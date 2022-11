Distillerie 3 Lacs : ce Noël, épatez la parenté!

Eh oui, ce sera bientôt le retour des grandes réunions familiales et amicales! Et du côté des distilleurs, il n’y a pas de meilleur moment pour plancher sur la création de nouveaux spiritueux aux arômes vivifiants.

C’est d’ailleurs ce qu’ont fait les trois complices de la Distillerie 3 Lacs et le résultat enchantera les amateurs de spiritueux. Leurs tout nouveaux rhum épicé et liqueur d’orange 3 Lacs arrivent à la SAQ, juste à temps pour les fêtes! Merci, les gars!

Des produits d’ici qui feront danser vos papilles

Fermez les yeux. Humez ces parfums d’orange (bio, oui Madame!), de vanille et d’épices. Goûtez. Et maintenant, imaginez toutes les combinaisons possibles!

Avec la liqueur d’orange, on voulait un produit qui célèbre et respecte vraiment la noblesse du fruit. Pour notre mouture de rhum épicé, on a cherché à marier des saveurs qui seraient à la fois emblématiques de notre ADN et porteuses de l’exotisme qu’on aime de ce spiritueux. Mathieu Caron, cofondateur de l’entreprise de Salaberry-de-Valleyfield.

La liqueur d’orange et le rhum épicé 3 Lacs sont chaleureux et réconfortants comme la présence d’êtres chers un soir d’hiver. C’est pourquoi, cette année, on vous invite fortement à expérimenter les produits de la Distillerie 3 Lacs!

Psst. Surveillez les produits en dégustation prochainement lors de votre prochaine visite à la SAQ et laissez-vous tenter…

Des cocktails sublimes pour les yeux et le palais

La liqueur d’orange et le rhum épicé 3 Lacs sont si délicieux qu’ils se dégustent nature, avec ou sans glaçons. Mais pour surprendre vos invités et ajouter une touche de raffinement aux célébrations, l’équipe de la Distillerie a créé cinq cocktails festifs, spécialement élaborés pour un mariage parfait de saveurs 3 Lacs.

D’un bel ambré profond ou rosés, parfois moussés, ces cocktails sont aussi beaux que bons et faciles à préparer. Quelques ingrédients et accessoires de base et le tour est joué! Mais quel effet vous ferez!

N’oubliez pas que le secret est dans les ingrédients. Il vous faut la liqueur d’orange et le rhum épicé 3 Lacspour obtenir le goût unique que vous recherchez!

Melon Spiced

Gros Chef Bandit

All I want for Christmas is you

Santa Sour

Margarita

À la recherche d’un cadeau original?

Pour moins de 50 $, le bonheur n’est pas que dans la bouteille! Mathieu, Nicolas et le maître distilleur, Dominic, ont trouvé le moyen de joindre le beau à l’agréable avec des bouteilles et des étiquettes au designraffiné signé Pigeon.

Oubliez les emballages, les petits sacs à poignées, les rubans frisés et les boucles! Les lignes des bouteilles et leur habillage sont tellement réussis que ce n’est pas la peine d’en rajouter. À offrir telles quelles… ou à garder pour soi!

Où acheter les produits de la Distillerie 3 Lacs?

Vous trouverez la liqueur d’orange, le rhum épicé et tous les produits 3 Lacs dans toutes les succursales de la SAQ. Vous pouvez aussi les commander en ligne pour éviter la cohue des prochaines semaines.

Il vous prend une soif de découverte? Pourquoi ne pas faire un saut à la Distillerie où vous pourrez déguster certains produits, explorer les installations et faire vos achats?

Rhum épicé 3 Lacs 39 $, format 750 ml

Liqueur d’orange 3 Lacs 39 $, format 750 ml

Pour en savoir plus sur le forfait « Visite guidée », rendez-vous au distillerie3lacs.ca/evenements!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.