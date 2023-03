Saveurs MTL: spécial tacos!

Saveurs MTL vous propose chaque mois des établissements de restauration qui préparent quelques-uns de vos mets favoris dans la métropole. Aujourd’hui, découvrez des établissements qui rivalisent d’imagination pour créer… les meilleurs tacos en ville!

Festif, frais et explosant de saveurs, le taco est un plat traditionnel mexicain composé habituellement d’une tortilla de maïs ou de blé, garnie de viande, de légumes, de fromages et de sauce. Des possibilités infinies de variations et de garnitures!

Montréal regorge de restaurants menés de main de maître par des passionnés qui rendent honneur à l’authentique gastronomie mexicaine ainsi qu’à la culture de ses habitants, grâce aux plats qu’ils concoctent. Voici quelques incontournables, à emporter ou à manger sur place dans une ambiance chaleureuse!

Escondite Cerveceria de Barrio

Une expérience culinaire unique en son genre

Escondite Cerveceria de Barrio est un endroit incroyable pour goûter à la cuisine mexicaine authentique. C’est un restaurant situé dans le quartier qui offre une expérience culinaire unique en son genre. Le menu propose une sélection de plats savoureux, préparés avec les ingrédients les plus frais et les plus fins.

En plus de la nourriture délicieuse, Escondite Cerveceria de Barrio est également connu pour ses cocktails de tequila faits maison. Le bar propose une sélection de tequilas de haute qualité ainsi que d’autres spiritueux et boissons. Les mixologues talentueux créent des cocktails uniques et délicieux, parfaits pour accompagner un repas ou pour profiter d’un verre entre amis.

Plusieurs succursales pour vous servir : Drummond, Union, Monkland à NDG, Vieux-Port, West-Island, Laval, Verdun et Brossard.

Pour plus d’info, visitez escondite.ca

Los TNT Tacos

Le goût du Mexique près de chez vous!

Restaurant local Tex-Mex qui offre une variété de mets mexicains rapides, Los TNT Tacos veut partager avec vous ses aliments frais et savoureux.

Situé à 15 minutes de Montréal, ce restaurant familial et accueillant vous fera goûter à de nouvelles saveurs, mais toujours avec de l’authenticité. Au menu, Los TNT Tacos vous propose des burritos, tacos, tacobols ainsi que des nachos. Ses sauces faites maison regorgent de saveur et conviennent à toutes les papilles gustatives.

L’équipe passionnée et dynamique vous accueillera chaleureusement, vous ne serez pas déçus!

Pour plus d’info, visitez lostnttacos.ca

La Catrina

Cuisine fraîche et excitante

La Catrina offre un menu en constante évolution, un beau mariage entre des techniques de cuisine traditionnelle mexicaine et des produits frais et locaux d’agriculteurs d’ici. On priorise les arrivages du jour, les légumes de saison et une simplicité complexe. C’est une cuisine fraîche, sans prétention mais toujours excitante.

Côté bar, vous trouverez une impressionnante collection de mezcal et téquila d’importation privée à déguster en cocktail ou avec une sélection d’agrumes et de sels exotiques. Vous serez charmés par la créativité des mixologues et par l’impressionnante carte de margaritas exclusive.

Autant par sa cuisine que par ses cocktails, la Catrina cherche à surprendre et se réinventer au gré des saisons. On veut vous offrir une expérience hors du commun; à chaque visite, une surprise vous attend!

Pour plus d’info, visitez restaurantlacatrina.ca

Resto Calaveras

Comme à la maison

Calaveras est un rêve réalisé où on vous offre un voyage au vrai Mexique. En cet endroit à l’ambiance très chaleureuse, on ne traite pas les personnes comme des clients, mais bien comme des amis qui vont avoir l’opportunité de manger chez eux.

Les assiettes son des œuvres de la saveur mexicaine, suivant des recettes traditionnelles avec des ingrédients frais et de bonne qualité. L’équipe est fière de dire que tous les plats sont faits maison. Les fins de semaine, vous serez éblouis par les couleurs et la musique, qui vous font ressentir l’ambiance festive et joyeuse!

Chez Calaveras, on peut choisir parmi plusieurs plats, mais demeurent incontournables leurs tacos. Savoureux et juteux, ils proposent plusieurs viandes : carnitas, birria et sourtu, la spécialité pastor negro dont Calaveras est le seul restaurant à l’offrir à Montréal! L’établissement offre aussi plusieurs autres délicieux plats mexicains faits maison.

Pour plus d’info, visitez restocalaveras.com

Tacos Tin Tan

Bien manger et bien boire

Ouvert depuis 2016, Tacos Tin Tan s’inspire de la bouffe de rue de Mexico City, le bien manger et bien boire. Vous y trouverez des entrées populaires comme le guacamole fait maison, le ceviche frais, les quesadillas et les esquites.

Ce qui caractérise Tacos Tin Tan, c’est sa variété de tacos, allant des classiques – al pastor, carnitas et la délicieuse birria – aux fruits de mer – poisson et crevette -, en passant par les végétariens : nopalitos et huitlacoche. Ce charmant restaurant situé sur le Plateau vous offre aussi une longue carte de tequilas, mezcales, bières et cocktails – comme la margarita, piña colada, sangría, paloma et michelada – ainsi que de nombreuses autres boissons qui vous rafraîchiront de la chaleur sur la terrasse cet été!

La popularité de l’établissement et sa bonne ambiance ont mené à l’ouverture prochaine d’un nouvel emplacement dans le sud-ouest; en effet, Tacos Tin tan ouvrira ses portes à Saint-Henri ce printemps. Ça vaudra l’attente!

Pour plus d’info, visitez facebook.com/tacostintan

Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, rendez-vous sans plus tarder dans un des nombreux restaurants de spécialité mexicaine de la métropole. Vos papilles vous en remercieront!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.