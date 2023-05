L’énergie que les mamans pourront apporter partout avec elles!

La fête des Mères est une merveilleuse occasion de démontrer votre appréciation aux mamans de votre entourage pour leur dévouement constant. Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour une maman connectée? Vous pourriez lui offrir une solution d’alimentation portable haut de gamme qu’elle pourra trainer partout avec elle cet été, que ce soit en camping, en télétravail ou pour toutes sortes d’activités de plein air.

Ça tombe bien, puisque BLUETTI vous propose, spécialement pour la fête des Mères, une promotion exceptionnelle – du 6 au 18 mai, jusqu’à 25 % de rabais! – sur ses solutions d’alimentation portables.

Transformez votre expérience de camping

Imaginez-vous dans un environnement paisible et grandiose, en famille ou entre amis, où vous pourrez apprécier la beauté de la nature et passer du temps de qualité. Mais avant de partir, vous n’avez pas oublié d’apporter votre centrale électrique portable, comme l’un des modèles BLUETTI EB3A, EB55 ou EB70S pour rendre votre voyage de camping encore plus agréables.

Par exemple, si votre maman (ou votre amie!) est photographe, elle pourra passer la journée à photographier les paysages, la faune et les grands moments du voyage, et ce, sans se soucier de manquer de batterie.

L’heure du repas venue, que ce soit pour déjeuner, diner ou souper, vous pourrez brancher tous les appareils dont vous aurez besoin, par exemple pour vous faire du café ou vous cuisiner de petits plats. Et pourquoi pas, en soirée, écouter un petit film sous les étoiles? Toutes les commodités d’un véhicule récréatif, quoi!

Modèle EB3A Modèle EB55 Modèle EB70S

Les centrales électriques compactes et portables BLUETTI pèsent entre 10 et 21,4 livres, soit environ la taille d’une boîte à chaussures moyenne. Avec plusieurs sorties, ils peuvent charger simultanément vos téléphones, appareils photo, ordinateurs portables, réfrigérateurs de voiture, drones, ventilateurs, lampes, etc.

BLUETTI s’engage à promouvoir la durabilité et des solutions énergétiques vertes depuis sa création. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour une utilisation intérieure et extérieure, l’entreprise vise à offrir des expériences exceptionnelles pour vos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement envers l’énergie durable a aidé BLUETTI à étendre sa portée à plus de 100 pays et à gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez bluetti.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.