Six idées pour un enterrement de vie de garçon digne de ce nom!

Vous ou l’un de vos proches vous apprêtez à dire « oui, je le veux » et voulez souligner comme il se doit ce passage à la vie maritale? Des entreprises d’ici rivalisent d’imagination pour vous aider à fêter en grand cette importante étape… et à organiser un party qui marquera les esprits! Voici quelques suggestions de notre cru!

TAG E-Karting & Amusement

65 000 pieds carrés de plaisir!

Cet établissement unique au Canada propose huit attractions sensationnelles sous un même toit: du karting électrique sur une piste à trois niveaux, une arène de jeu de laser tag, six allées de lancer de haches, six allées de quilles, un cinéma interactif 7D, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle et de nombreuses arcades dernière génération!

Un restaurant et un bar, des salles pour vos évènements et beaucoup plus: c’est ce que vous retrouverez chez TAG E-Karting & Amusement.

Plus de détails au tagekarting.com!

Le Turf

Une formidable ambiance tropicale

Manger dans un resto avec une vue sur les surfers, ça t’intéresse? C’est ce que le resto-bar Le Turf au Quartier DIX30 t’offre!

Des cocktails exotiques et des plats inspirés des plus belles plages au monde, le tout dans une ambiance tropicale, entouré de palmiers; Le Turf est l’endroit idéal pour une sortie en famille, un 4@7 entre collègues ou pour souligner un enterrement de vie de garçon.

Deux sections s’offrent à toi : la section familiale qui est située directement au bout de la vague, l’endroit idéal pour regarder les surfeurs de près, et la section-bar, qui t’offre la possibilité de te balancer au Tiki-Bar en prenant un verre, accessible aux 18 et plus seulement. Durant la saison estivale, la terrasse est la seule du DIX30 qui te permet de relaxer en regardant le coucher de soleil!

Plus de détails au oasissurf.com!

Sports de Combats

Des activités hors du commun

À la recherche d’un endroit extra pour organiser un enterrement de vie de garçon inoubliable? Localisé dans le Mile-End, la capitale des restos et des bars de Montréal, Sports de Combats offre des activités hors du commun pour tous.

On peut y jouer aux guerriers en lançant des haches, couteaux et lances, ou se livrer à une bataille sans pitié avec des arcs et flèches, ou encore revivre ses rêves d’enfance avec l’arsenal de foudroyeurs Nerf! Besoin de satisfaire votre appétit de destruction? La célèbre Rage Cage est faite pour ça! Envie d’acquérir une nouvelle aptitude? Des leçons de tir à l’arc sont disponibles! Des combos multiactivités sont accessibles pour des groupes de quatre personnes et plus!

Un des établissements les mieux notés de Montréal, avec plus de 1000 commentaires sur Google, Airbnb et TripAdvisor; quoi qu’on y fasse, le fun absolu est garanti!

Plus de détails au sportsdecombats.com!

Chez Alexandre

Chic et élégant

Chez Alexandre & Fils est un restaurant authentique créé en 1977 situé au cœur du centre-ville de Montréal qui perpétue la culture traditionnelle du bistro français et de la brasserie française, mais également celle de la dégustation du vin et du champagne sous toutes ses coutures.

Pour un enterrement de vie de garçon, le pub de style anglais et la piste de danse vous attendent pour du plaisir assuré!

Et pourquoi ne pas réserver un salon de cigare? Moyennant un supplément, vous avez la possibilité d’en privatiser pour accueillir un groupe de 25 personnes, question de faire la fête entre amis.

Plus de détails au chezalexandre.com!

Rafting Montréal

Une expérience unique pour célébrer les futurs mariés

Brave les vagues des rapides de Lachine avec un guide expérimenté en optant pour le forfait « Aventure »; une façon originale de créer des souvenirs parsemés de fous rires! Pendant trois heures, l’équipe de Rafting Montréal s’occupe de tout; il ne vous restera plus qu’à vous présenter avec vos plus belles tenues pour l’occasion.

Plusieurs départs par jours sont disponibles dès le mois de mai et tu peux même bénéficier de tarifs de groupe – parce que plus on est de fous, plus on rit!

Bref, c’est définitivement l’activité idéale pour ton party d’enterrement de vie de garçon. Après tout, comme avec le mariage, le rafting te permet d’apprendre à déferler les vagues tout en appréciant pleinement le trajet parcouru… N’oublie pas de réserver, les descentes en rafting sont très en demande!

Plus de détails au raftingmontreal.com!

Aventures Plein Air

Un séjour mémorable!

Organisez votre enterrement de vie de garçon avec Aventures Plein Air sur leur fabuleux terrain de jeu dans les Laurentides!

Retrouvez tout ce dont vous rêvez de vivre pour célébrer le futur marié, et ce, sans avoir à vous déplacer : rallye VTT et jeep modifié hors-piste; BBQ hamburgers et bières; championnat de mini-golf, volleyball et lancer de hache; tir à l’arc, souque à la corde et sciage de billot pour mousser l’adrénaline en équipe; partie de pêche sur ponton avec dégustation de whisky; wakeboard et ski nautique agrémentés de hot-dogs européens; jeux et défis en forêt, souper gastronomique, piscine et jacuzzi.

Bref, un séjour mémorable clés en main avec une équipe de feu!

Plus de détails au aventurespleinair.com!

Puis, avez-vous fait votre choix? Ah! On allait oublier : félicitations au futur marié! 😊

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.