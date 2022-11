Avocat en droit du travail: conseils pour les cadres 

Cet article a été réalisé pour le compte d’OLS, cabinet d’avocats en droit du travail.

Trouver un bon avocat en droit du travail, à Montréal ou ailleurs au Québec, peut s’avérer un défi, surtout pour les cadres et dirigeants québécois. Leurs dossiers sont hautement spécialisés et complexes. Voici quelques conseils pour trouver un avocat qui pourra vous aider si votre situation l’impose.

1- La connaissance aigüe de la matière:

Le droit du travail est un domaine de droit très pointu. Il est de mise que votre avocat ait une connaissance approfondie du droit du travail. Et si votre avocat se spécialise dans ce domaine et y dévoue toute sa pratique, cela peut être un avantage considérable. Qui plus est, si votre avocat se spécialise particulièrement dans des dossiers impliquant des cadres et gestionnaires, cela pourrait être encore plus utile à votre dossier.

2- L’absence de conflit d’intérêts:

La seule personne qui doit compter pour son avocat, c’est son client. Les liens d’affaires de son employeur ne devraient pas être pertinents. Certes, il peut parfois s’avérer difficile de trouver un avocat qui n’a aucun lien et ne désire aucun lien avec un employeur d’envergure. Cela étant dit, il est de mise de trouver un avocat qui saura se montrer totalement indépendant.

3- L’emphase sur des solutions pratiques:

Les solutions pratiques doivent être la pierre angulaire de tout dossier en droit du travail. Encore plus dans des dossiers sensibles tels que ceux impliquant le droit du travail pour des cadres, pour lesquels il est d’autant plus important de mettre l’accent sur la manière d’obtenir un excellent résultat dans un délai efficace, tout en priorisant les buts stratégiques du client. Il est important d’avoir une bonne connaissance du droit du travail, mais il est encore plus important de mettre ses connaissances en œuvre afin d’obtenir un résultat qui sera bon et pratique.

4- Le franc-parler:

Il est important que votre avocat en droit du travail vous indique dès le début si votre dossier ne vaut pas la peine d’être poursuivi. Il est normal – et attendu – que votre avocat vous dise les vraies choses, même s’il est souvent plus facile de dire ce que vous souhaitez entendre. Effectivement, il ne vous sert à rien de vous faire dire que votre situation est bonne si elle ne l’est pas – ou que vous avez une cause, si vous n’en avez pas.

5- Trouver des compromis gagnants:

Les meilleurs résultats sont souvent obtenus en faisant des compromis gagnant-gagnant. Cependant, afin d’y arriver, il faut s’abstenir de lever le drapeau blanc ou de tout concéder. Une bonne entente peut être négociée lorsque les deux partis ont des ressources suffisantes pour protéger leurs intérêts et arriver à une entente équitable.

Bien que les employeurs et les cadres ne commencent pas un dossier en parfaite égalité de forces ou de ressources, un avocat qui est indépendant et qui connaît la matière peut amener le levier, la stratégie et les connaissances nécessaires afin de négocier une entente équitable.

