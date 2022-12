Vivre à Outremont : trois adresses pour vos emplettes des fêtes! 

Ce n’est pas un hasard si Outremont est l’un des parcs immobiliers les plus convoités de la métropole. Son cachet unique, ses espaces verts à perte de vue, son histoire riche et sa géographie directement connectée au centre-ville sont autant de raisons de rêver s’y établir un jour.

Outremont, c’est un véritable petit jardin d’éden d’une superficie de 4 km2, juché sur le versant nord-ouest du mont Royal. Et qui dit mont Royal dit tranquillité, activités et proximité avec la nature. Les parcs Beaubien, Outremont et Saint-Viateur y sont d’ailleurs magnifiquement bien entretenus et organisés, parfaits pour des activités sportives diverses été comme hiver.

En vérité, le quartier au complet donne l’impression de déambuler dans un parc, étant dominé par une couverture végétale omniprésente sur l’ensemble de ses artères.

C’est également l’un des quartiers de prédilection pour les familles. Puisqu’essentiellement résidentiel, le quartier est parmi les plus paisibles de l’île, avec une véritable vie communautaire et plusieurs écoles de qualité, du primaire aux campus universitaires. C’est d’ailleurs l’un des points forts du secteur pour les familles cherchant à s’installer à proximité des écoles.

Outremont, c’est également une vie commerciale locale florissante, avec de délicieux restos, des épiceries fines, des boulangeries artisanales et d’autres attrayantes boutiques, promesse de charmantes sorties en mode lèche-vitrine.

Petit guide des meilleures adresses des fêtes à Outremont

La courtière immobilière Danièle Papazian affectionne particulièrement cette institution outremontaise, qui fait du commerce de souliers pour jeunes enfants une véritable mission. Mère de famille, elle s’y déplace régulièrement pour chausser sa marmaille!

La boutique est située tout près de l’intersection Laurier Ouest, sur l’avenue Querbes. On y retrouve des styles recherchés et uniques en leur genre. C’est que Nadielle Kutlu, la propriétaire, et son équipe, font des pieds et des mains (mais surtout des pieds!) pour choisir des chaussures d’une grande qualité, faites par exemple de cuir de pomme et autres matériaux recyclés, souples, confortables et non toxiques. Bref, chez Piétine, vous trouverez assurément chaussure à votre pied!

Comme la courtière immobilière Élisabeth Augeard a des petits-enfants, les jouets sont pour elle des achats incontournables… Mais pas n’importe quels jouets! Et à la Boutique Citrouille, on en retrouve pour tous les goûts, alors que l’entreprise priorise des matériaux durables à l’épreuve du temps tels que le bois.

Située sur l’avenue Bernard Ouest depuis déjà 23 ans, la boutique participe à faire rayonner le quartier par la qualité de leur service et de leurs produits triés sur le volet, qui met surtout de l’avant des créateurs d’ici. Du tout compris pour faire de petits heureux!

Question d’avoir du beau et du succulent à se mettre sous la dent, le courtier immobilier en chef de l’équipe, Yanick Sarrazin, vous recommande fortement cet établissement café-boulangerie à la française qui fait le délice des résidents du quartier.

Du pain frais, des pâtisseries, viennoiseries et des produits d’épicerie fine y sont disponibles sur le pouce pour remplir votre table de bombances durant les fêtes. D’ailleurs, durant cette période de réjouissances, on y prépare des bûches spécialement pour Noël. Un classique si vous venez qu’à passer sur l’avenue Van Horne!

