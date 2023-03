Petit pense-bête pour un ménage du printemps réussi!

Le printemps est arrivé, et avec lui l’envie de tout nettoyer, de tout aérer, de tout ranger dans la maisonnée! Libérateur, le proverbial ménage du printemps nous permet de faire table rase de l’hiver et de préparer notre nid douillet pour les beaux jours. Et si, de surcroît, vous envisagez de vendre votre propriété, vous ferez d’une pierre deux coups!

En effet, une maison propre et bien rangée donnera une impression positive à vos visiteurs potentiels, celle d’une maison bien entretenue ayant reçu de l’amour.

Question de partir du bon pied et de se faire un plan pour tout couvrir, l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN, courtiers immobiliers à Montréal, vous propose ce petit pense-bête en six points pour un ménage du printemps réussi!

1- Soigner l’extérieur

On a beau dire que l’important, c’est ce qu’il y a à l’intérieur, toujours est-il que ce que l’on voit en premier et en dernier, particulièrement lors d’une visite immobilière, c’est l’extérieur! Voilà votre chance de faire une bonne première impression.

Lorsque la neige aura disparu, commencez par faire un examen des lieux afin de déterminer vos priorités. Il y a les incontournables : une pelouse exempte de détritus, un aménagement paysager soigné, des meubles de jardin lavés et en bon état, une teinture fraîche sur le patio, et pourquoi pas des fleurs, en pots ou en plates-bandes, pour mettre un peu de couleurs?

Un coup parti, il serait également bien de jeter un coup d’œil à l’état de vos revêtements et de votre toiture. Aussi, veillez à bien dégager et nettoyer certains lieux auxquels les visiteurs pourraient vouloir accéder (ex. : garage, terrasse, fenêtre, cabanon, thermopompe, etc.).

2- Faire de l’espace

Dans l’esprit de Marie Kondō, désencombrer vos espaces pourrait grandement contribuer à alléger votre esprit autant que vos espaces. Du même coup, les espaces dégagés et bien organisés permettent aux acheteurs de se projeter plus facilement dans leur nouveau domicile et d’imaginer ce qu’ils pourraient eux-mêmes en faire.

Et comme le printemps est synonyme de renouveau, c’est le moment idéal pour faire le tri de vos vêtements et des objets/meubles que vous n’utilisez pas, et soit d’en faire don ou encore d’amasser un peu d’argent en les vendant en ligne ou lors d’une vente de garage.

3- Rafraîchir et rénover

Bon, on ne parle pas ici de refaire votre cuisine ou votre salle de bain, mais bien de retoucher un minimum ce qui est facile à arranger. Par exemple, une nouvelle couche de peinture peut faire des miracles pour raviver une pièce! Vous pourriez également faire le tour de vos calfeutrages, question de remplacer tout ce qui pourrait avoir accumulé de la moisissure à cause de la condensation.

4- Travailler fort dans les coins

Si personne n’attend le printemps pour faire le ménage, c’est quand même l’occasion d’y aller un peu plus en profondeur, en mode « de fond en comble ».

Par exemple, dans la cuisine, c’est le temps de tirer les gros électros pour passer la vadrouille et de vider les armoires pour en nettoyer toutes les surfaces. Et plus généralement, on époussette les plinthes et on nettoie les surfaces moins accessibles, comme les grilles de ventilation, les calorifères, les surfaces hautes, les pattes d’armoire, les étagères et tutti quanti.

Évidemment, tout cela va bien au-delà de l’aspect esthétique. En éliminant la poussière accumulée un peu partout, on se débarrasse des acariens et autres allergènes et on améliore la qualité de l’air dans la maison.





5- Libérer les sources de lumière

Vous l’aurez sûrement déjà remarqué, mais les belles journées ensoleillées nous révèlent souvent des malpropretés bien cachées un peu partout dans la maison… À commencer par les fenêtres elles-mêmes!

C’est donc un « must » de les faire briller et de les débarrasser des traditionnelles traces de doigts ou de museau. Et tant qu’à y être, on nettoie les stores et on envoie les rideaux au lavage.

Parlant de lumière, assurez-vous aussi que toutes vos ampoules soient fonctionnelles et que les abat-jours soient bien propres. On ne soupçonne pas à quel point une maison propre et bien éclairée peut donner confiance.

6- Redécorer au besoin

Vous trouvez que votre demeure manque de personnalité? Qu’un simple petit je-ne-sais-quoi pourrait aider à la mettre en valeur? Il est peut-être temps de renouveler votre déco! À Montréal, les petites boutiques de décoration de votre quartier cachent souvent de petits trésors qui pourront à eux seuls raviver une pièce, un mur ou une fenêtre. Plantes et fleurs font souvent de petites merveilles aussi, en guise de home staging improvisé.

Toutefois, si vous êtes dans un processus de vente, évitez de trop personnaliser la décoration. Ainsi, avant une visite, vous pourriez veiller à retirer certains objets personnels tels que photos de famille, utilitaires de salle de bain (brosses à dents, serviettes, etc.) et les jouets des enfants ou de Fido. Le but étant que les visiteurs puissent imaginer leurs propres effets personnels sur les lieux.

En somme, le ménage de printemps est un investissement rentable, tant pour votre confort personnel que pour la vente de votre propriété. En nettoyant et en rangeant votre maison, vous la préparez pour les beaux jours et vous lui offrez une seconde jeunesse. Vous pouvez ainsi en espérer une meilleure valorisation, et surtout, vous pourrez vous y sentir bien et en confiance… ou la quitter sereinement pour une nouvelle aventure!

