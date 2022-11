Choisir sa cause et donner au suivant

Alors que la période des Fêtes rime pour plusieurs avec festivités et plaisir, elle représente un défi de taille à surmonter pour d’autres. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en contribuant à une cause qui vous interpelle et ainsi faciliter la vie d’autrui? Les organismes qui ont pour mission de prendre soin de la santé physique et mentale des personnes en difficulté et de procurer du bonheur aux gens ne manquent pas. En voici quelques-uns qui sauront certainement faire vibrer votre fibre altruiste.

Audiothèque L’Oreille qui lit

Retrouvez l’accès à vos lectures préférées

Vous n’arrivez plus à lire aisément vos revues et magazines préférés ou vos journaux du matin qui vous au gardent à la fine pointe de l’actualité? Les horaires télé sont toujours écrits trop petits? Et de combien d’autres informations vous devez maintenant vous priver parce que vous n’arrivez plus à lire facilement?

Audiothèque L’Oreille qui lit est là pour vous redonner accès par l’audio à vos lectures préférées et vous en faire découvrir des nouvelles. Ses services sont disponibles en français et à travers le Québec – et même de l’Amérique du Nord! -, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la modique somme de 15 $ annuellement.

Pour plus d’info : audiothequeloreillequilit.com

Carrefour des proches aidants QC

Vous n’êtes pas seul(e)

Le Carrefour des proches aidants de Québec est là pour accompagner et soutenir les personnes durant toutes les étapes de la proche aidance et de la postaidance. Vous n’êtes pas seul(e), l’équipe du Carrefour est là pour vous!

Les services comprennent : répit à domicile et hors domicile, groupes de soutien, rencontre individuelle psychosociale, café-rencontre avec conférence, yoga, méditation, Viactive, activités ludiques et sorties.

Pour tous les détails, rendez-vous au prochesaidantsquebec.com.

Fondation Michel-Sarrazin

Compatir. Soutenir. Accompagner.

Leader dans son domaine, la Maison Michel-Sarrazin accueille et accompagne depuis 35 ans les personnes atteintes de cancer dans les phases palliatives et terminales de la maladie.

Saviez-vous que le financement de l’œuvre Michel-Sarrazin repose à 60 % sur les dons de la communauté?

Afin d’assurer la gratuité des soins offerts, la Fondation doit amasser près de 4M$ annuellement. Grâce à vos dons, plus de 10 500 personnes malades ont été accueillies et 90 000 personnes ont été soutenues dans la perte d’un être cher.

La Maison Michel-Sarrazin : accompagner et soutenir jusqu’à la fin!

Obtenez de plus amples informations en consultant le michel-sarrazin.ca.

Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

Prévenir le suicide

Le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) offre des services spécialisés directs à la population. Ceux-ci visent la prévention et l’intervention auprès des personnes en détresse suicidaire, de leurs proches ainsi que des personnes endeuillées par suicide. Que ce soit au téléphone, par clavardage ou en personne, un professionnel est disponible pour répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Annuellement, ces spécialistes effectuent près de 25 000 interventions. Donner à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec, ça fait du bien. Chaque dollar est investi pour prévenir le suicide, soutenir et aider des personnes de notre région.

Apprenez-en plus via le cpsquebec.ca!

Cette année pour les Fêtes, faites preuve de générosité et donnez – à la hauteur de vos moyens – aux organismes de votre région! Faire le bien en changeant la vie des gens : le plus beau cadeau qui soit.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.