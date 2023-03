Découvrez 6 restos qui vous feront voyager!

Vous salivez à l’idée de déguster un savoureux plat japonais? Vous frissonnez de plaisir en songeant à faire visiter le Mexique à vos papilles, ou encore à leur faire faire la tournée des plus belles plages du monde via de succulents plats exotiques?

Que vous cherchiez à découvrir une nouvelle contrée ou à vivre une expérience gastronomique qui sort de l’ordinaire, voici six établissements de restauration qui sauront combler vos envies – culinaires, il va sans dire! 😉

Biirū Izakaya

Un bistro cool avec un menu exquis

Biirū est ouvert depuis près de 10 ans et est un restaurant japonais très respecté, situé au centre-ville, dans le Quartier des spectacles. Avec sa généreuse terrasse et son espace intérieur à haut plafond, Biirū est un bistro très cool avec un menu exquis!

On y propose des plats originaux qui ont une touche locale ainsi que d’autres plats classiques comme le karaage, l’okonomiyaki et le chirashi, qui valent aussi vraiment le détour.

Pour en savoir plus, rendez-vous au biiru.ca!

Hanzo

L’élégance japonaise

Avec un décor inspiré par la scène Crazy 88 dans le film Kill Bill, l’établissement reflète l’élégance japonaise dans un espace pouvant accueillir jusqu’à 85 personnes, idéale pour les groupes!

Hanzō est un nouvel izakaya situé en plein cœur du Vieux-Montréal. On y offre des plats typiques des izakayas, des bières japonaises, des sakés ainsi que des cocktails. Bien que les températures ne le permettent pas pour le moment, il est possible de profiter de sa terrasse lors de la belle saison!

Pour en savoir plus, rendez-vous au hanzoizakaya.ca!

Escondite Cerceceria de Barrio

Pour une expérience culinaire unique en son genre

Escondite Cerveceria de Barrio est un endroit incroyable pour goûter à la cuisine mexicaine authentique. C’est un restaurant qui propose une expérience culinaire unique en son genre! Le menu propose une sélection de plats savoureux, préparés avec les ingrédients les plus frais et les plus fins.

En plus de la nourriture délicieuse, Escondite Cerveceria de Barrio est également connu pour ses cocktails de tequila faits maison. Son bar propose une sélection de tequilas de haute qualité ainsi que d’autres spiritueux et boissons. Les mixologues talentueux créent des cocktails uniques et délicieux, parfaits pour accompagner un repas ou pour profiter d’un verre entre amis.

Plusieurs succursales pour vous servir : Drummond, Union, Monkland à NDG, Vieux-Port, West-Island, Laval, Verdun et Brossard.

Pour en savoir plus, rendez-vous au escondite.ca!

Fleurs et Cadeaux

Délicieuse cuisine japonaise et superbe sélection de sakés

Établi dans un immeuble iconique de plus de 175 ans, le restaurant Fleurs et Cadeaux porte le nom et la façade de la boutique de fleurs et d’art chinois qui s’y trouvait auparavant.

Depuis 2020, la populaire adresse du Quartier Chinois est reconnue pour sa délectable cuisine japonaise et son ambiance animée. Le menu se veut une interprétation créative et raffinée de la cuisine japonaise traditionnelle (washoku) et d’influence occidentale (yoshoku). Chirashi sushi, poulet nanban, agedashi tofu, canard au miso et tantan udon figurent parmi les classiques, servis par une équipe accueillante et passionnée. Les ingrédients faits maison et les produits frais sont à l’honneur, pour une expérience hors du commun.

La liste de saké est particulièrement élaborée, avec des choix “au verre” couvrant presque toutes les incarnations de cette boisson de riz fermentée. La liste de vin regorge de bijoux sélectionnés avec grand soin. Réservation recommandée!

Pour en savoir plus, rendez-vous au fleursetcadeaux.com!

Resto-Bar Le Turf

L’exotisme à portée de main

Manger dans un resto avec une vue sur les surfers, ça vous intéresse? C’est ce que le resto-bar Le Turf, situé au Quartier DIX30, vous offre!

Des cocktails exotiques et des plats inspirés des plus belles plages du monde, le tout dans une ambiance tropicale et entouré de palmiers, Le Turf est l’endroit idéal pour une sortie en famille, un 4@7 entre collègues ou pour souligner un anniversaire.

Profitez des deux sections : la « familiale », qui est située directement au bout de la vague, l’endroit idéal pour regarder les surfeurs de près, ainsi que la « bar », qui offre la possibilité de se balancer au tiki-bar en prenant un de nos cocktails signature, accessible au 18 et plus seulement. Durant la saison estivale, la terrasse est la seule du DIX30 qui permet de relaxer en regardant le coucher de soleil!

Pour en savoir plus, rendez-vous au oasissurf.com!

Labo culinaire – Foodlab

Cuisine recherchée et réconfortante

Le Labo culinaire, c’est l’expérience gastronomique que vous invite à vivre la Société des arts technologiques. Le restaurant propose une cuisine à la fois recherchée et réconfortante, élaborée avec une majorité de produits locaux.

Suivant la philosophie des circuits courts « de la ferme à la table » et en lien étroit avec les producteurs, la cheffe Émilie Bégin et sa brigade élaborent une carte qui se renouvelle au fil des arrivages et se compose de produits de saison, majoritairement biologiques et locaux. La carte des vins est biologique, naturelle et vibrante, représentant la vitalité et le renouvellement des méthodes de viniculture mondiales, le retour aux cépages oubliés ainsi que la volonté de boire vrai et pur.

Une formule souper + spectacle est disponible pour profiter de l’expérience multisensorielle de la SAT.

Pour en savoir plus, rendez-vous au sat.qc.ca!

Voyager de par le monde via votre assiette, c’est possible! Embarquez dans l’aventure et mordez dans la vie à pleine dents grâce aux restaurateurs d’ici!

