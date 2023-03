TRINQUONS! – Les découvertes de mars 2023

Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

ITHQ

Découvrir, décortiquer et comprendre

L’offre des Ateliers SAQ par ITHQ s’est récemment bonifiée avec la série Tendances à découvrir, qui est présentée au nouveau bar Blanc bec, à Montréal.

En compagnie d’experts en sommellerie, les participants ont l’occasion de déguster quatre produits, en accord avec un plateau de fromages du Québec, le temps d’une soirée ludique et éducative. C’est l’occasion pour ceux et celles qui s’intéressent aux produits tendances de découvrir, de décortiquer et de comprendre leurs subtilités et ce qui les rend si populaires.

Les prochains thèmes raviront les initiés comme les néophytes : l’atelier du 17 avril portera sur les vins orange, celui du 8 mai sur les rouges de soif, tandis que celui du 29 mai démystifiera les cidres artisanaux. La programmation complète est également disponible pour des idées-cadeaux parfaites pour le printemps!

Pour les tendances à découvrir, rendez-vous au ithq.qc.ca!

Oshlag

Une nouveauté rafraîchissante

Envie de fraîcheur? Sens-tu l’air de l’océan? La brasserie et distillerie Oshlag est née d’un désir de différence et c’est pourquoi elle ne cesse d’innover! Avec une soif de découverte, elle surprend avec sa créativité en offrant une nouveauté authentique et savoureuse.

Voici les nouveaux Oshlag style Margarita, offerts en quatre délicieuses saveurs d’agrumes dont lime classique, citron rose, clémentine et pamplemousse blanc! Ses saveurs sont littéralement à se mordre les lèvres, vous laissant sans mot et réclamant une autre gorgée. Conçus avec des arômes de tequila blanche et d’agrumes, ces styles margarita sont un must pour cet été.

Oshlag vous surprend encore une fois avec une nouveauté tellement rafraîchissante qu’on a déjà hâte d’y goûter!

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au oshlag.com!

Mojo

Tous y trouvent leur compte

Innovateur et passionné de nouvelles tendances, Mojo arrive à te surprendre avec une nouvelle catégorie FAIT DE VRAI JUS DE FRUITS ainsi que des prêts-à-boire de style cocktail!

Que tu sois du type tropical ou petits fruits, tu trouveras ton compte avec Mojo. On te propose deux délicieux prêts-à-boire pour la saison estivale à te couper le souffle : la Mojo Smash n’ fruit, offerte en trois saveurs (framboise-citron, pomme grenade-orange sanguine et pêche-fraise) avec 80 calories, SANS GLUTEN… une explosion de saveurs parfaites pour tes journées chaudes et ensoleillées d’été!

Breeze ta routine avec le mixte de style cocktails alcoolisés MOJO Island breeze, avec des arômes naturels et sans gluten! Quatre saveurs offertes dont style Margarita, Pina colada, Daiquiri aux fraises et Mojito à la framboise.

Chaque saveur te fera voyager, c’est ton must à avoir dans ta glacière cette saison! On les retrouve dans les épiceries et dépanneurs du Québec. Dépêche-toi!

Labonté de la pomme

Un effet wow!

Des cidres pétillants sans alcool pour égayer vos célébrations, que ce soit à servir nature ou en cocktails festifs! Les cidres Labonté de la pomme sont élaborés artisanalement et embouteillés directement au domaine familial, à Oka. Régulier et rosé pour toutes les occasions!

Leurs cidres pétillants sans alcool haut de gamme sont fabriqués artisanalement avec finesse et embouteillés directement au domaine et sont présentés dans une élégante bouteille gravée qui en fait un cadeau idéal à offrir. De quoi faire pétiller vos 5 à 7! Célébrez avec leurs cidres festifs, parfaits en toutes occasions et pour toute la famille.

Les cidres et les produits fins Labonté de la pomme sont disponibles à la boutique du domaine, sur leur boutique en ligne ainsi qu’à une vingtaine de tout nouveaux points de vente qui collaborent maintenant avec la famille Labonté de la pomme.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au labontedelapomme.ca!

Gaspard Brasserie artisanale

Diversité et qualité

De nouvelles bières artisanales de haute qualité bientôt disponibles! Gaspard Brasserie artisanale est une nouvelle microbrasserie qui ouvrira ses portes à Boucherville à la fin du printemps 2023! Elle saura plaire aux amateurs de bières artisanales ainsi qu’à tous ceux qui veulent découvrir un nouvel endroit chaleureux où aller prendre un verre et bien manger.

Gaspard offrira diversité et qualité, tant pour ses bières que pour sa cuisine. Pour ceux qui préfèrent autre chose que la bière, vins et certains cocktails seront aussi offerts. Ce n’est pas tout! Les bières Gaspard seront aussi disponibles sur place pour emporter ou encore vous pourrez les trouver chez quelques détaillants spécialisés.

L’équipe a très hâte de vous accueillir et de vivre l’expérience Gaspard avec vous. C’est un rendez-vous au 280 boulevard du Fort Saint-Louis à la fin du printemps!

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au brasseriegaspard.com!

La Distillerie Témiscouata

délicatesse et subtilité, une goutte à la fois

Fruit d’une récolte minutieuse de la sève d’érable du Québec, l’Acérum blanc témoigne de la passion des producteurs acéricoles. Suivant les couleurs au fil des saisons, l’érable promet délicatesse et subtilité, une goutte à la fois.

