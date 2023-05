En route vers les Laurentides!

La région des Laurentides est une véritable invitation à la détente et à l’évasion à moins d’une heure au nord de Montréal. L’abondance de montagnes, de lacs cristallins et de sentiers verdoyants offrent un terrain de jeu propice aux activités de plein air. Les villes de la région, comme Tremblant et Saint-Sauveur, proposent une vie culturelle et gastronomique riche et animée. Les boutiques d’artisans locaux et les galeries d’art témoignent de la richesse de la culture des Laurentides.

Vous prendrez la route des Laurentides durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Domaine Saint-Bernard

Un site d’exception

Le Domaine Saint-Bernard, situé à Mont-Tremblant dans les Laurentides, est un site d’exception où la préservation de la nature et de ses richesses est au cœur des activités.

Ouvert 4 saisons, il propose de belles nouveautés cet été! On vous offre des parcours de vélo en sentier parfaits pour toute la famille. En plus de connecter avec le réseau de la ville de Mont-Tremblant, vous retrouverez des abris couverts avec tables à pique-nique, refuges et haltes avec vue à couper le souffle sur la rivière. Pour terminer la journée en beauté, on vous propose un lunch santé au bistro situé dans le pavillon principal; et pourquoi pas une baignade à la plage surveillée?

Location de vélo hybride et électrique disponible ainsi que canots et paddle board. Vous tomberez en amour avec la nature qu’offre le territoire! Le Domaine Saint-Bernard… Le secret le mieux gardé de Mont-Tremblant.

Pour plus d’info : domainesaintbernard.org.

La Bullerie

Un équilibre parfait

Autrefois « La Roche des Brises », le domaine situé à Saint-Joseph-du-Lac se transforme en 2017 pour devenir La Bullerie. Suite à des rénovations majeures, La Bullerie ouvre enfin ses portes à l’automne 2017. La Bullerie est le résultat d’un mariage entre passionnés de bon vin, de la bonne bouffe et d’experts en événementiel.

Certaines zones du vignoble sont aménagées spécialement afin d’y allouer des aires de pique-nique où vous pouvez profiter des paysages et du cadre champêtre de Saint-Joseph-du-Lac tout en dégustant les boîtes à pique-nique spécialement conçues par les chefs. Garnies d’ingrédients frais et locaux et parfaitement cuites dans le four à bois extérieur, les pizzas sont adorées de tous! Vous pourrez les déguster sur la magnifique terrasse ou encore sur l’une des nombreuses tables à pique-nique!

Une visite et vous serez charmé. L’équipe est impatiente de vous recevoir à sa magnifique propriété!

Pour plus d’info : labullerie.com.

Voile Sansoucy

Allez vite vous mettre à l’eau!

Le club nautique de Voile Sansoucy est heureux de vous accueillir sur sa magnifique plage privée située à moins de 40 minutes de Montréal en bordure du lac des Deux-Montagnes.

Pour un moyen facile de vous mettre à l’eau ou pour une activité à faire dans la région, une multitude d’expériences et d’activités de plein air vous sont offertes, à faire en solo, en famille ou entre amis! Kayak, planche à pagaie, SUP yoga, Efoil, escapade avec capitaine, initiation de voile et bien plus : venez explorer la sélection et trouvez l’activité qui vous convient le mieux.

Suivez le club sur les réseaux sociaux pour connaître sa programmation estivale d’événements et pour rester à l’affût de ses activités sociales pendant l’été! Jusqu’au 31 août 2023, les lecteurs du Journal Métro peuvent bénéficier de 10 % de rabais sur leur réservation en ligne avec le code « METRO10 ». On se voit sur l’eau!

Pour plus d’info : voilesansoucy.com.

SOS Aventures

Une immersion hors du commun

Reconnue et récompensée pour la qualité des décors et de ses scénarios, l’entreprise SOS Aventures offre des jeux d’évasion où fantaisie, énigmes et divertissement sont au rendez-vous. En plus de cela, ses services incluent des jeux mobiles stimulants pour les écoles et les entreprises!

Des univers diversifiés, tels que le jardin de Pierrette, le château du roi Justin ou encore le repère secret des Sorcières de l’Ombre, promettent une immersion hors du commun pendant 60 minutes.

En plus du majestueux manoir de Saint-Jérôme, SOS Aventures a ouvert, il y a déjà quelques années, un centre à Québec où la garantie du divertissement est tout aussi importante.

Pour plus d’info : sosaventures.ca.

