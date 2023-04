TRINQUONS! – Spécial bars à vin et microbrasseries

Chaque mois, TRINQUONS! découvre des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis! Ce mois-ci, nous vous présentons des bars à vins ainsi que des microbrasseries à découvrir absolument. Tchin tchin!

Cerise Café Buvette

Un établissement lumineux, un menu qui change au gré des saisons

Cerise café buvette est l’initiative de l’équipe des Cavistes Fleury Ouest, Maude Théroux-Séguin et Robert Herrera, actifs dans le quartier Ahuntsic depuis 10 ans. Envisagé avant la pandémie, Cerise a finalement vu le jour de manière officielle à l’été 2022.

L’identité de Cerise met de l’avant la lumière et la proximité du parc Tolhurst avec ses tables hautes en fenêtre et son long bar se terminant par une communale. L’été, ce sont deux terrasses qui peuvent vous accueillir.

La carte est signée Nicolas Mordel et met l’accent sur des créations de saisons, précises et raffinées, qui se partageront facilement. La carte des vins est quant à elle sous la direction de Louis-Jacques Bleau, sommelier du groupe Cavistes, qui propose des produits d’horizons diversifiés alternant entre les vins d’auteurs, les vins bios et les choix dynamiques du moment!

Cerise, l’endroit où on se rejoint entre amis pour un bon moment dans un décor confortable!

Pour en savoir plus, rendez-vous au cerisecafebuvette.com!

Projet Pilote

Microbrasserie et microdistillerie artisanale au cœur du Plateau

Depuis son ouverture en 2021, le Projet Pilote est devenu l’endroit idéal pour les amateurs de spiritueux, de bière, de vin nature et de bonne bouffe. L’établissement est unique au Québec, car il est le seul bar où il est possible de consommer des spiritueux faits sur place!

La microbrasserie propose aussi des produits brassés sur place, avec des fûts branchés directement sous les cuves. La bière phare du moment, la Yerba Limo, est une Berliner Weisse infusée au yerba maté biologique. Cette bière de blé aux arômes de citron et de yerba mate est idéale pour accompagner le retour du temps chaud.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir Le Projet Pilote, situé au 980 Rachel Est, l’endroit idéal pour passer un bon moment entre ami(e)s, tout en dégustant des bières et des spiritueux faits maison.

Pour en savoir plus, rendez-vous au projetpilote.com!

Birra Bar à bières maison

La plus grande terrasse de la Petite Italie

Ce charmant établissement, situé en plein cœur de la Petite Italie, à quelques pas du marché Jean-Talon, est spécialisé en bières de microbrasseries du Québec et propose aussi à sa clientèle sa propre gamme de produits. Les bières qu’on y sert se veulent accessibles et prêtes à étancher tous les types de soif!

Par ailleurs, avec sa grande terrasse située directement sous l’arche nord de la Petite Italie, il s’agit de l’endroit idéal pour se reposer en été après une visite au marché Jean-Talon.

Birra se veut un endroit accueillant pour tous, où une grande sélection de boissons s’ajoute au menu de bières afin de satisfaire tous les goûts. De plus, sa cuisine festive est propice aux 5 à 7 qui s’étirent et à toutes autres célébrations entre ami(e)s!

Pour en savoir plus, rendez-vous au birra.ca!

Mamie

Le point de ralliement du happy hour et des soupers improvisés

Imaginez entrer dans un petit restaurant de quartier, comme s’il avait toujours été là. L’endroit de prédilection pour décompresser sur l’heure du lunch, le point de ralliement du 5 à 7 et des soupers improvisés, où il fait bon boire et manger en toute simplicité; un endroit sans prétention pour découvrir et déguster des produits à la bonne franquette.



En l’honneur de toutes ces recettes de grand-mères, simples, copieuses et mémorables, qui ont bercé notre enfance, bienvenue au MAMIE, un bar à planches et apéros montréalais. En mode repas ou pique-assiette, avec à l’honneur charcuteries, fromages et plats de grand-mères à partager; le genre de plats des bons vivants.

