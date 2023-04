En route vers la Côte-Nord!

Située au nord-est du Québec, la région de la Côte-Nord offre un décor à couper le souffle, où les montagnes majestueuses côtoient l’immensité du fleuve Saint-Laurent. Les vastes étendues sauvages, les fjords profonds et les plages de sable fin témoignent de la beauté brute de cette région unique en son genre. Aussi, rendez-vous dans les villages de pêcheurs colorés, les musées et les sites historiques qui vous permettront de découvrir toute la richesse de la culture locale.

Vous prendrez la route de la Côte-Nord durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Jardin du ruisseau Bois-Joli

Biodiversité horticole

Créé en 1994 par un groupe de bénévoles, le Jardin du ruisseau Bois-Joli est un vaste espace vert aménagé possédant une biodiversité de 14 000 plantations d’espèces indigènes et de collection.

Le ruisseau est au cœur de cet environnement unique, offrant la découverte de superbes paysages sur 5 km de sentiers. Le Jardin accueille 13 secteurs thématiques, comme par exemple le Jardin Japonais Boréal, le Jardin de Plantes Médicinales ou le Sentier Mer-Vent, qui mène à la baie de Sept-Îles.

La mission du Jardin est de faire rayonner la biodiversité horticole en milieu boréal, d’assurer la conservation de son écosystème naturel et de créer un milieu de vie favorisant le ressourcement de l’humain. En 2021, le Jardin a remporté le prix « Site de plein air » au Gala du Mérite touristique Côte-Nord. Plusieurs attraits et services sont disponibles : œuvres d’artistes locaux, modules exerciseurs, tables de pique-nique et bien plus!

Station Uapishka

Expériences et paysages inoubliables

Un écolodge nordique autochtone situé aux abords des monts Groulx et du réservoir Manicouagan!

Accessible par la mythique route Trans-Québec – Labrador à partir de Baie-Comeau, le site propose une variété d’hébergements avec service de restauration, de même qu’un soutien logistique associé aux activités scientifiques. À proximité, des activités de plein air telles que la randonnée pédestre sur une ou plusieurs journées et les sorties en canot ou kayak sont populaires auprès des aventuriers en quête d’expériences et de paysages inoubliables.

Soucieux de préserver la culture et les valeurs innues, le personnel de la Station les partage de façon sincère avec les visiteurs afin que ceux-ci repartent avec une meilleure compréhension de cet héritage millénaire. Grâce à sa localisation au nord du 51e parallèle, la Station Uapishka est l’endroit tout désigné pour vivre une véritable expérience nordique tout en s’initiant à la richesse du patrimoine autochtone. Réservations obligatoires.

Ferme maricole Purmer

Unique en son genre

La Ferme maricole Purmer est une ferme comme vous n’en avez jamais vu.

Ce complexe touristique est situé sur l’île La Grosse Boule, dans l’archipel de Sept-Îles. Accessible en bateau seulement, il est possible d’y séjourner dans une yourte chic, rustique et tout équipée. À votre disposition, il y a une plage, des chaises longues et des équipements nautiques pour profiter de la mer. Les plus actifs peuvent découvrir la forêt boréale de l’île dans les sentiers pédestres sauvages.

Un séjour unique vous attend. Il est aussi possible de venir découvrir la ferme avec l’excursion de 3 heures, qui comprend une interprétation avec dégustation d’algues dans le centre d’interprétation de l’élevage des produits de la mer, une période libre d’une heure sur l’île et le transport aller-retour en bateau. Des forfaits personnalisés sont aussi offerts aux groupes.

Chalets Didoche

Équilibre terre et mer

Situés en Minganie, plus précisément à Havre-Saint-Pierre, les Chalets Didoche vous offrent un environnement en nature et proche de la mer.

Que ce soit pour une escapade en amoureux, un moment en famille ou un périple entre amis, l’expérience Didoche contribuera à rendre votre séjour inoubliable! Découvrez les minimaisons écologiques, 100 % autonomes et avec tous les équipements utiles à un séjour confortable comme à la maison :

• Capacité d’accueillir un maximum de 4 personnes (2 adultes 2 enfants)

• Cuisine et salle de bain complètes (incluant laveuse-sécheuse 2 en 1)

• Système solaire performant pour la production électrique des équipements

• Machine à café Nespresso original et capsules

• Patio, hamacs, barbecue, pot à feu et table de pique-nique

• Location de fatbike électrique pour découvrir le secteur ($)

Pourvoirie Club du Lac des Baies

Charme calme et reposant

Au fil des années, le Club du Lac des Baies s’est taillé la réputation enviable d’être parmi l’une des plus belles pourvoiries de la province.

