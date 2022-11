Florilège d’idées-cadeaux juste à temps pour les Fêtes! – Partie 3 

Les premières neiges sont déjà tombées, Mariah Carey et les musiques de Noël s’imposent de plus en plus et les négociations pour les plans de partys vont bon train… C’est bon, on a compris, le sprint vers le temps des Fêtes est bel et bien engagé!

Aussi, vous avez peut-être déjà commencé à penser à votre liste de cadeaux, et si c’est le cas, on vient à la rescousse pour vous inspirer un peu. Nous vous présentons un florilège d’idées-cadeaux pas piquées des vers, du beau et du bon à ranger sous le sapin!

Psst! Ne manquez pas la partie 1 et la partie 2 de ce florilège!

Coffrets Prestige

Des aventures et expériences en cadeau!

Connaissez-vous les coffrets-cadeaux Coffrets Prestige et leur fonctionnement? C’est tout simple! Chaque coffret-cadeau donne la possibilité à une ou à plusieurs personnes de faire le choix entre une foule d’aventures et d’expériences différentes!

Au lieu d’avoir la lourde responsabilité de choisir LE cadeau de Noël parfait, Coffrets Prestige vous permet d’offrir plusieurs idées de cadeaux en même temps – et il ne tient qu’à la personne qui reçoit le cadeau de choisir ce qui lui plaira!

Plus besoin de parcourir en panique tous les magasins pour trouver le cadeau idéal pour vos parents ou pour trouver la prochaine aventure remplie d’adrénaline pour votre ami casse-cou : chaque coffret-cadeau contient plusieurs dizaines d’idées de cadeaux de Noël. Vos proches auront tout le loisir de choisir! Avec un Coffrets Prestige, il ne fait aucun doute que chaque personne y trouvera son bonheur.

Découvrez toutes les offres au coffretsprestige.com ou sur les médias sociaux!

Epiderma

Une offre VIP pour les Fêtes

Le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir pour la période des Fêtes! Jusqu’au 20 décembre inclusivement, pour chaque tranche d’achat de 100 $ en chèque-cadeau Epiderma ou Medicart, obtenez 10 $ supplémentaires en remise.

Plusieurs soins s’offrent à vous et à votre être cher : épilation par laser, injections antirides, photorajeunissement, microdermabrasion, peeling, traitement de la cellulite, remodelage corporel – et bien plus.

Cette offre VIP des Fêtes est valide dans les cliniques suivantes : Medicart Montréal, Medicart Québec, Medicart Laval, Medicart Dollard-desOrmeaux, Medicart Ville Saint-Laurent et via la boutique en ligne des 30 cliniques Epiderma. Les chèques-cadeaux sont applicables sur les traitements médicoesthétiques et les produits cosmétiques.

Apprenez-en plus au epiderma.ca ou sur les médias sociaux!

SKYSPA

Détente en plein ciel

Faites le cadeau de la détente en plein ciel pour les Fêtes avec les offres exclusives du SKYSPA Dix30!

Que ce soit comme cadeau d’hôte ou pour remplir les bas de Noël, les différentes promotions sont disponibles en ligne. Profitez du forfait Apéro en duo (pour deux personnes) comprenant l’expérience thermique, une entrée ou un dessert ainsi qu’un verre de vin, ou encore optez pour le forfait Expérience thermique, qui donne accès aux installations et aux événements immersifs du SKYSPA.

Offrez un moment de relaxation à tout votre entourage avec des cartes-cadeaux au montant de votre choix. Cette année, gâtez vos proches avec une expérience de détente urbaine sur cette terrasse à ciel ouvert!

Field Made lens indicator stickers

Plus d’info sur skyspa.ca ou sur les médias sociaux!

La Lichée

Des produits gourmands et onctueux

La Lichée est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la confection de caramels à tartiner; des produits gourmands et onctueux à offrir en cadeaux à vos proches ou à vous-même pour les Fêtes!

La Lichée a concocté des options décadentes à mettre dans les bas de Noël ou sous le sapin : des caramels festifs comme le petit nouveau, le caramel au chocolat et à la crème de menthe, en collaboration avec la distillerie Les Subversifs, et un classique, leur caramel au whisky et à l’érable, en collaboration avec la Distillerie du St. Laurent.

Ses trios caramels classiques et choco-cafés sont tout aussi délicieux! Et que dire de ses plus grands formats, les coffrets-cadeaux – qui comportent trois saveurs de caramels – sont parfaits pour les cadeaux d’hôtesse. Gâtez vos proches avec des caramels uniques pour les fêtes!

