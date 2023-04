Un premier cas d’influenza aviaire chez un chien au Canada

Un chien domestique d’Oshawa, en Ontario, a obtenu un résultat positif au test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), a confirmé le Centre national des maladies animales exotiques de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). C’est le seul cas du genre au Canada.

La nouvelle a été relayée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada dans une déclaration commune.

Le chien domestique a été infecté par l’influenza aviaire après avoir mâché une oie sauvage. Il est mort après avoir développé des signes cliniques. La nécropsie a été réalisée lundi et a montré une affection du système respiratoire. Des analyses supplémentaire sont en cours.

e nombre de cas documentés d’influenza aviaire H5N1 chez des espèces non aviaires, comme les chats et les chiens, est faible, malgré le fait que ce virus ait causé d’importantes éclosions aviaires à l’échelle mondiale au cours des dernières années.

Risque faible, mais des précautions à prendre

Selon les données actuelles au Canada, le risque pour le grand public demeure faible et les données scientifiques actuelles indiquent que le risque qu’un être humain contracte l’influenza aviaire à partir d’un animal domestique est minime. Pour le moment, aucun cas d’origine domestique n’a été signalé au pays.

Les cas d’influenza aviaire chez les humains sont rares et presque toujours obtenus par contact direct avec des oiseaux infectés ou par exposition à des environnements fortement contaminés. À ce jour, il n’y a eu aucune preuve de transmission soutenue entre individus.

Néanmoins, les propriétaires sont encouragés à prendre les précautions appropriées pour protéger leurs animaux de compagnie et se protéger eux-mêmes. On leur demande de ne pas nourrir les animaux de compagnie, comme les chats et les chiens, avec de la viande crue de gibier à plumes ou de volaille, de ne pas laisser les animaux de compagnie consommer ou jouer avec des oiseaux sauvages morts trouvés à l’extérieur et de communiquer avec leur vétérinaire s’ils ont des questions au sujet de la santé de leur animal.