Perdre du poids comme résolution pour 2023, une mauvaise cible?

Après avoir mangé un peu trop de dinde pendant les fêtes de fin d’année, plusieurs Montréalais prennent la résolution de faire un régime et de s’inscrire au gym pour perdre du poids. L’autrice, conférencière et consultante Edith Bernier, qui se spécialise en ce qui a trait la grossophobie, pense que c’est de manquer la cible.

Selon les données de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), plus de 90% des gens qui font une tentative de perte de poids auront regagné leur poids initial dans les cinq années suivantes. «L’industrie de la diète explose, car elle ne fonctionne pas», explique l’autrice. Pour contrer cet «effet yo-yo», elle préconise de «revoir nos relations avec ces choses-là, qu’elles soient moins restrictives, moins punitive, et plus fun».

«Bougez certes, mangez équilibré certes, mais parce que c’est bon pour vous», suggère-t-elle, plutôt que par recherche de la minceur, qui finirait généralement par décevoir.

Manger mieux

«La culture de la diète et de la grossophobie ne prend pas de vacances», explique Edith Bernier, pour parler du sentiment d’avoir trop mangé qui vient après le temps des fêtes. Elle rappelle aussi aux inquiets qu’au final, «c’est sept/huit jours au maximum, on note parfois un petit gain de poids, mais il a tendance à se replacer tout seul».

Pour éviter de manger trop l’an prochain, elle conseille de commencer tout de suite par arrêter les privations. «Si tu te prives toute l’année, c’est sûr que tu vas te gaver à Noël», lance-t-elle, alors qu’elle explique que généralement «quand les interdits tombent, la tentation tombe aussi».

Elle ne recommande pas non plus de manger n’importe quoi, mais plutôt de suivre son corps plutôt que de le forcer. En résumé, il faudrait «sortir de la logique de toujours devoir finir son assiette ou de manger à des heures fixes». Plutôt, l’autrice suggère d’écouter sa faim et de suivre son instinct. Elle ajoute qu’un «bébé arrête de manger quand il n’a plus faim, pourquoi on ne ferait pas simplement pareil comme adulte?»

Bouger plus

Selon ses dernières données, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) annonce que plus de la moitié de la population pratique un mode de vie sédentaire. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), quant à elle, prévient que le manque d’activité physique augmente de 20% à 30% les risques de décès.

Le manque d’activité physique n’est pas à prendre à la légère pour Edith Bernier qui met en garde contre les diverses maladies liées à la sédentarité. Elle invite tous à bouger plus, peu importe leur âge ou leur poids : «le mouvement, c’est bon pour tout le monde».

L’approche au sport, quant à elle, est cependant à revoir pour trouver des motivations qui vont durer dans le temps. Pour se faire, elle propose «moins de sévérité, de discipline et de sacrifice» pour se concentrer sur ce qui lui semble l’essentiel : avoir du plaisir.

Elle encourage les gens qui veulent bouger plus à chercher un sentiment d’accomplissement ou encore à faire des activités de groupe pour que le sport soit un jeu, plutôt qu’un sacrifice. «L’important, c’est de bouger, rappelle-t-elle, tu as le droit de changer de sport, d’essayer des choses, pour trouver ce qui t’allume».