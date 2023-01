Alimentation santé: des produits d’ici pour vous remettre dans votre assiette!

Dans un monde où l’alimentation industrielle et transformée prédomine largement, il existe heureusement au Québec de formidables entreprises menées par des personnes engagées et innovantes qui proposent des alternatives saines, naturelles et originales!

Voici quelques suggestions de super marques et adresses qui vous aideront à vous alimenter de manière plus équilibrée et responsable.

Les Petits Pots de Barry

Le soleil des tropiques avec la pureté des produits boréaux canadiens!

Les Petits Pots de Barry, c’est la marque de commerce d’Aliments Barry! Curieux, méthodique et intéressé dès son arrivée à Québec, Mamadou n’a cessé d’étonner par ses implications et investigations actives dans chacune des étapes de la chaîne alimentaire, de la terre à l’assiette.

Pour maîtriser sa connaissance du secteur alimentaire, Mamadou s’est investi corps et âme dans divers emplois tant chez les producteurs, les restaurateurs que les transformateurs alimentaires. Son désir de marier ses deux cultures, africaine et québécoise, s’est matérialisé dans ses multiples recettes originales à base de fruits et légumineuses du Québec et de l’Afrique que renferment Les Petits Pots de Barry.

Pour approfondir ses connaissances, il s’allie à MYCÉLIUM incubateur alimentaire pour la création de ses multiples produits à base des fruits et légumineuses.

Rendez-vous au petispotsdebarry.ca et sur les médias sociaux!

Isabelle Huot, docteure en nutrition

Le prêt-à-manger santé et savoureux

La célèbre Docteure en nutrition a lancé sa première gamme de repas prêts-à-manger livrés à domicile en 2011. Encore aujourd’hui, elle ne cesse d’innover assurant une offre santé variée, pratique et surtout sans compromis sur les saveurs.

Si vous suivez Isabelle Huot sur ses réseaux sociaux, vous connaissez son amour pour les voyages et la bonne bouffe! Sa passion pour la vie se traduit dans la qualité des ingrédients sélectionnés et les saveurs recherchées qu’elle a peaufinées avec des chefs de renom. Pionnière en nutrition au Québec et femme d’affaires, l’idée était de développer LA solution pratique pour manger sainement en tout temps. Mission accomplie!

Des repas prêts-à manger, aux produits du garde-manger et programmes santé pour vous aider à retrouver votre équilibre, elle élargit ses horizons en ce début d’année et lance son tout nouveau programme web SOS Ménopause des plus complets et dynamiques.

Rendez-vous au isabellehuot.com et sur les médias sociaux!

Dassa

Pas d’ingrédients aux noms imprononçables!

Dassa vous offre des boissons pétillantes exotiques préparées au Québec avec peu d’ingrédients, et des ingrédients simples, pour permettre à toute la famille, petits et grands, de se rafraichir ensemble. Ses boissons naturelles ne contiennent ni conservateurs, ni arômes ou colorants artificiels.

La mission de Dassa est de faire rayonner la culture à travers ses boissons tout en prenant soin de l’environnement. C’est pourquoi l’entreprise priorise l’utilisation de canettes d’aluminium recyclable à l’infini comme emballage principal.

Le produit phare de l’entreprise, le pétillant à l’hibiscus, est une infusion inspirée du bissap africain. Que ce soit pour un apéro sans alcool ou pour concocter votre meilleur cocktail, les notes florales de cette boisson feront vibrer vos papilles. « C’est rafraichissant! » Ainsi s’exclame la majorité des personnes qui y goutent. En ferez-vous partie? Une escapade savoureuse et colorée, comme si vous étiez sous le soleil des tropiques!

Rendez-vous au dassasaveurs.com et sur les médias sociaux!

Bleu Sauvage

Boire des antioxydants n’aura jamais été aussi agréable!

Bleu Sauvage est un jeu de bleuets sauvages du 100% pur pressé à froid. Exclusivement fait avec environ 1 000 bleuets du Lac-Saint-Jean, il a un goût sublime plein d’antioxydants!

Les bleuets sauvages sont reconnus comme étant la variété de bleuets la plus savoureuse. Leur jus est tout simplement sublime! À boire directement, à mélanger à d’autres jus ou à de l’eau pétillante, à savourer aussi en cocktail ou en cuisine.

Rendez-vous au bleusauvage.ca et sur les médias sociaux!

TORO Matcha

Restez actif et plein d’énergie au quotidien!

TORO Matcha alimente votre vie active avec de la bonne énergie fonctionnelle. Cette boisson est différente des autres boissons énergisantes, car elle procure de la vraie bonne énergie sans « crash » de caféine. En plus, elle est entièrement produite par une compagnie québécoise à Montréal!

TORO Matcha est la boisson parfaite pour vous donner un p’tit boost d’énergie en après-midi. Elle ne contient pas de caféine ajoutée ni de taurine. La boisson est 100% naturelle, sans sucre, sans édulcorant, sans gluten et végétalienne.

Rendez-vous au toromatcha.com et sur les médias sociaux!

Les Productions Horticoles Demers Inc

Offrir fièrement aux Québécois des fruits et légumes d’ici!

Depuis 60 ans, la famille Demers incarne la créativité, l’authenticité et le respect. La qualité exceptionnelle de leurs fruits et légumes résulte du maintien de l’équilibre entre culture et nature.

Toutes leurs actions témoignent de leur souci d’améliorer continuellement leurs produits et leurs façons de faire. Ce qui les anime jour après jour? Répondre aux besoins de leurs clients, de leurs employés et de leur collectivité; assurer le développement d’une agriculture écoresponsable et contribuer à nourrir sainement les Canadiens.

Demers est le choix des connaisseurs et l’Innovation fait partie de leurs gênes, c’est pourquoi ils sont toujours en développement afin d’atteindre la fine pointe de la technologie. Leur expertise dans la culture de produits de serre est majeure!

Rendez-vous au phdemers.com et sur les médias sociaux!

Kiago Nutrition

Le repas santé à emporter (et à boire)!

Créée en 2020 par un couple passionné de nutrition, Kiago Nutrition offre des repas complets et santé à boire. Faits d’ingrédients naturels simplement déshydratés et réduits en poudre, ils contiennent tous les nutriments nécessaires pour remplacer un repas complet. Le respect de l’environnement est primordial pour cette petite entreprise familiale, c’est pourquoi leurs repas sont emballés dans des sachets compostables.

Sans cuisson ou réfrigération nécessaire, les repas Kiago sont parfaits pour un déjeuner rapide et équilibré, un repas pressé ou sur la route, ainsi que pour les randonnées et activités extérieures. Il suffit de mélanger le contenu du sachet avec de l’eau pour obtenir un repas sain. Kiago Nutrition veut révolutionner le monde du repas rapide et offrir une alternative intéressante à la facilité de la malbouffe. L’entreprise offre également une boisson nutritive pour enfants de 2 à 12 ans.

Rendez-vous au kiagonutrition.com et sur les médias sociaux!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.