Quatre restos pour découvrir le meilleur de l’Italie à Montréal!

Envie de faire une virée éclair en Italie, mais à moindre coût et sans le décalage horaire? Eh bien Montréal regorge d’établissements gourmands d’inspiration italienne des plus chaleureux, aux plats plus délicieux les uns que les autres! Bonne bouffe, bon vin, bonne ambiance… que demander de plus? En voici d’ailleurs quatre qui feront certainement saliver l’amateur de gastronomie italienne en vous!

Impasto

Un incontournable de la Petite Italie

Situé en plein cœur de la vibrante Petite Italie, les chefs du restaurant Impasto, Stefano Faita et Michele Forgione, proposent une cuisine italienne du marché qui s’inspire à la fois des classiques et des dernières tendances culinaires.

Le menu, composé de main de maître par le chef de cuisine Charles Lacroix, a de quoi surprendre les plus grands amateurs de bons restaurants. La spécialité : l’offre variée de pâtes fraîches faites maison. Chapeautant les opérations et le programme de vin, Benjamin Lemay-Lemieux propose quant à lui une carte des vins à concentration élevée en produits nature, tout en offrant quelques beaux classiques de différentes régions viticoles italiennes et québécoises.

Que ce soit pour un lunch d’affaires ou en famille, et particulièrement pour une soirée animée entre amis ou en couple, Impasto s’impose comme étant l’une des meilleures tables italiennes de la métropole. Il faut absolument la visiter!

Pour en savoir plus, rendez-vous au impastomtl.com!

Pizzeria GEMA

Dans les règles de l’art

Installée à l’angle des rues Dante et St-Dominique dans la Petite Italie, Pizzeria GEMA offre à ses fidèles adeptes de délicieuses pizzas préparées selon les règles de l’art. Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, on peut aussi y savourer de légers calmars frits, des salades composées de laitue croquante et des boulettes de veau qui fondent dans la bouche! La spécialité de la maison demeure toutefois les pizzas fines offertes en différentes variétés.

GEMA offre également quelques rafraîchissants cocktails et bières, en plus d’une belle carte de vins majoritairement nature. Il est fortement recommandé de terminer le repas avec le fameux gâteau au fromage… Et pour les amateurs de glace, GEMA a pensé à tout : le restaurant propose aussi une décadente costarde glacée disponible en salle ou au comptoir à emporter durant les belles journées d’été.

Prenez note qu’il est également possible de faire des commandes à emporter ou en livraison.

Pour en savoir plus, rendez-vous au pizzeriagema.com!

Vesta

Comme à la maison

Vesta est une trattoria de quartier aux accents italo-nord-américain située sur la rue Jarry Est dans Villeray. Les propriétaires Stefano Faita, Michele Forgione, Anthony Di Iorio et Benjamin Lemay-Lemieux ont voulu créer un endroit accueillant pour les résidents du quartier, les familles et les gens de l’extérieur où il fait bon s’attabler pour manger un bon repas en bonne compagnie.

Vesta propose différentes entrées, pâtes fraîches et délicieuses pizzas aux garnitures généreuses. Tout y est, bien entendu, fait maison. Un menu sans prétention, parfait pour être partagé entre amis! L’offre de nourriture est accompagnée d’une carte de vins nature italiens et québécois choisis soigneusement; plusieurs cocktails et bières sont également disponibles.

Le service est courtois, efficace et amical. Vous vous y sentirez comme à la maison! Il est aussi possible de commander pour emporter ou en livraison.

Pour en savoir plus, rendez-vous au vestamtl.com!

La Panzeria

Rêve devenu réalité

C’est l’histoire de deux frères, Davide et Pierpaolo Sansone, originaires de Bari, ville portuaire de la région des Pouilles. Fraîchement sortis de l’école de cuisine, ils cuisinent dans le restaurant familial et un peu partout en l’Italie. Les années passent et les deux frères débarquent à Montréal, avec le rêve d’y ouvrir un restaurant qui représenterait la culture, la tradition et l’amour qu’ils portent à leur terre.

En 2019, finalement, leur rêve devient réalité et, depuis, c’est avec amour et passion qu’ils préparent chaque jour pour vous leurs spécialités faites à la main pour vous faire voyager quelques instants dans les Pouilles et leurs saveurs uniques, dans une ambiance très méditerranéenne.

Pourquoi ne pas déguster un bon verre de vin, cocktail ou apéro signature puis terminer avec un délicieux dessert accompagné d’un espresso velouté?

Découvrez- en plus en vous rendant au lapanzeria.ca!

Ça vous a ouvert l’appétit? Rien ne vous empêche de faire votre réservation dès maintenant et de découvrir sans plus tarder le meilleur de l’Italie à Montréal!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.