Auberge et Spa nordique Beaux Rêves

Une expérience authentique

Originaire d’Estonie, le propriétaire a ouvert l’Auberge en 1995. Spa nordique Beaux Rêves souhaite offrir une expérience authentique inspirée des tendances scandinaves à sa clientèle.

Il propose un séjour personnalisé combinant la relaxation et le plaisir avec un circuit spa complet BR+, une auberge chaleureuse et chalet, le tout sur le bord de rivière que vous aimerez revisiter chaque année. Découvrez un concept unique au Québec pour vous évader en couple ou entre amis!

On y offre également 3 petits chalets à louer et plusieurs suites avec foyer, jacuzzi, balcon au bord de la rivière… les beaux rêves sont au rendez-vous quand on dort au son de la rivière! L’établissement propose aussi une magnifique salle de yoga et terrasse au bord de la rivière pour les groupes, yoga, méditation, pour vos besoins péronnelles… le tout avec ambiance éclairage le soir. Venez rêver!

Pour plus d’info : beauxreves.com.

Ziptrek Ecotours

Élevez-vous!

Un voyage impressionnant qui permet aux visiteurs de s’élever au-dessus des arbres et de découvrir l’un des parcours de tyroliennes les plus spectaculaires au monde!

Avec Ziptrek Ecotours, voyagez du sommet du mont Tremblant jusqu’au village tout en profitant du remarquable paysage des Laurentides. Avec 5 tyroliennes distinctes et spectaculaires totalisant près de 4 km de longueur, dont la plus longue tyrolienne au Québec, préparez-vous à être émerveillé!

Combinant l’aventure aérienne et l’exploration écologique, cette excursion laissera les visiteurs avec un sentiment d’exaltation et d’inspiration. Ziptrek Ecotours est l’expérience de plein air par excellence.

Pour plus d’info : ziptrek.com.

Centre nautique Pierre Plouffe Tremblant

Plaisirs aquatiques

Pour profiter de l’été et du soleil en famille ou entre amis, rien de tel que s’amuser dans l’eau.

Que vous soyez tenté par le ski nautique ou la planche wakeboard, le surf, les non motorisés tels que kayak, catamaran, planche à pagaie ou le calme d’une balade en ponton, toute la gamme des activités nautiques est offerte et accessible au Centre nautique Pierre Plouffe.

Venez rencontrer l’équipe, qui saura vous partager le goût de ses activités sur le lac Tremblant.

Pour plus d’info : tremblantnautique.com.

Maison des Arts Saint-Faustin

Expositions thématiques

Vous prévoyez emprunter la Route des Belles Histoires ou encore faire une randonnée à vélo? Arrêtez-vous à la Maison des Arts Saint-Faustin, située dans l’ancien presbytère, à côté de l’église centenaire au cœur du village de Saint-Faustin, dans la municipalité de Mont-Blanc.

La Maison des Arts Saint-Faustin est un centre d’expositions et de rencontres culturelles qui, depuis sa création il y a plus de 25 ans, est un des rares endroits de la région à offrir aux artistes professionnels et amateurs un espace pour présenter leurs œuvres au grand public lors des différentes expositions thématiques proposées chaque année.

Plusieurs artistes renommés ont évolué dans ses murs et ont contribué à sa reconnaissance dans la région et ailleurs. Au rez-de-chaussée, on trouve les expositions collectives et la boutique des Métiers d’Arts; l’étage abrite des expositions Mini Solo et de photos de la Société d’histoire. Une visite s’impose! Entrée libre.

Pour plus d’info : maisondesartssaint-faustin.ca.

Labonté de la pomme

Pique-nique en terrasse grandeur nature!

Adepte de tourisme gourmand, planifiez dès maintenant votre passage au verger Labonté de la pomme.

On vous propose différents paniers pique-nique épicuriens et lunchs apéros que vous pourrez déguster directement dans le verger, à même la terrasse grandeur nature. Ajoutez-y un cidre pétillant rosé, un cidre festif parfait en toutes occasions et pour toute la famille (sans alcool)! Passez ensuite par la boutique, qui offre de nombreux produits maison fabriqués de façon artisanale. Vous aurez l’opportunité de participer à une dégustation de leurs fabuleux produits de la pomme, de la poire, de la cerise, de l’érable, du miel et plus encore.

Surveillez l’annonce de la floraison des arbres fruitiers, un phénomène naturel grandiose et de courte durée qui a lieu en mai. En famille, entre amis ou avec vos collègues, conjuguez nature et gourmandises chez Labonté de la pomme lors de votre passage à Oka!

Pour plus d’info : labontedelapomme.ca.