Rendez-vous au lalichee.co ou sur les médias sociaux!

Milie Bijoux

Révélez votre couleur unique

Entreprise québécoise célébrant ses 11 ans cette année, Milie Bijoux a su charmer au fil du temps grâce à ses collections aux univers variés et à ses bijoux de qualité supérieure.

Fabriquées à la main au Québec, ses créations sont faites exclusivement d’acier inoxydable et de pierres véritables, des matériaux hypoallergéniques et durables. Vous découvrirez, dans sa boutique en ligne, des bijoux qui plairont à tous les styles, des plus minimalistes jusqu’aux plus flamboyants! Chaque personne retrouvera un peu d’elle-même à travers ces bijoux pour révéler sa couleur unique au monde qui l’entoure.

Pour les Fêtes, offrez un bijou de cette belle entreprise d’ici. Vous sèmerez la joie dans les yeux des personnes qui vous sont chères et vous récolterez les sourires. Psst! Milie Bijoux propose aussi des cartes-cadeaux!

Découvrez ses différentes collections au miliebijoux.com ou sur leurs médias sociaux!

The Kingdom Choir

Enfin de retour à Montréal!

The Kingdom Choir est enfin de retour à Montréal!

La réputation de ce chœur londonien dépasse largement les frontières de l’Europe. Son énergie contagieuse et ses performances passionnantes l’ont amené à chanter à la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle et à collaborer avec notamment Elton John et Barbra Streisand.

Le programme du 19 février à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts comprend des interprétations de classiques gospels et du répertoire populaire, entre autres d’Aretha Franklin et de Stevie Wonder. Une suggestion cadeau pour quiconque apprécie le gospel ou aimerait le découvrir.

Procurez-vous vos billets au placedesarts.com ou visitez leurs médias sociaux!

Galaxy Watch5 – Samsung

Atteignez vos objectifs en matière de bien-être!

Dotée d’un nouvel aperçu intuitif et de fonctionnalités avancées telles que l’accompagnement du sommeil, la surveillance de la santé – y compris la pression artérielle et l’ECG – ainsi que la mesure de la composition corporelle et le suivi de la condition physique, la Samsung Galaxy Watch5 Series, soutenue par l’application Samsung Health Monitor, aidera les personnes figurant sur votre liste de cadeaux de Noël à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être.

Peu importe que vous vous entraîniez pour un triathlon, que vous fassiez de la musculation à l’occasion ou que vous cherchiez simplement à rester en bonne santé après les fêtes de fin d’année, la Galaxy Watch5 s’associe parfaitement à votre smartphone Galaxy pour aller au-delà des activités de remise en forme et suivre le processus d’après-entraînement, de repos et de récupération.

Pour plus d’info, rendez-vous au samsung.com!

Tella & Stella

Pitou et minou stylés

Tella & Stella, c’est une entreprise québécoise d’accessoires pour chiens et chats à la hauteur du style et de votre personnalité ainsi que de ceux de votre compagnon. Les motifs ludiques et colorés qui habillent leurs laisses, colliers et harnais sont nés d’une dessinatrice d’ici.

Parmi l’éventail de produits, la collection Intempérie est parfaite pour vous accompagner partout, et ce, beau temps mauvais temps! Faits de silicone, les produits de cette collection ont une construction hydrofuge qui résiste aux promenades sous la pluie, aux tempêtes de neige et aux baignades dans les lacs et les rivières. De plus, ils se lavent facilement avec un linge humide si vous empruntez des sentiers boueux…

L’intérieur des colliers et de la poignée de la laisse est doublé en néoprène, ce qui leur confère un effet coussiné plus confortable pour vous et votre chien.

Pour en savoir plus : tellaandstella.com ou sur leurs médias sociaux!

Centre des sciences de Montréal

La science en cadeau!

Noël approche! Gâtez vos proches en leur offrant une expérience dont ils se souviendront longtemps!

Que ce soit pour un enfant ou pour toute une famille, l’achat d’une carte-cadeau ou d’un abonnement au Centre des sciences de Montréal représente l’occasion idéale d’offrir un cadeau spécial, amusant et instructif!

Une programmation qui saura ravir autant les grands que les petits : la toute nouvelle exposition vedette Dinosaures autour du monde, un nouveau film IMAX® Dinosaures de l’Antarctique 3D et les quatre expositions permanentes : Humain, Explore, Mini Mondo et Fabrik.

Rendez-vous au centredessciencesdemontreal.com ou sur les médias sociaux!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.