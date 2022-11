Florilège d’idées-cadeaux juste à temps pour les Fêtes!

Les premières neiges sont déjà tombées, Mariah Carey et les musiques de Noël s’imposent de plus en plus et les négociations pour les plans de partys vont bon train… C’est bon, on a compris, le sprint vers le temps des Fêtes est bel et bien engagé!

Aussi, vous avez peut-être déjà commencé à penser à votre liste de cadeaux, et si c’est le cas, on vient à la rescousse pour vous inspirer un peu. Nous vous présentons un florilège d’idées-cadeaux pas piquées des vers, du beau et du bon à ranger sous le sapin!

Psst! Ne manquez pas la partie 2 et la partie 3 de ce florilège (À VENIR)!

Canadian Hat

Expertise chapelière et stylistes hors pair

Chapeaux en tout genre vous sont offerts à l’Atelier-Boutique Harricana I Canadian Hat 1918! Avec une expertise de plus de 100 ans, des artisans expérimentés et des stylistes hors pair, vous allez faire tourner les têtes!

Pour en savoir plus, rendez-vous au harricana.qc.ca!

Ecolocado

Des boîtes-cadeaux remplies de découvertes

Encourager l’économie locale tout en permettant à ses clients de gâter leurs proches avec des cadeaux originaux, c’est la mission que s’est donnée Ecolocado! En plus de proposer des boîtes-cadeaux rassemblant de magnifiques découvertes conçues par des artisans québécois, l’entreprise offre un abonnement pour ceux qui veulent avoir le plaisir de déballer de nouveaux trésors tous les mois.

Ecolocado s’inspire des saisons pour créer des boîtes thématiques tout au long de l’année. On y trouve des produits gourmands, des articles cocooning et des accessoires écoresponsables pour toute la famille. Petits et grands y découvrent des épices, des savons, des chocolats, des confitures, des chandelles et bien plus pour votre bien-être.

Ecolocado est également spécialisée en cadeaux corporatifs et offre des boîtes-cadeaux et des produits promotionnels à l’image de votre entreprise. Ecolocado s’occupe de tout, de la conception de boîtes-cadeaux à la livraison.

Pour en savoir plus, rendez-vous au ecolocado.com!

Ecoluxe par Harricana

Offrez le luxe écologique

Gâtez vos proches avec les accessoires Ecoluxe d’Harricana! Venez vivre une expérience de magasinage hors pair avec la découverte de l’histoire d’Harricana, première marque de luxe écologique, et de Canadian Hat 1918, chapellerie montréalaise centenaire!

Apprenez-en plus en vous rendant au harricana.qc.ca!

Lutha

Vêtements de plein air fonctionnels et confortables

Tout a commencé il y a plus de 100 ans, quand Vihtori Luhtanen a décidé de créer son entreprise en 1907. Sa femme dessinait et cousait, tandis que lui était responsable des ventes.

Ils ont créé Luhta, une marque finlandaise qui propose des vêtements de plein air fonctionnels et confortables pour les hommes, les femmes et les enfants. Avec une large gamme de produits – notamment des vestes de ski, des pantalons, des tuques, des gants et des vêtements de base -, il y en a pour tous les goûts.

Mais Luhta est bien plus qu’une marque de vêtements de sport : Luhta produit également des vêtements de loisirs pour la vie de tous les jours. Les tissus sont de haute qualité, respirants et conçus pour vous garder au chaud par temps froid. Inspirée par le véritable esprit du sport, Luhta propose ce dont vous avez besoin pour profiter d’une vie saine et sportive.

Pour en savoir plus, rendez-vous au luhta.com!

LUVO

Des fragrances originales et sophistiquées pour la maison

LUVO, une jeune entreprise montréalaise, propose des fragrances originales et sophistiquées pour la maison.

Pour le temps des fêtes, Il est possible d’assembler votre propre ensemble cadeau incluant une bougie parfumée coulée dans une bouteille de vin, une eau de parfum et un médaillon en céramique parfumé.

Les ensembles cadeaux sont emballés dans un furoshiki, un emballage cadeau réutilisable en tissu, conçu par l’artiste montréalaise Paulie Heart.

Pour en savoir plus, rendez-vous au luvocandles.com!

Mathieu Blanchard

Des bijoux locaux, écologiques et durables

À Noël, rien de mieux que d’offrir un cadeau québécois qui, en prime, respecte l’environnement et est d’une durabilité inestimable!

C’est ce que vous propose la Bijouterie Mathieu Blanchard avec sa nouvelle gamme : Mathieu Blanchard Signature, composée de bijoux en or et moissanite, une pierre précieuse écoresponsable et éthique.

Découvrez la joaillerie autrement avec plusieurs idées cadeaux différentes qui feront plaisir! Bijoux québécois de grande qualité en acier, argent et or véritable.

Pour en savoir plus, rendez-vous au mathieublanchard.ca

Oui Manon

Petits produits du quotidien très « queb »

Débordante d’amour et d’humour, Manon arbore ses slogans très « queb » sur ses collections de petits produits du quotidien réalisés de son cru ou encore de la plume d’autres artisans locaux avec qui elle s’est associée.

Ses produits sont livrés partout au Québec et naviguer sur son site Web à la recherche d’une idée cadeau est souvent source d’un bon fou rire!

Une tasse qui fait jaser au bureau, une carte de souhaits pas plate pour chaque occasion, un sac plein d’attitude, avec plus de 500 surprises qui ne laissent personne indifférent, Manon rêve de se retrouver dans tous les foyers de la belle province. Elle est aussi la 1re créatrice des cafés Oui Mais Non dans Villeray et La graine brûlée dans le Village à Montréal.

Découvrez ses produits au ouimanon.com!

Rütrafe Joailliers

Des bijoux pour améliorer votre vie

Couple de créateurs unis dans la vie comme dans la musique et l’atelier, Sandra Ulloa et Claudio Rojas sont des joailliers montréalais qui ont fondé l’atelier-boutique Rütrafe afin de réaliser leur passion : la création et la conception de bijoux en argent sterling, pierres et cristaux.

Joaillerie écoresponsable, Rûtrafe conçoit des bijoux minimalistes et des pièces uniques faites à la main avec minutie et amour qui ont pour mission d’embellir votre vie et améliorer votre énergie. Pour les créateurs, la joaillerie, ce n’est pas seulement pour la beauté extérieure, mais ça reflète aussi l’âme d’une personne, et chaque bijou porte une signification; chaque pièce est travaillée et conçue pour vous inspirer et vous connecter à votre véritable essence.

Rütrafe crée des bijoux saupoudrés de magie. C’est au 365, Avenue Mont-Royal Est à Montréal (au coeur du plateau), que l’Atelier – Boutique Rütrafe vient de fêter sa première année d’ouverture.

Découvrez ses créations en vous rendant au rutrafe.etsy.com!

Galaxy Z Fold4 – Samsung

Le « multitasking » à son meilleur

Le Galaxy Z Fold4 est conçu pour maximiser la productivité. C’est le cadeau idéal pour cette personne sur votre liste qui semble « tout faire »!

Grâce à l’affichage multifenêtre, vous pouvez lancer jusqu’à trois applications côte à côte – ce qui signifie que vous pouvez assister à une réunion de travail virtuelle tout en prenant des notes importantes et en gardant un œil sur votre boîte de réception -, ou encore, détendez-vous en regardant votre émission préférée tout en répondant à des SMS et en faisant défiler les médias sociaux, le tout en même temps.

Pour en savoir plus, rendez-vous au samsung.com!

















