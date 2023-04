En route vers Charlevoix!

Situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent non loin de Québec, Charlevoix est un véritable joyau du patrimoine québécois. Avec ses paysages à couper le souffle, formés de villages pittoresques, de forêts denses et de falaises escarpées, c’est une destination de choix pour les amateurs de nature, la promesse de clichés réussis! Par ailleurs, les nombreux événements culturels organisés tout au long de l’année témoignent de la richesse de sa vie artistique et culturelle.

Vous prendrez la route de Charlevoix durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Chalets Confort

Évadez-vous du quotidien

Vivez une expérience inoubliable en louant un chalet dans la sublime région de Charlevoix, véritable joyau du Québec! Reconnue pour ses paysages à couper le souffle, sa culture et sa gastronomie, cette région vous enchantera par sa beauté et son authenticité. Évadez-vous du quotidien et ressourcez-vous dans un cadre serein et chaleureux.

Les chalets sont idéalement situés pour explorer les merveilles de Charlevoix, tels que les parcs nationaux, les montagnes, les fjords et les charmants villages. Profitez d’une multitude d’activités en toutes saisons, telles que la randonnée, le vélo, le ski alpin, la raquette et l’observation des baleines, pour créer des souvenirs mémorables.

Appréciez des moments chaleureux au coin du feu, des barbecues en terrasse et des soirées inoubliables en famille ou entre amis. Ne tardez plus : votre havre de paix et de ressourcement vous attend dans l’époustouflante région de Charlevoix!

Pour plus d’info : chaletsconfort.com!

Le Véritable agneau!

Unique en son genre

Le Véritable agneau! est le dernier producteur d’agneau à posséder un centre de transformation de l’Agneau de Charlevoix certifié IGP dans la région. L’entreprise locale a une boutique sur place qui vous permettra d’acheter ses produits pour les manger au chalet, au camping ou à la maison.

Ce producteur agricole de quatrième génération élève l’Agneau de Charlevoix depuis l’année 2000. La qualité de ses produits se distingue par les nombreuses coupes françaises disponibles sur place.

L’Agneau de Charlevoix est réputé par son goût unique en son genre parce qu’il est doux, juteux et sa viande est rosée et peu grasse. Il est nourri principalement avec les cultures, élevé sous la brebis et né dans Charlevoix pour garantir la certification IGP. Tout l’élevage est fait pour maintenir la plus grande qualité et respecter les normes strictes qui font de l’Agneau de Charlevoix un produit unique en son genre.

Pour plus d’info : leveritableagneau.ca!

Camping au bord de la rivière

Nature paisible

Ce camping est situé en bordure de la rivière Malbaie pour donner un avant-goût de la nature grandiose de Charlevoix.

La dominance des feuillus et l’aménagement du terrain contribuent à tenir mouches et moustiques à l’écart. Vous êtes installés confortablement sur des sites spacieux et bien intégrés dans une nature qui respire la paix.

Longeant la rivière, à quelques pas des sites, la « Promenade » est un lieu de rendez-vous idéal pour admirer la nature qui fait de Charlevoix une région exceptionnelle. Sa nouvelle piscine agrandie, son mur d’escalade aquatique, son trampoline géant, sa fermette, sa surface multisports et ses nombreux autres services font du Camping au bord de la rivière l’endroit idéal pour toute la famille.

Pour plus d’info : campingauborddelariviere.com!

Al Dente Traiteur Charlevoix

Plaisir et gourmandise

Al Dente, c’est une fabrique de pâtes fraîches et farcies, un comptoir pour emporter et un service de traiteur. Sur place, les produits de Charlevoix sont à l’honneur, autant dans les sauces, les pâtes, les sandwichs et les plats cuisinés.

C’est sous le toit de cette mignonne maison rouge qu’est cuisinée tous les jours LA FAMEUSE tarte au chocolat, framboises et bleuets – et on vous la fait déguster avec plaisir! Vous y trouverez aussi canapés, potages, fromages, saucisses, pâtés maison, plats traditionnels et succulents desserts. L’été, la terrasse avant est aménagée en libre-service micro-ondes/grill à panini pour accommoder la clientèle.

La mission : recevoir dans le plaisir, cuisiner avec gourmandise, s’amuser avec les produits du terroir, et ce, tous les jours de l’année. Al Dente Traiteur s’engage à prendre soin du bonheur et du bien-être de ses clients et de ses employés. Ouvert de 10 h à 18 h à l’année.

Pour plus d’info : aldente-charlevoix.com!

Camping du Fjord

Le meilleur du fjord

Le camping du Fjord offre des sites avec ou sans services, pour tout genre d’équipement. Certains emplacements sont situés dans un petit boisé ou avec une vue magnifique sur le fleuve.

Pour les amateurs de plein air, les choix d’activités ne manquent pas : sentier pédestre à partir du camping, le long d’une rivière, jusqu’à une chute… ou encore, dans un rayon de 5 km : croisières aux baleines (zodiac ou bateau), sentier pédestre en montagne à partir de la rue Leclerc, centre d’observation des oiseaux et mammifères marins de Pointe-Noire…

La situation géographique du Camping du Fjord dans Charlevoix permet de se déplacer vers le Saguenay ou la Côte-Nord pendant la journée pour par la suite revenir passer la soirée à la belle étoile, devant un feu de camp.

Pour plus d’info : campingetranchdufjord.com!

Alpagas Charlevoix

Passion découverte

Entre fleuve et monts, Alpagas Charlevoix vous propose une visite éducative de son élevage ou, pour les plus téméraires, un trekking hors du commun!

C’est dans la magnifique région de Charlevoix que Nathalie Poirier fonde, en 2009, son élevage voué à l’excellence. Passionnée par la génétique et la fibre de haute qualité et consciente que ces deux critères sont indissociables, elle se lance le défi de promouvoir cette fibre méconnue en mettant au point un programme de reproduction spécifique et contrôlée par ses soins.

Dans la boutique, découvrez le confort, la douceur et la chaleur de ses produits 100 % québécois, reconnus Métiers d’Art et confectionnés à partir d’une fibre d’exception.

Pour plus d’info : alpagascharlevoix.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.