Pour en savoir plus, rendez-vous au barmamie.com!

Brasserie Silo

La bière dans toute sa simplicité

Silo, c’est un lieu spacieux, idéal pour profiter pleinement de l’expérience d’une bière en fut servie selon les règles de l’art, avec beaucoup de mousse! Spécialiste des lagers et des bières légères, la brasserie de Ahuntsic ne déçoit pas quant à la qualité de ses produits.

Une vingtaine d’années d’expérience ont permis au brasseur de peaufiner son art. Surtout, les produits, souvent inspirés des traditions brassicoles européennes, sont accessibles et faciles à boire. Ils plaisent autant aux néophytes qu’aux bières-trotteurs vétérans, à la recherche d’une lager traditionnelle.



Le salon de dégustation et sa terrasse accueillent les visiteurs assoiffés dans une ambiance où se mélange une abondante végétation et les attributs d’un bâtiment datant de la Seconde Guerre, aux grands plafonds de bois noirs et aux murs de briques blanches. Les grandes tables en bois massif donnent à la fois un look moderne et chaleureux.

Pour en savoir plus, rendez-vous au bieresilo.com!

Pit Caribou

Des bières authentiques et rafraîchissantes dans la beauté de Percé

Pit Caribou est une légendaire microbrasserie ayant pignon sur rue dans la bucolique ville de Percé. Elle doit sa légende à la qualité sublime de ses produits ainsi qu’à son Pirate buveur de bière!

Vous serez de passage en Gaspésie cet été? Leur équipe vous accueillera à bras grands ouverts dans leur univers de fabrication de bières artisanales, brassées à L’Anse-à-Beaufils près de Percé, un joli village de pêcheurs. Sinon, vous retrouverez leurs produits dans plus de 200 points de vente à travers le Québec!

Pour en savoir plus, rendez-vous au pitcaribou.com!

Aux Quartiers Belle Gueule

Se retrouver entre amis et amateurs de bières

Le plus grand Biergarten de Montréal reprend du service, et ce avec un agrandissement qui lui permettra d’accueillir plus de 300 personnes durant toute la saison estivale! Ça se passe Aux Quartiers Belle Gueule, au 5579, Ave Christophe-Colomb, dès le début mai.

En plus de cette ambiance bavaroise, vous pourrez vous installer à l’année à l’intérieur de leur resto-pub avec une magnifique vue sur notre nano-brasserie. Cette expérience unique, en plein cœur du plateau, est d’autant plus spectaculaire que c’est le Chef Paul Toussaint qui y signe le menu!

Pour en savoir plus, rendez-vous au brasseursrj.com/quartiers-belle-gueule!

Le Saint-Bock, brasserie artisanale

Là ou la bière est à l’honneur sous toutes ses formes

Fondé en 2006, l’établissement vous offre une délicieuse variété de bières artisanales maison brassées sur place, de bières importées et un menu complet de repas cuisinés avec de la bière.

Situé au cœur du Quartier latin à Montréal, le Saint-Bock vous offre une gigantesque terrasse ensoleillée de 125 places en plus de ses 150 places intérieures. Avec ses 44 lignes de bières en fût qui changent régulièrement, vous ne cesserez jamais d’y faire de nouvelles découvertes brassicoles. Et avec son personnel souriant et attentionné, vous profiterez de l’été tout en saveur!



En plus des délicieuses bières, le Saint-Bock offre un bar complet pour ceux et celles qui préfèrent se rafraichir autrement. On y brasse également les meilleures bières sans alcool au Canada, sous le nom du Bazaar microbrasserie inc., qui ont remporté les médailles d’or et d’argent au Canadian Brewing Award. Ainsi, vous pourrez également vous régaler en toute sobriété!

Pour en savoir plus, rendez-vous au saintbock.com!