L’Acérum blanc est une eau-de-vie sans pareille, fièrement québécoise, qui porte en elle l’ADN de son territoire. Directement de nos forêts, l’érable se dévoile dans toute son immensité. Une exclusivité spécifique à notre terroir, récoltée, fermentée et distillée à Auclair, dans la région du Témiscouata, et qui a le potentiel de séduire les amateurs de spiritueux à travers le monde. Gagnante de quatre médailles d’argent à l’international, l’Acérum blanc vous charmera par sa douceur et ses notes aromatiques de poires, de fleurs et de miel.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au distillerietemiscouata.com!

Distillerie Wabasso

Voyager autrement

C’est pas tout le monde qui peut se permettre une p’tite pause de l’hiver et s’envoler au chaud pour siroter des rhums punch sur le bord d’une piscine de Club Med. 🌺 🍹

Heureusement, tout le monde a accès au Rhum Mana! Alors, pourquoi ne pas casser l’hiver ici avec un p’tit verre d’ici? Vous n’aurez peut-être pas les pieds dans le sable, mais une chose est sûre, vous ne perdrez pas votre valise! 🧳 🙌

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au distilleriewabasso.com!

Montbel Vins et Spiritueux inc.

Équilibre parfait

Élaboré à partir de whisky canadien composé de 98 % de maïs et de 2 % de seigle vieilli en fût de chêne.

Une fois vieilli, le whisky se voit ensuite soigneusement additionné de sirop d’érable du Québec, mondialement reconnu pour sa qualité et son goût exceptionnel. Le mélange de whisky et de sirop d’érable repose ensemble quelques semaines avant que la magie opère et qu’on obtienne un mariage parfait.

L’assemblage est ensuite porté à 30 % d’alcool afin d’arriver à un produit final parfaitement équilibré que vous pouvez déguster.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au montbel.ca!

Distillerie Cherry River

Produit d’exception

La distillerie québécoise Cherry River est en constante évolution depuis son inauguration en juin 2018.

Après avoir lancé des gins, des vodkas et, plus récemment, des cocktails prêts-à-boire, l’artiste Marc Dupré, qui s’est lancé « en famille » dans l’aventure des spiritueux, a récemment annoncé le lancement de la toute première tequila supérieure assemblée, embouteillée et produite au Québec!

La tequila Cherry River vient effectivement de faire son entrée dans les SAQ du Québec, après un long voyage depuis le Mexique. Importée de Jalisco, elle est faite avec l’eau Cherry River, assemblée et embouteillée à la distillerie. Il s’agit d’ailleurs de la première tequila de qualité supérieure produite au Québec.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au cherryriver.ca!

Echo Session Ales

Une boisson hybride entre le vin et la bière

Faible en alcool, mais pas en fun! C’est le mantra des brasseurs de chez Echo Session Ales, qui se spécialisent en bière faible en alcool depuis la création de l’entreprise en 2019.

Pour l’arrivée de l’été, ils vous proposent une boisson tout à fait originale : La sour Hybride Shiraz à 3.5 % d’alcool. « On l’appelle hybride parce qu’on co-fermente 50 % de moût de bière sûre à 50 % de moût de Shiraz », dit le brasseur en servant ce liquide rouge vif dans des coupes à champagne. « Son acidité légère rappelle celle d’un vin blanc vif et on peut clairement déceler ses arômes de fruit rouge, de cerise et d’épice caractéristique du cépage Shiraz », ajoute-t-il avant de retourner à ses cuves.

La sour Hybride Shiraz, l’apéro du printemps par excellence! Disponible partout où l’on vend de la micro!

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au echosessionales.com!

Bière Constantin

Un alliage unique et savoureux

En cette saison des sucres, faites la découverte de la Saison Érable, brassée par la microbrasserie Route 8, nouvelle passion de la Cabane à sucre Constantin. Étant sa toute première esquisse, elle a permis l’établissement d’allier avec fierté ses deux passions : l’érable et la bière.

L’érable faisant partie de son ADN, le premier réflexe de Bière Constantin a été d’en intégrer à sa bière, et ce fût la plus belle idée qui soit. Cette merveilleuse bière de dégustation à l’érable, refermentée en bouteille, offre le goût exquis d’une bière ambrée et caramélisée, laissant en bouche des notes de bonbon à l’érable. Afin d’apprécier pleinement toutes ses saveurs, vous pourriez la déguster avec un menu typique de cabane à sucre – bien qu’elle se marierait parfaitement à tout dessert à l’érable ou au caramel!

Parfaite à partager vu sa teneur en alcool se situant à 8 %, cette bière forte gagnera à être savourée à une température de 9°C. Elle marque le début des cuvées signature de l’érablière; la première d’une nouvelle lignée de bières exclusives! Les bières classiques et cuvées signature sont disponibles à la boutique de produits d’antan de la Cabane à sucre Constantin.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au constantin.ca!

Distillerie fils du Roy

Où la distillation rencontre le maraîcher

La Distillerie Fils du Roy, située à Saint-Arsène dans le Bas-du-Fleuve, vous propose des spiritueux issus de leur jardin maraîcher. Une visite à la distillerie vous permet de vivre une expérience unique où la distillation rencontre le maraîcher. Profitez des ateliers de dégustation offerts dans les jardins de la distillerie pour en apprendre plus sur la distillation.

La distillerie vous offre plusieurs spiritueux à la SAQ, dont quatre gins inspirés de son environnement. Que vous soyez forestier/boréal avec le Thuya, classique avec le Gros Gin, bord de fleuve avec le Rocher Malin ou fruité/floral avec le #StJean, ses produits sauront vous charmer avec leur goût soyeux provenant d’alambics traditionnels en cuivre.

Une visite à la distillerie vous permettra de découvrir plusieurs produits exclusifs, dont des eaux-de-vie du jardin et des gins vieillis.

Pour découvrir leurs produits, rendez-vous au distilleriefilsduroy.com!

Parcourez les éditions précédentes!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.