Florilège d’idées-cadeaux juste à temps pour les Fêtes! – Partie 2

Les premières neiges sont déjà tombées, Mariah Carey et les musiques de Noël s’imposent de plus en plus et les négociations pour les plans de partys vont bon train… C’est bon, on a compris, le sprint vers le temps des Fêtes est bel et bien engagé!

Aussi, vous avez peut-être déjà commencé à penser à votre liste de cadeaux, et si c’est le cas, on vient à la rescousse pour vous inspirer un peu. Nous vous présentons un florilège d’idées-cadeaux pas piquées des vers, du beau et du bon à ranger sous le sapin!

Psst! Ne manquez pas la partie 2 et la partie 3 de ce florilège (À VENIR)!

Camp Bruchési

Prenez une pause du train-train quotidien

Camps de répit de fin de semaine et camps de Noël à Bruchési! Le concept est simple : venez vivre pleinement l’expérience du camp le temps d’un week-end.

La programmation propose un bon équilibre entre des activités traditionnelles de camp telles que le tir à l’arc, l’escalade, l’hébertisme et des activités thématiques variées. Grands jeux en forêt et feux de camp sont au rendez-vous lors des soirées typiques au bord du lac. En hiver, les activités proposées sont la randonnée en raquettes, la glissade sur tubes, le ballon-balai et, bien entendu, le patin sur la patinoire, toujours éclairée en soirée!

Durant tout le séjour, les enfants sont accompagnés par une équipe d’animateurs formés, compétents et dynamiques. Tous les repas de la fin de semaine sont fournis : c’est une belle occasion pour les parents et les enfants de prendre une pause du train-train quotidien!

Pour plus d’info, rendez-vous au campbruchesi.ca!

La Mélodie du bonheur

IG Gestion de patrimoine présente ce classique

Comédie musicale qui se passe de présentation, La Mélodie du bonheur revient sur les planches de Montréal dans une distribution prestigieuse et inédite.

Spectacle à grand déploiement avec plus de 25 comédiens, chanteurs et danseurs, ainsi qu’un orchestre de dix musiciens, qui vous feront revivre cet iconique succès de l’histoire de la famille von Trapp.

Une mise en scène signée Gregory Charles. Présentée en français et en version originale anglaise au Théâtre Saint-Denis dès le 3 décembre 2022!

Apprenez-en plus au theatrestdenis.com!

Scandinave Spa

Offrez une raison d’explorer

La carte-cadeau Scandinave Spa est le cadeau idéal des Fêtes. Découvrez trois raisons pour lesquelles l’offrir est de bon goût cette année. Pensez à vos amis en quête d’aventure, à un proche avec qui vous partiriez dans l’Ouest canadien et aux adeptes de thermothérapie de votre entourage!

La carte-cadeau monétaire Scandinave Spa s’échange d’un océan à l’autre, dans des destinations emblématiques canadiennes. Offrez une raison d’explorer avec la carte-cadeau Scandinave Spa!

La carte-cadeau monétaire Scandinave Spa offre le choix entre vivre votre parcours thermal à l’intérieur, dans le confort et le luxe du Scandinave Spa Vieux-Montréal, ou dans le cadre majestueux de la nature au Scandinave Spa Mont-Tremblant.

La carte-cadeau monétaire Scandinave Spa n’expire jamais. Toutefois, sachez qu’en parfumant l’enveloppe d’eucalyptus, votre cadeau se transformera plus instantanément en visite dédiée à votre mieux-être grâce à l’éveil des sens!

Pour plus d’info, rendez-vous au scandinave.com.

La Belle Excuse

Des produits d’exceptions pour gâter vos proches

Un cadeau pour tous les noms sur votre liste; c’est ce que la Boutique La Belle Excuse vous propose! Dénichez des produits d’exception, dont sa célèbre huile d’olive issue des terres familiales en Grèce, ou retrouvez les incontournables pour préparer un repas convivial et savoureux à partager avec famille et amis. Vous y trouverez également la gamme de soin LOLO, des produits naturels pour tout-petits, sans tracas pour les parents.

La boutique de Saint-Liguori offre plusieurs collections d’objets uniques sélectionnés avec soin, tout pour créer une atmosphère chaleureuse. Vous ne pouvez pas vous y rendre? Faites vos emplettes sur l’une des deux boutiques en ligne pour gâter tous vos proches… et moins proches!

