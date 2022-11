TRINQUONS! – Les découvertes de novembre 2022

Oyez, oyez, l’automne nous fait déjà rougir de fraicheur et quoi de mieux qu’un petit drink pour se ravigoter! Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

Distillerie 3 Lacs

Une fraîcheur mordante triplement raffinée

Ajoutez du mordant à vos soirées avec la liqueur d’orange 3 Lacs, une nouveauté signée Distillerie 3 Lacs, offerte à la SAQ!

Faite à 100 % d’écorces d’oranges biologiques et distillée trois fois pour être douce et raffinée, elle peut être dégustée sur glace en élégant digestif ou mixée à votre cocktail préféré, comme la Margarita 3 Lacs ou encore le délicieux Creamsicle. Promis, vous impressionnerez plus d’un tigre dans le coin! La liqueur d’orange 3 Lacs charmera les amateurs de spiritueux d’exception et pssst! La rumeur veut que ce soit une superbe idée de cadeau à glisser sous le sapin…

L’équipe 3 Lacs est d’ailleurs disponible pour animer des séances de mixologie et des activités corporatives pendant le temps des Fêtes, en plus d’offrir son service de bar mobile. Contactez-la pour rehausser vos rassemblements! Pour toutes les recettes de cocktails festifs de la Distillerie 3 Lacs, visitez son site Web.

Pour plus d’info : distillerie3lacs.ca ou via ses médias sociaux!

Distillerie de Montréal

Rosemont Rhum Épicé : chaleur et connivence

Fidèle à sa renommée, la Distillerie de Montréal privilégie des ingrédients entièrement naturels qui confèrent à ce produit hors pair une authenticité propice à la convivialité.

Rhubarbe, fenouil, sumac, cardamome, piment oiseau, poivre de Kampot : tant d’aromates au caractère bien franc s’accordent sans heurt, mettant en valeur la spécificité de chacun dans une parfaite harmonie.

La rondeur de ce rhum intemporel unit les saveurs comme il rassemble les êtres. Rehaussé par la canneberge et adouci par la mélasse et le caramel, son envoûtant mélange d’épices réjouit le palais autant qu’il réchauffe les cœurs. C’est le complice de longues soirées d’automne.

Pour plus d’info : distilleriedemontreal.com ou via ses médias sociaux!

Les Subversifs

Parfaite union de la chaleur et de la fraîcheur

Les Subversifs lancent un tout nouveau produit : la crème de menthe à la cannelle Idola, en l’honneur d’Idola Saint-Jean, une des figures féministes marquantes du Québec que l’on reconnaît notamment pour sa lutte pour l’obtention du droit de vote et de l’autonomie financière des femmes québécoises.

Cette sixième crème de menthe des Subversifs présente une toute nouvelle saveur qui nous éloigne des arômes traditionnels, que l’on connaît déjà.

Rappelant le goût des fameux bonbons à la cannelle, la crème de menthe Idola est parfaite à consommer en « shooters » comme en cocktails. La fraîcheur de la menthe et la chaleur de la cannelle s’y marient pour offrir une explosion de saveur!

Pour plus d’info : subversif.ca ou via ses médias sociaux!