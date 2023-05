En route vers Portneuf! (partie 2)

Située à une trentaine de minutes de la ville de Québec, la région de Portneuf offre un cadre de vie enchanteur connecté sur le fleuve Saint-Laurent et la nature environnante. Les villages pittoresques, comme Deschambault et Portneuf, témoignent de la richesse du patrimoine de la région, alors que les activités de plein air, comme la randonnée, le vélo et le kayak, y sont nombreuses. Quant aux produits du terroir, comme le fromage et le cidre de glace, ils font la renommée gourmande de la région à travers la Belle Province, promesses d’escapades gustatives épiques!

Vous prendrez la route de Portneuf durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Au Chalet en Bois Rond

La vie en pleine nature

Au Chalet en Bois Rond dans Portneuf est la destination de vacances familiales parfaite pour ceux qui cherchent à s’échapper de la vie citadine et passer du temps dans un environnement naturel paisible. Ce village de chalets offre une expérience authentique et chaleureuse de la vie en pleine nature.

Les 79 chalets en bois rond spacieux et confortables peuvent accueillir des familles de toutes tailles. Ils disposent de nombreuses commodités, notamment d’un spa extérieur privé, d’un foyer et de l’accès Wi-Fi gratuit. Lors de votre séjour, vous pourrez profiter des activités en plein air comme la baignade, la randonnée, la pêche, le fatbike, la cani-rando, et bien plus!

C’est un endroit où les souvenirs familiaux durent pour toujours. Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience de vacances exceptionnelle en famille.

Pour en savoir plus : aucheletenboisrond.com.

Casse-croûte de Neuville

Le « spot »

Le Casse-croûte de Neuville se démarque par la qualité et la fraîcheur de ses aliments – dont du bœuf Black Angus AAA -, son accueil chaleureux, la propreté des lieux, une terrasse intérieure chauffée de 20 places, un bar laitier, une aire de jeux pour les enfants et une terrasse extérieure sur 3 paliers offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

En 2022, le Casse-croûte de Neuville est arrivé au 1er rang de la Capitale-Nationale pour le concours Lesters « Sur la Route des meilleurs Casse-croûtes ».

On dit du Casse-croûte de Neuville que c’est « le spot » où il faut absolument s’arrêter manger sur la Route 138, à Neuville.

Pour en savoir plus : cassecrouteneuville.ca.

Marché public de Saint-Raymond

Découvrez le savoir-faire d’ici

Ouvert tous les jeudis du 29 juin au 14 septembre 2023 de 16 h à 19 h sur le parvis de l’église, le Marché public de Saint-Raymond est une œuvre agroalimentaire collective qui expose le savoir-faire de la région de Portneuf et des environs.

Vous y retrouverez des artisans ainsi que des producteurs et transformateurs agroalimentaires passionnés. L’évènement se démarque par son ambiance conviviale, chaleureuse et festive. Un espace terrasse est aménagé pour permettre aux visiteurs de boire et manger en se laissant emporter par des animations culturelles diversifiées : arts de la rue, arts visuels et musique. De plus, les portes de la plus grande église de la MRC de Portneuf sont ouvertes pour y découvrir une architecture des plus lumineuse.

Poursuivez votre soirée au Rendez-vous du pont-Tessier avec des spectacles gratuits en plein air dès 19 h 30; un incontournable avant les escapades dans les grands espaces plein air des alentours.

Pour en savoir plus : marchepublicdesaintraymond

Vallée Bras-du-Nord

Une expérience épique et grandiose

À Saint-Raymond de Portneuf, à moins d’une heure de Québec, découvrez l’expérience épique et grandiose de la Vallée Bras-du-Nord!

Destination plein air incontournable, la Vallée Bras-du-Nord offre 110 kilomètres de sentiers de vélo de montagne et 80 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre pour tous les niveaux.

La descente de rivière en canot ou kayak, le canot-camping, la longue randonnée avec nuitée en refuge, le canyoning et la via ferrata figurent également parmi son offre débordante d’activités.

Pour en savoir plus : valleebrasdunord.com.

Ubald distillerie

Devenez de vrais connaisseurs

Envie de découvrir l’unique distillerie du grain ou de la patate à la bouteille dans Portneuf?

Cultivé, récolté, fermenté, distillé et embouteillé, le tout dans une optique locale et durable, directement sur le domaine! Venez déguster les vodkas et gins, médaillés internationalement, tout en apprenant le processus de fabrication grâce à une visite VIP interactive!

Devenez de vrais connaisseurs du monde des spiritueux!

Pour en savoir plus : ubald.ca.

Aliksir

Biologique et authentique depuis 1988!

Située à Grondines, Aliksir est une entreprise qui se spécialise dans la production d’huiles essentielles biologiques.

Les huiles distillées sur place sont faites à partir de plus de 35 variétés de plantes de la région. Aliksir importe aussi plus de 200 variétés d’huiles essentielles de partout dans le monde pour offrir une gamme complète d’huiles essentielles de la meilleure qualité qui soit.

L’équipe passionnée offre aussi plusieurs produits connexes tels que les hydrolats, beurres végétaux, huiles végétales, argiles et sels, en plus des livres de référence. L’entreprise a comme mission de transmettre à sa clientèle toutes les connaissances et les outils nécessaires pour aborder la vie quotidienne sous un meilleur angle, soit celui de l’autonomie et de la créativité!

Pour en savoir plus : aliksir.com.

Laine et tricopines

Pour un choix haut de gamme de fibres et accessoires

Laine est tricopines est l’atelier-boutique qui vous offre un choix haut de gamme de fibres et accessoires.

Il est possible de réserver votre moment de tricot libre ou d’accompagnement pour obtenir des conseils en tricot, crochet ou autres arts textiles. On vous accueille avec votre breuvage préféré et des conseillères dévouées.

Que ce soit pour démarrer un projet ou l’ajuster en cours de route, ou encore pour vous conseiller la meilleure finition, il fera toujours plaisir à l’équipe de vous aider à réaliser le projet de vos rêves!

Pour en savoir plus : lainetricopines.com.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.