Tout ce qu’il faut savoir sur le Vendredi fou 2022

Cet article a été réalisé pour le compte d’achetezlemeilleur.ca

Quand a lieu le Vendredi fou 2022 ?

Le Vendredi fou 2022 tombe le 25 novembre cette année. La date réelle change, mais le jour de la semaine reste le même : c’est toujours le vendredi après l’Action de Grâce.

Dans le prolongement de la tendance de l’année dernière à proposer des offres anticipées pour le Vendredi fou, des détaillants comme Amazon, Best Buy, Canadian Tire et Walmart ont déjà lancé des ventes ce mois-ci.

Nous nous attendons à ce que d’autres ventes anticipées soient lancées à l’approche du Vendredi fou proprement dit.

Quelles sont les offres du Vendredi fou que vous pouvez acheter dès maintenant?

Bien que nous soyons encore à quelques semaines de la date officielle du Vendredi fou 2022, vous pouvez dès à présent profiter des premières offres du Vendredi fou, grâce aux ventes récentes de certains de vos détaillants préférés :

Amazon a lancé sa vente pré-Vendredi fou

Best Buy a mis en ligne sa vente du mois du Vendredi fou

Walmart a mis en ligne également ses rabais du Vendredi fou depuis le 9 Novembre

Canadian Tire a rendu disponibles ses rabais du Vendredi fou depuis quelques jours

Certains détaillants comme Best Buy garantissent même qu’il n’y aurait pas de nouveaux rabais pendant le Vendredi fou ou le Cyber Lundi.

Il sera donc important comme chaque année de bien analyser les meilleurs rabais du Vendredi fou avant de prendre votre décision d’achat.

Quelques prédictions sur le Vendredi fou 2022

Voici quelques prédictions sur ce que nous pensons que le Vendredi fou 2022 apportera comme rabais en nous basant sur l’événement de l’année dernière et les ventes récentes lancées par les détaillants cités plus haut.

L’année dernière, nous avons vu les détaillants lancer les offres du Vendredi fou plus tôt que jamais en raison des préoccupations liées aux retards d’expédition et aux problèmes d’approvisionnement.

En fait, l’année dernière, les meilleures offres ont été réalisées avant le Vendredi fou plutôt que le jour même.

Selon une récente étude d’Adobe, les dépenses ont en fait diminué de 1,3 % le jour du Vendredi fou, mais ont augmenté de manière significative (11,9 %) au cours du seul mois de novembre.

Bien que nous n’ayons pas à faire face aux mêmes problèmes d’approvisionnement que l’année dernière, les consommateurs sont confrontés à une inflation élevée et à la crainte d’une récession, ce qui signifie que les détaillants devront vraiment attirer les consommateurs avec des remises importantes et des ventes anticipées.

C’est déjà le cas avec Amazon qui a organisé des soldes sur deux jours au début du mois, avec des offres anticipées pour le Vendredi fou.

Walmart, Best Buy et Canadian Tire ont lancé leurs propres ventes concurrentes avec des réductions sur les technologies, les appareils de cuisine, les articles ménagers, les aspirateurs, etc.

Nous nous attendons à voir des offres similaires en novembre, avec des prix légèrement inférieurs le jour du Vendredi fou 2022.

Qu’en est-il du Cyberlundi ?

Le CyberLundi arrive immédiatement après le Vendredi fou. Les offres du CyberLundi sont généralement axées sur les produits technologiques tels que les ordinateurs portatifs et les casques d’écoute, mais un grand nombre des principales offres du Vendredi fou seront toujours en promotion le lundi.

Il ne faut pas cependant s’attendre à des rabais supplémentaires pendant le CyberLundi. Si vous avez repéré un produit avec un bon rabais pendant le Vendredi fou, n’attendez pas pour l’acheter.

Quelques conseils pour bien profiter du Vendredi fou 2022

Le Vendredi fou est l’un des meilleurs moments de l’année pour acheter vos produits préférés ou vos cadeaux de fin d’année avec un bon rabais. Tous les rabais ne se valent pas pourtant. Si vous voulez obtenir les meilleures aubaines pendant cet événement, voici quelques conseils à suivre.

Suivez les comptes des boutiques et marques sur les réseaux sociaux

Si vous savez déjà les produits que vous souhaitez acheter, pour trouver les meilleures aubaines, suivez simplement les comptes Twitter, Facebook ou Instagram des principaux détaillants ou marques. Ces derniers postent régulièrement des informations sur les rabais qu’ils offriront le Vendredi fou, de sorte que vous serez au courant des meilleures affaires avant tout le monde.

Inscrivez-vous aux infolettres des détaillants

Cela vous aidera à rester au courant des derniers rabais et à connaître les heures d’ouverture et de fermeture du magasin si vous décidez de magasiner en personne. De plus, certains détaillants offrent des coupons exclusifs aux abonnés de leur infolettre.

Si vous allez magasiner en boutique

Les meilleures affaires peuvent être trouvées tôt le matin, alors essayez d’arriver au magasin avant l’ouverture.

Soyez sélectif : ne magasinez pas pour le plaisir de magasiner, mais uniquement pour les articles dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous cherchez à économiser de l’argent, pas à dépenser plus.

Comparez les prix : ne soyez pas attiré par les rabais importants sans comparer avec d’autres boutiques. Les rabais ne valent la peine que si c’est réellement une bonne affaire.

Ne soyez pas impressionné par les foules : le Vendredi fou est une journée très occupée, mais ne laissez pas la foule vous décourager ou vous distraire. Gardez votre objectif en tête et restez concentré sur votre liste de magasinage.

Si vous allez magasiner en ligne

Il y a quelques conseils à suivre lorsque vous magasinez en ligne pendant le Vendredi fou pour vous assurer de profiter des meilleures aubaines :

Faites une liste de ce que vous voulez acheter avant le Vendredi fou, et recherchez des coupons ou des codes promo qui pourraient être applicables.

Identifiez les sites internet sur lesquels vous souhaitez faire vos achats et créez des comptes si nécessaire. Cela permettra de gagner du temps le jour du Vendredi fou.

Surveillez les infolettres et les comptes de médias sociaux des détaillants pour être au courant des offres spéciales avant qu’elles ne soient annoncées au public.

Visitez les sites internet de différents détaillants et comparez leurs offres avant de prendre une décision d’achat.

Assurez-vous d’être à l’aise avec la politique de retour du détaillant avant de finaliser votre achat. De nombreux détaillants offrent des retours gratuits pendant le Vendredi fou, mais certains ne le font pas.

