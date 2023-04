En route vers Portneuf! (partie 1)

Située à une trentaine de minutes de la ville de Québec, la région de Portneuf offre un cadre de vie enchanteur connecté sur le fleuve Saint-Laurent et la nature environnante. Les villages pittoresques, comme Deschambault et Portneuf, témoignent de la richesse du patrimoine de la région, alors que les activités de plein air, comme la randonnée, le vélo et le kayak, y sont nombreuses. Quant aux produits du terroir, comme le fromage et le cidre de glace, ils font la renommée gourmande de la région à travers la Belle Province, promesses d’escapades gustatives épiques!

Vous prendrez la route de Portneuf durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Domaine de la Passerelle

Profiter pleinement d’un site enchanteur

Situé au cœur de la magnifique vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond, le Domaine de la Passerelle est l’endroit idéal pour séjourner en groupe de 6 à 18 personnes.

D’un style scandinave raffiné et pratique, ce chalet insonorisé et confortable est directement positionné au départ des sentiers de randonnée et de vélo de montagne. Le chalet est divisé en quatre suites comprenant un salon avec téléviseur ainsi qu’une salle de bain, pour un maximum d’intimité. Le spa, le BBQ et tous les autres équipements vous attendent pour vous permettre de profiter pleinement du lieu enchanteur!

Le Domaine de la Passerelle est le camp de base idéal pour toute escapade dans la région.

Apprenez-en plus au domainedelapasserelle.com!

Les Grands Bois

De la vie, de la culture et de la bonne bière!

Il y a de ces endroits qui, dès la première visite, inspirent et enivrent par l’ambiance qui y règne. Depuis 2016, la flamboyante équipe derrière la microbrasserie Les Grands Bois est l’hôte de nombreux événements, participant à la remarquable revitalisation de la scène culturelle de la région.

Au premier étage de l’ancien cinéma datant de 1946, une microbrasserie où une vaste gamme de bières de grande qualité et au goût unique est produite; au deuxième étage, une salle de spectacle où l’on peut profiter d’une riche programmation artistique à l’année.

Sur place, une boutique au charme indéniable ouverte tous les jours, un parc aux abords de la rivière où il est possible de pique-niquer librement, un festival de musique tous les mois de juin (La Commission B) et un marché villageois les vendredis d’été. On s’y voit?

Apprenez-en plus au lesgrandsbois.com!

Chalets Confort

Échappez au train-train quotidien

Découvrez la magnifique région de Portneuf! Située entre fleuve et montagnes, elle offre une expérience unique pour les amoureux de la nature et les passionnés d’histoire. Échappez au stress du quotidien et détendez-vous dans un environnement chaleureux et paisible.

Profitez des nombreuses activités qu’offre cette région, telles que la randonnée, le vélo, la pêche, le ski et la motoneige pour créer des souvenirs inoubliables. Chaque chalet est conçu pour votre confort et votre bien-être, avec une ambiance accueillante, une cuisine entièrement équipée, une connexion Wi-Fi gratuite et des espaces de vie spacieux. Savourez des moments privilégiés autour du feu, des barbecues en terrasse et des soirées conviviales en famille ou entre amis.

Vivez l’expérience ultime d’une escapade en chalet dans la splendide région de Portneuf. Ne laissez pas passer cette occasion, votre oasis de tranquillité et de détente vous attend!

Apprenez-en plus au chaletsconfort.com!

L’Arc-en-ciel du Paradis

Activité familiale par excellence

Venez visiter cette jeune ferme agrotouristique axée sur l’autocueillette : vous êtes ici chez vous! Selon le rythme des saisons, il est possible de cueillir une grande variété de légumes, tels que carottes, haricots, concombres, maïs, courges, citrouilles, ainsi que des petits fruits : fraises, framboises et bleuets.

C’est une belle activité à pratiquer en famille! Il est également possible de vous procurer ces produits sur place, toujours cueillis à la main et frais du jour. On y offre également les paniers de légumes frais et colorés.

Informez-vous : c’est une belle façon de se procurer économiquement des légumes frais tout l’été. C’est aussi l’occasion rêvée de découvrir de nouveaux produits et de partager des recettes! Visiter la ferme, c’est aussi faire partie d’une belle grande famille tissée très serrée. Au plaisir de vous y voir!

Apprenez-en plus au arc-en-cielduparadis.com!

Õ Pagaie

Équilibre parfait

Õ Pagaie est une entreprise nomade qui propose des excursions gourmandes en planche à pagaie qui allient l’activité physique en nature, la découverte des saveurs portneuvoises et le plaisir d’être ensemble.

De juin à fin septembre, l’équipe propose des activités clés en main qui mettent en valeur les richesses de son territoire et le savoir-faire des artisans gourmands de la région. Que ce soit avec la fameuse Île aux tacos, les soirées perséides ou encore les balades sur le fleuve, ces deux entrepreneures dynamiques se feront un plaisir de vous faire vivre un moment unique en nature.

Õ Pagaie propose également trois formules « tout-inclus » pour les groupes corporatifs qui vous laissent la liberté de profiter de l’instant avec votre équipe. Accessible peu importe votre niveau, Õ Pagaie saura comment émerveiller tous vos sens avec des activités immersives et rassembleuses!

Apprenez-en plus au opagaie.com!

Parc naturel régional de Portneuf

Un lieu unique

Le Parc vous invite à découvrir son magnifique territoire situé à l’ouest de la région de Portneuf. Les attraits géomorphologiques exceptionnels font de ce territoire un lieu unique!

