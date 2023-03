FOOD TA VIE – Les découvertes de mars 2023

Chaque mois, FOOD TA VIE découvre avec vous des artisans et commerçants locaux et originaux, des entreprises d’ici qui proposent des produits pas piqués des vers liés au monde de l’alimentation. Parfois bios, parfois sans gluten, toujours pleins de saveurs et faits avec amour et passion. Bonnes découvertes!

Toro Matcha

Des boissons surprenantes à chaque gorgée!

Les produits de cette entreprise sont un excellent choix pour les personnes à la recherche de boissons énergisantes saines et qui sont sensibles aux boissons extrêmement caféinées.

Toro Matcha a révolutionné l’univers des boissons énergisantes en introduisant une gamme de boissons naturelles à base de matcha. Les boissons ne contiennent pas de sucre ni d’édulcorant et procurent de l’énergie saine sans les effets secondaires négatifs de la caféine.

Très rafraîchissantes avec un goût bien balancé, elles vous surprendront à chaque gorgée!

Pour plus d’info : toromatcha.com!

Ooya Infusions

Profitez des bienfaits de la guayusa

OOYA infusions c’est une alternative aux boissons énergisantes artificielles qui offre une façon saine, responsable et naturelle de consommer de la caféine sous une expérience rafraîchissante et distinguée.

OOYA, c’est une infusion énergisante qui rallie les bienfaits des boissons naturelles, les supers pouvoirs de la guayusa et l’apport énergétique que procurent les boissons énergisantes traditionnelles. Essayez les deux nouvelles saveurs – Original Sans Sucre et Pêche Kiwi Sans Sucre – dès maintenant!

Enfin des sans sucre qui ne goûtent pas le sans sucre.

Pour plus d’info : ooyainfusions.com!

Vesta

Partage, convivialité et repas savoureux au menu

Le restaurant Vesta, situé en plein cœur de Villeray, offre une expérience à la hauteur de ce que son nom représente : une déesse romaine du foyer et de la famille.

Dès qu’on passe le pas de la porte de cette pizzéria de quartier, l’ambiance chaleureuse et courtoise vous happe. Véritable voyage en Italie grâce à sa carte de vin nature et sa cuisine réconfortante, on s’y sent comme à la maison. C’est la mission que se sont donnée les propriétaires – Stefano Faita, Michele Forgione, Anthony Di Iorio et Benjamin Lemay Lemieux -, et ce, depuis l’été 2019.

Partage, convivialité et repas savoureux sont au menu chaque soir. Réservez votre place dès maintenant!

Pour plus d’info : vestamtl.com!

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve

L’économie au service du social

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, c’est bien plus qu’une cuisine collective; l’organisme cultive des légumes, veille à la sécurité alimentaire des gens du quartier, offre des programmes d’insertion socioprofessionnelle ainsi qu’un service traiteur. Dans toutes ses actions, l’économie est au service du social.

Pour nourrir Hochelaga-Maisonneuve, sa Ferme agricole, en ville, pour tous! compte maintenant trois sites agricoles : Le5600.com ainsi que les sièges sociaux de la SAQ et de Scientific Games. De juin à octobre, les savoureux légumes frais qui y poussent seront vendus sous forme d’abonnements de paniers de saison.

Donnez au suivant : votre abonnement financera cinq paniers complets pour deux familles en difficulté; un achat 100 % local et 100 % utile. Seulement 150 abonnements seront disponibles, réservez le vôtre immédiatement!

Pour plus d’info : lacchm.ca!

Umami Épicerie

L’inspiration japonaise à son meilleur

Découvrez Umami La Fabrique & Bar à Gyoza, un magnifique lieu à mi-chemin entre une épicerie japonaise et un comptoir à Gyoza, ces légendaires dumplings à la japonaise!

Situé au 1909 Avenue du Mont-Royal Est, ce commerce vous offre la possibilité de manger sur place et par la même occasion de vous procurer les délicieux produits Umami Épicerie (nouilles ramen et udon fraîches faites sur place, Gyozas, bouillons à ramen, etc.) et plusieurs autres produits japonais.

Les produits Umami Épicerie sont disponibles dans plusieurs épiceries à Montréal et sur plusieurs plateformes en ligne telles que Les fermes Lufa, Chef Cook it, Marché 57 Végane et plus encore.

Umami La Fabrique est le deuxième projet du groupe Umami suite à l’ouverture du restaurant Umami Ramen et Izakaya situé au 6660 rue Clark dans le quartier Miel-Ex. Ce restaurant offre une délicieuse sélection de ramens, d’entrées d’inspiration japonaises et une superbe sélection de sakés.

Pour plus d’info : umamiepicerie.com!

La Fumisterie

Produits fumés originaux et de grande qualité

La Fumisterie est une entreprise spécialisée dans la production d’aliments fumés depuis 2015. La mission de La Fumisterie est d’alimenter votre feu intérieur en offrant des produits fumés originaux de grande qualité sans agents de conservation. Ses produits se distinguent en utilisant une méthode de fumage traditionnelle au bois naturel et ne contiennent aucune saveur artificielle ni agent de conservation.

Parmi les produits offerts, on retrouve différentes saveurs de mélanges de noix, de la sauce piquante, des épices et de la sauce barbecue. Délicieuses en collation, avec des charcuteries ou avec votre bière préférée, les noix sont les produits les plus populaires.

Les produits sont disponibles dans plus de 200 emplacements au Québec, dont des boutiques spécialisées, épiceries fines, dépanneur spécialisé en bière de microbrasserie et grandes chaînes d’épiceries. La Fumisterie fait partie de l’organisme Aliments du Québec.

Pour plus d’info : lafumisterie.ca!

MTL Gringo

Une salsa riche à souhait

En 2018, Maurice a fait un pari risqué : mettre de côté sa carrière d’enseignant pour se lancer dans la production de salsa. Cinq ans plus tard, on peut retrouver sa salsa chez Métro mais également dans des centaines de points de vente indépendants à travers le Québec.

La saveur la plus populaire de l’établissement, fèves et maïs, est particulièrement savoureuse et riche, à la limite d’être un chili! Essayez-la; vous risquez de l’adopter instantanément!

La famille de MTL Gringo a grandi ces dernières années. En plus de la salsa, on retrouve maintenant des chips de tortillas MTL Gringo, de la sauce piquante et bientôt des épices à tacos!

Pour plus d’info : mtlgringo.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.