À moins de vingt-cinq kilomètres de Tadoussac, elle offre tout le charme de la belle région du Saguenay, dans un environnement calme et reposant. Par son accueil simple et chaleureux, la pourvoirie du Lac des Baies met en valeur son vaste territoire naturel et sauvage en vous offrant 45 lacs accessibles pour la pêche, la famille et la chasse à l’orignal.

De plus, le site est idéal pour les amants de la nature pratiquant la randonnée pédestre, le vélo de montagne, les randonnées de véhicules tout terrain, la baignade et le pédalo; autant d’activités qui rendent votre séjour exceptionnel.

Microbrasserie St-Pancrace

La Microbrasserie St-Pancrace se démarque surtout par son innovation et la qualité de ses produits.

Inspirés de la richesse du terroir régional, les brasseurs travaillent avec les cueilleurs et producteurs de la Côte-Nord pour la création de leurs nombreuses bières aux petits fruits nordiques. Cette microbrasserie vous offre des accords bières et territoire; elle vous invite à voyager dans le temps et l’espace, jalonnés de saveurs de terre et de mer.

Visitez son usine pour vous immerger dans son univers créatif et découvrir ce qui a inspiré chacune des bières. Profitez-en pour magasiner à la boutique, où vous trouverez les bières nord-côtières de même que plusieurs articles promotionnels. Le pub, situé en plein cœur du centre-ville, vous offre un menu composé de produits du terroir, de bières artisanales et de spiritueux québécois dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Chapelle de Tadoussac

Faire connaissance avec l’histoire

Surplombant l’une des plus belles baies du monde, la chapelle de Tadoussac est classée comme immeuble patrimonial au Québec et est la plus vieille église en bois en Amérique du Nord.

Elle vous permet de faire connaissance avec l’histoire de la mission, qui débute en 1615. Une présentation multimédia permet de découvrir et comprendre la vie des missionnaires de la Nouvelle-France.

Cette ancienne chapelle de mission a été construite de 1747 à 1750. Le bâtiment est en bois, lambrissé de planches à clins peintes en blanc, et est surmonté d’un clocher à lanterne et d’une croix. La chapelle se compose d’une nef rectangulaire à un vaisseau et d’un chœur terminé par une abside à pans coupés. Deux portes rouges à battants et une fenêtre cintrée à petits carreaux ornent la façade du bâtiment. Le toit à deux versants retroussés en bardeaux est peint en rouge.

Casse-croûte le Connaisseur

Emblème local

Le Casse-croûte le Connaisseur est le food truck emblématique à Tadoussac. Il y roule sa bosse depuis 1966 et fait le plaisir des touristes de passage.

On y sert du fast food de qualité et maison. Sa spécialité? Certainement la poutine food truck et le cheeseburger du Connaisseur, cuisiné avec une mayonnaise à l’érable locale et maison!

Ce Casse-croûte a créé deux produits délicieux et à son image, qui sont d’ailleurs des exclusivités de l’épicier Metro partout au Québec, soit une sauce à poutine et une mayonnaise à l’érable qu’elle fabrique. Un vrai petit bijou de casse-croûte!

Hôtel La Caravelle

Aux petits soins

L’hôtel historique est situé sur une colline isolée au cœur de Baie-Comeau, entouré de verdure et de calme. Il dispose de 72 chambres, un restaurant avec le service de petit déjeuner, un bar avec des machines loterie vidéo, une salle de réunion et un grand stationnement.

La Caravelle est fière d’offrir la seule piscine intérieure chauffée sur la Côte-Nord et un sauna. Les chambres d’hôtel peuvent fournir le logement d’affaires, de tourisme, de visite et de famille; de plus, la salle de réunion peut être utilisée pour des réunions, des expositions ainsi que des fêtes de tous types.

Le service chaleureux, attentif et méticuleux de cet hôtel rendra votre voyage d’affaires et/ou de vacances plus confortable et agréable!

Le Marché aux trésors

Petite boutique, grandes trouvailles

Cette boutique-cadeau est à découvrir pour sa grande variété de produits du terroir nord-côtier et québécois.

Le Marché aux Trésors, c’est le dernier bébé de Caroline et Nathalie Soucy, deux cousines et partenaires d’affaires. Propriétaires de l’entreprise Voyages de l’Est, elles furent frappées de plein fouet par la pandémie, mais ne sont pas du genre à se laisser abattre. Les deux Baie-Comoises ont donc décidé de se retrousser les manches pour vous faire découvrir leurs produits québécois coup de cœur!

On y retrouve des produits gourmands, de soins pour le corps, pour la santé, des bijoux, des bougies et bien plus. Venez découvrir des trésors d’ici!

