaise. Même si on n’y demeure pas, on y converge souvent, le temps d’une promenade fort agréable. Ça dit tout, non?

La Petite-Patrie est une espèce de jardin d’Éden, un éloge à la verdure, et sa communauté est bien engagée en ce sens. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y voir des toits verts, certains résidents y faisant même l’élevage d’abeilles et de poules!

Au hasard d’une petite marche, on a aussi accès à plusieurs parcs arborés – parfaits pour un petit pique-nique en famille – et pour les plus actifs (et les plus jeunes), il y a tout ce qu’il faut pour se dépenser : skate park, terrain de soccer, terrain de football, jeux d’eau et plus encore.

Sinon, il y a toute une panoplie de commerces et de restaurants locaux qui font la fierté du quartier. Parmi ceux-ci, on retrouve le marché Jean-Talon, du tout compris pour faire provision d’aliments frais, et juste à côté, la Petite-Italie, où s’agglomèrent cafés, restos et boutiques extraordinaires.

Les endroits préférés de vos courtiers immobiliers du quartier

Qui de mieux placé qu’une équipe de courtiers immobiliers de Rosemont-La-Petite-Patrie, en l’occurrence l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN, pour connaître les secrets les mieux gardés du quartier? Ils connaissent le terrain, y vivent et y travaillent tous les jours. Deux d’entre eux vous présentent donc aujourd’hui leur endroit préféré.

YANICK E SARRAZIN. Le courtier immobilier en chef de l’équipe a bon goût, surtout en ce qui a trait aux plaisirs de la table! Il affectionne tout particulièrement le resto Hoogan et Beaufort, qui est magnifiquement situé dans les Shops Angus, avec un look industriel très classy et une belle terrasse l’été. Comme le menu change toutes les saisons, on est toujours en train de redécouvrir l’établissement. Sinon, on peut toujours revenir à ses classiques, tels que sa succulente focaccia, et la renommée de sa cave à vin n’est plus à faire, ayant reçu le « Best of award of excellence » du prestigieux Wine Spectator en 2021.

CATHERINE BRAIS. Directrice des opérations et courtière immobilière, Catherine ne jure que par l’épicerie Chez Clémentine pour faire ses courses. Et elle n’est pas seule pour qui c’est un rituel! Des aliments locaux, une ambiance chaleureuse et tout ce qu’il faut de bières artisanales, de fromages fins et de confitures gourmandes pour se régaler! C’est également un choix écologique, puisque l’établissement restreint au maximum l’usage du plastique.

Suivez Yanick et Catherine dans leur découverte de Rosemont-La Petite-Patrie!