Que ce soit pour un cadeau « à moi de moi » ou pour un(e) collègue, un(e) client(e), un enfant, un(e) enseignant(e), pour dire merci, je t’aime ou joyeux Noël, vous y trouverez un cadeau qui ne laissera personne indifférent.

Découvrez les différents produits au labelleexcuse.com!

Lavigne – Fleuriste de quartier

Incontournable des Fêtes

Lavigne – Fleuriste de Quartier est une destination incontournable pour la période des fêtes. On y retrouve une vaste gamme d’idées de cadeaux locaux, des sapins naturels fermiers Baumier, des décorations des Fêtes choisies avec soin, des plantes de saison ainsi que verdures et fleurs coupées, travaillées avec passion par des artistes fleuristes.

Lavigne – Fleuriste de Quartier est un atelier-boutique spécialisé dans la vente de plantes d’intérieur, d’accessoires horticoles et de fleurs coupées.

Situé à proximité du métro Joliette, sur la Promenade Ontario, à Montréal, Lavigne est une vitrine de valeurs durables et fier promoteur de produits locaux. L’entreprise offre la livraison tous les jours dans le Grand Montréal et la majorité de son offre est disponible en ligne également.

Pour plus d’info consultez fleuristedequartier.com!

Mush-up

Un café pas comme les autres!

Née de l’amour du café et d’une passion pour l’alimentation consciente, cette entreprise québécoise a su innover depuis sa création en 2018 en alliant créativité, élégance et écoresponsabilité dans la confection de cafés fonctionnels aux saveurs riches, équilibrées et aux multiples vertus.

MushUp a développé une boisson capable d’intégrer les bienfaits des champignons des forêts à votre routine la plus précieuse : LE CAFÉ! Comment? Par un procédé unique d’infusion d’extraits concentrés de champignons directement dans un grain de café biologique, équitable et torréfié avec expertise.

Ça ne s’arrête pas là! Grâce aux propriétés adaptogènes des champignons employés, ces boissons permettent de profiter de l’énergie d’un café haut de gamme, sans les inconvénients de la caféine ni le goût du champignon.

Découvrez ces cafés uniques et participez à la champi-révolution en vous rendant au mushup.ca!

Galaxy Z Flip4 – Samsung

Des expériences de capture de contenu uniques!

Le Galaxy Z Flip4 est doté d’une coque compacte qui offre des expériences de capture de contenu uniques qui ne sont disponibles sur aucun autre smartphone grâce à la FlexCam.

En pliant partiellement l’appareil, vous pouvez prendre des photos de groupe festives ou des selfies qui capturent vos meilleurs angles – en haut ou en bas – les mains libres; plus besoin d’installer un trépied de fortune lors des fêtes!

Pour une touche personnelle, le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition peut également être personnalisé pour refléter le style individuel de la personne qui le reçoit : vous pouvez choisir parmi 75 combinaisons de couleurs de verre et d’options de cadre disponibles dans le Galaxy Z Flip4 Bespoke Studio.

Choisissez le vôtre au samsung.com!

Tamélo Boutique

Un ensemble rétro parfait pour les skieurs

Cet ensemble au look vintage Tamélo Boutique est parfait pour afficher fièrement votre amour du ski et de l’après-ski.

La saison froide sera plus douillette avec ce kit rétro aux accents néon. Un ensemble détente idéal pour les skieurs et les amoureux de l’hiver. Il fait fureur sur et en dehors des pistes.

Tamélo Boutique permet de revivre la belle époque des skis fluo et des coiffures pas possibles grâce à cet ensemble qui allie confort et nostalgie. Imaginé et imprimé à Montréal, il tient au chaud à la montagne et à la maison et est parfait pour ceux et celles qui aiment un look décontracté, mais stylé! En plus, il est unisexe!

Rendez-vous au tameloboutique.com!

Théâtre Aux Écuries

Trois spectacles pour 55 $

Le Théâtre Aux Écuries est un incubateur théâtral; un centre de création à l’écoute des rythmes, des besoins et des rêves des créateur·trice·s; un lieu de diffusion pour les compagnies émergentes; un théâtre qui offre au grand public des découvertes toujours plus singulières, étonnantes et poétiques.

Pour le temps des fêtes, Aux Écuries est heureux d’offrir l’accès à trois spectacles de sa saison régulière pour 55 $ – oui, oui, uniquement 55 $!

Découvrez la programmation complète et procurez-vous vos billets en vous rendant au auxecuries.com.

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.