Que ce soit les majestueux lacs Long et Montauban, le décor enchanteur du lac Carillon, l’impressionnante falaise du lac Long, les gorges de la rivière Sainte-Anne et son histoire reliée aux vestiges de l’ancienne centrale hydroélectrique ou encore les galeries souterraines de la grotte Le Trou du Diable, vous aurez une panoplie de paysages à admirer.

Plusieurs hébergements sont disponibles, que ce soit en chalet, en camping, en prêt-à-camper ou en refuge. De nombreuses activités sont également offertes, dont l’hébertisme, la location d’embarcations nautiques, la visite guidée de la grotte Le Trou du Diable, plusieurs kilomètres de sentiers pédestres, escalade sur roche, canot-camping, etc.

Apprenez-en plus au parcportneuf.com!

Le Gîte de la Marmotte

Un temps pour SOI

L’établissement s’adresse aux personnes qui ont besoin de faire une pause dans leur quotidien et se laisser prendre soin. Chaque nuitée inclut trois repas et un soin quotidien. Trois chambres sont disponibles. Un espace de méditation, un espace de lecture et un espace de créativité sont également accessibles.

Les repas sont sains et délicieux, cuisinés à partir de produits biologiques et locaux si possible. Ils tiennent compte des allergies ou des intolérances alimentaires. Chacun des soins quotidiens a pour objectif d’apaiser le corps et l’esprit. Quatre choix s’offrent aux personnes présentes : massage Momentum, soins énergétiques (Jin Shin Do, Esprit libre), bain de pieds à ionisation et sauna infrarouge. Le spa est accessible en tout temps.

Le charme de la maison, sa tranquillité, sa lumière, la beauté du paysage et la présence chantante des oiseaux accentuent la détente.

Apprenez-en plus au legitedelamarmotte.com!

Maison Plamondon

Histoire et culture

La Maison Plamondon, située en plein cœur de Saint-Raymond de Portneuf, met en valeur et diffuse l’identité culturelle de la région. La Maison accueille les visiteurs en ses murs avec la promesse de les faire voyager grâce à ses expositions et ses ateliers pluridisciplinaires.

Pour la saison estivale 2023, la Maison Plamondon présente l’héritage des photographes raymondois de 1890 à 1960 avec l’exposition Artisans de la lumière. La projection Secrets de Charbonniers fait découvrir la vie et l’œuvre des charbonniers de Portneuf. Finalement, l’exposition permanente Parole et musique rend hommage à trois personnages ayant contribué à l’essor de la ville et du territoire : l’explorateur Joseph Bureau, l’organiste et professeure de musique Augustine Plamondon et le célèbre parolier Luc Plamondon, qui fut son élève.

La Maison est ouverte tous les jours sauf le lundi du 17 juin au 1er octobre 2023, de 10 h à 17 h.

Apprenez-en plus au maisonplamondon.com!

Les Chalets Tourisma

Tous y trouvent leur compte

Pour un séjour de détente au bord du Saint-Laurent ou pour un séjour actif à la vallée Bras-du-Nord, Les Chalets Tourisma vous offre des hébergements en nature pour des groupes de 2 à 10 personnes.

Les chalets, répartis sur le territoire de Portneuf, sont tout équipés, incluant spa privé, espace pour feu de camp, BBQ et bien plus. Du chalet en bois rond au chalet suisse, en passant par la maison de campagne, tout le monde y trouve son compte.

Chaque jour, l’équipe est à votre disposition afin de vous conseiller sur les meilleures adresses de la région. Elle travaille de concert avec les acteurs touristiques de Portneuf pour vous offrir la meilleure expérience qui soit. Réservez dès maintenant votre séjour portneuvois grâce à l’expérience Tourisma.

Apprenez-en plus au tourisma.ca!

Ferme Langlois et fils – Chez Médé

Économusée du maraîcher / Maïs sucré de Neuville

Ferme ancestrale fondée en 1667 où les traditions et le patrimoine sont perpétrés. L’établissement en est à 12 générations de cultivateurs qui travaillent la terre à produire l’excellent maïs sucré de Neuville et une très grande variété de légumes.

Une boutique vous offre des produits maison tels que pâtés, tartes, soupes, sauce spaghetti et fruits de mer ainsi que bien d’autres. Vous trouverez des produits du terroir, comme ceux des économusées ou locaux.

Venez voir la partie muséale, qui vous parlera de la famille, du maïs et aussi de la conservation. On vous y attend!

Apprenez-en plus au facebook.com/FermeLangloisEtFilsChezMede!

Bistro La Ferme

Rendez-vous des épicurien.ne.s

Le Bistro la Ferme est situé dans le magnifique village de Deschambault, le long du Chemin du Roy. Depuis son ouverture en 2014, le bistro a conquis le cœur de sa clientèle. Ouvert de mai à la fin octobre, c’est le rendez-vous des épicuriens et épicuriennes.

Avec sa terrasse ayant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, le bistro vous offre un menu diversifié mettant en vedette les produits régionaux concoctés par son chef, Vincent Goulet.

Pour vos rencontres entre amis, en amoureux, en famille, vos réunions d’affaires… enfin, disons-le, pour toutes occasions, le Bistro La Ferme est l’endroit idéal. C’est un rendez-vous! On vous attendons dès le mois de mai.

Apprenez-en plus au tourisme.portneuf.com/membres/bistro-la-ferme-inc!