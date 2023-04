En route vers la Mauricie–Centre-du-Québec!

La région de Mauricie–Centre-du-Québec est une terre de contrastes, où les vastes étendues sauvages côtoient des villes dynamiques. Les forêts luxuriantes, les lacs scintillants et les rivières majestueuses offrent un cadre naturel idéal pour les activités de plein air. Les villes de la région, quant à elles, regorgent de musées, de théâtres, de restaurants et de festivals animés. Les passionnés d’histoire seront aussi séduits par les nombreux sites patrimoniaux et les musées retraçant l’histoire de la région.

Vous prendrez la route de la Mauricie–Centre-du-Québec durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Amphithéâtre Cogeco

Hommage au démon blond

Du 19 juillet au 19 août 2023, le Cirque du Soleil célébrera la vie du démon blond avec le spectacle «Guy! Guy! Guy! – Hommage à Guy Lafleur», en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Cette célébration, structurée à la façon d’un match de hockey, réunira sur scène 29 artistes qui se relaieront pour toucher le public et présenter les parallèles entre les acrobaties et le hockey. Cette année, le public peut s’attendre à un spectacle très circassien, dans lequel 8 tableaux sur 14 seront acrobatiques.

La trame sonore comprendra des pièces à succès des années 1970 à aujourd’hui, pigeant dans le répertoire de Boule Noire, Gerry Boulet, Loco Locass et Gilles Valiquette. Pour accompagner cette trame, plusieurs personnages marquants seront au rendez-vous, entre autres un multi-instrumentiste qui animera la foule et s’amusera à jouer les codes tant connus du hockey.

Rendez-vous au amphitheatrecogeco.com pour en savoir davantage!

Camping H2O

Avis aux amateurs d’adrénaline

L’Aquaparc H2O possède la plus grosse piscine à vagues au Québec et plusieurs glissades d’eau pour plaire aux tout-petits comme aux plus grands en quête d’adrénaline!

Facile d’accès sur le bord de l’autoroute 40, il est possible d’apporter son lunch ou de manger au casse-croûte sur place. Un camping ($) et des pistes de karting ($) sont à distance de marche pour prolonger le séjour.

Tarifs de groupe disponibles pour les écoles, camps de jour et clubs sociaux.

Rendez-vous au aquaparch2o.com pour en savoir davantage!

Nature Nature

Une expérience de vacances unique en son genre

Perché à flanc de montagne et bordé par la rivière Saint-Maurice, Nature Nature est un espace villégiature qui offre une expérience de vacances unique en son genre. Que ce soit pour une escapade en solo, en couple ou en famille, les visiteurs pourront profiter d’une gamme d’hébergements écoresponsables et design adaptés à leurs préférences.

Ces microrefuges minimalistes, mais équipés, offrent tout le confort nécessaire pour un séjour en plein air, avec salle de bain privée, espace cuisine et poêle à bois. Certains modèles incluent même des jeux géants pour des heures de plaisir!

Avec un site voisin du parc national de la Mauricie, les visiteurs peuvent profiter d’une panoplie d’activités telles que la randonnée, le vélo, la pêche et le kayak pour explorer les environs ou simplement se détendre confortablement au bord du feu. Bref, c’est l’endroit parfait pour échapper à la ville et se reconnecter à la nature.

Rendez-vous au naturenature.ca pour en savoir davantage!

Le Temps d’une Pinte

Expérience brassicole et gourmande

Cette coop brassicole située a tout pour subjuguer vos papilles!

Située en plein centre-ville de Trois-Rivières, juste à côté du centre d’information touristique, Le Temps d’une Pinte est la porte d’entrée pour vivre l’expérience du tourisme brassicole et gourmand de la Mauricie.

Midi et soir, venez découvrir une cuisine bistronomique, locale et saisonnière et prenez le temps de déguster leurs bières artisanales inspirées du patrimoine ouvrier de la région. Amateur.e.s de café? Laissez-vous enivrer par leurs différents cafés minutieusement torréfiés sur place.

Il ne vous reste plus qu’à décider si vous souhaitez savourer l’instant dans la chaleureuse salle à manger ou sur leur verdoyante terrasse!

Rendez-vous au letempsdunepinte.ca pour en savoir davantage!

Parc régional de la rivière Gentilly

Plaisir garanti pour tous

Ouvert à l’année, ce site est reconnu pour l’intimité des terrains de camping, l’ambiance familiale et sa proximité avec la rivière.

Le Parc offre la location de chalets et de prêt-à-camper, des aires de repos pour cavalier et sa monture ainsi que près de 100 espaces de camping. On y propose des activités telles que randonnée pédestre, vélo de montagne, sentiers équestres, fatbike, raquettes, piste d’hébertisme, géocache, module de jeux pour enfants et plus pour agrémenter votre séjour.

Une boutique de location est disponible sur place. Étant des amis des animaux, vos compagnons à quatre pattes sont les bienvenus, et ce, en laisse. De plus, des activités thématiques telles que club de course, club de marche, ateliers éducatifs et plus vous sont offertes tout au long de l’année. Du plaisir garanti pour tous!

Rendez-vous au rivieregentilly.com pour en savoir davantage!

FestiVoix de Trois-Rivières

Neuf jours de festivités

Acteur important du milieu événementiel québécois, le FestiVoix de Trois-Rivières est l’événement culturel et touristique majeur en Mauricie qui lance la saison estivale.

En plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, de son quartier historique et aux abords du fleuve Saint-Laurent, plus de 100 spectacles d’artistes internationaux et émergents sont offerts sur 15 scènes pendant neuf jours de festivités.

Chaque été, plus de 334 000 visites sont effectuées par des festivaliers d’ici et d’ailleurs qui se donnent rendez-vous pour vivre une expérience musicale, artistique, humaine, culinaire et durable unique! La 30e édition aura lieu du 29 juin au 9 juillet 2023.

Rendez-vous au festivoix.com pour en savoir davantage!

Écurie de l’oiseau bleu

Le mieux-être équin

L’Écurie de l’oiseau bleu est un centre de randonnée et de zoothérapie ainsi qu’une école d’équitation de plus de 250 élèves qui accueille et dessert annuellement une clientèle de la région des Sources ainsi que de partout dans la province; une grande famille de passionnés du monde équin dont la mission principale est de rendre les jeunes et moins jeunes heureux en utilisant le mieux-être par le cheval!

L’équipe de l’Écurie collabore déjà avec Défi handicap des Sources, la MRC, le CLSC, la DPJ, les différentes écoles, les fondations, etc. Les propriétaires ont à cœur d’offrir ce service équestre dans la confiance et le respect absolus entre humains et animaux.

La sécurité, l’expertise et le bien-être sont à l’honneur. Les chevaux y sont entraînés, éduqués et désensibilisés dans l’amour afin de donner le meilleur d’eux-mêmes et de créer les plus beaux bonheurs.

Rendez-vous au lecurie-de-loiseau-bleu.business.site pour en savoir davantage!

Auberge Godefroy

Escapade en mode tout inclus

Cet été, évadez-vous en formule tout inclus à l’Auberge Godefroy!

Située à mi-chemin entre Montréal et Québec, l’Auberge Godefroy vous accueille dans une ambiance chaleureuse au confort douillet et aux services personnalisés. Elle se distingue par ses aménagements, ses services, ses délicates attentions et sa qualité propre d’un centre de villégiature exclusif.

Profitez de cette belle saison pour vous offrir une escapade estivale à faire en famille, en couple ou entre amis! Découvrez les forfaits incontournables à se procurer cet été à l’Auberge Godefroy.

Rendez-vous au aubergegodefroy.com pour en savoir davantage!

