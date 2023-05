En route vers la Montérégie!

Située entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes des Appalaches, la Montérégie est une région riche en histoire, en culture et en saveurs. Ses villes, comme Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, sont empreintes de lieux historiques et proposent une vie culturelle animée, alors que ses vergers, vignobles et producteurs locaux sont sources de fierté et de produits uniques. Les amateurs de plein air ne seront pas en reste, car les parcs nationaux, comme celui du Mont-Saint-Bruno, permettent de profiter magnifiquement de la nature environnante.

Vous prendrez la route de la Montérégie durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Création Café

Un moment unique

Vous êtes à la recherche d’une expérience amusante et créative?

Le Création Café est là pour vous!

Sa mission : créer un moment unique dans une ambiance authentique et chaleureuse, que chaque personne qui passe la porte puisse décrocher de son quotidien, passer un moment agréable en famille ou entre amis et mettre une touche de couleur dans sa vie.

Apprenez-en plus en vous rendant au creationcafe.com!

Hook

Bonne vibe, bonne grimpe, bonne bouffe, bonne bière!

Situé à Sainte-Julie, Hook est le premier centre d’escalade destiné au bloc à avoir ouvert sur la Rive-Sud de Montréal.

Depuis février 2020, deux semaines avant la fameuse pandémie, Hook permet à la communauté escalade de pratiquer le bloc intérieur. Sur ses parois de 16 pieds de hauteur, le centre d’escalade donne aux grimpeurs débutants comme avancés l’opportunité d’explorer des problèmes de qualité dans une ambiance conviviale, chaleureuse et sans prétention. Les murs, étant complètement renouvelés toutes les deux semaines, vous présenteront de nouveaux défis pour tous les styles de grimpeurs.

Que ce soit pour grimper, vous entraîner, manger, boire ou chiller, Hook se fera un plaisir de vous accueillir dans une ambiance des années 90 avec de la bonne musique hip-hop pour ajouter à l’expérience. Il est à noter que Hook est à vocation adulte.

Apprenez-en plus en vous rendant au hookbouldering.com!

Chouette à voir!

Une rencontre privilégiée

Chouette à voir! est la vitrine qui permet au public de suivre le travail de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).

Une rencontre privilégiée avec les oiseaux de proie ambassadeurs de Chouette à voir! vous attend lors des deux présentations quotidiennes. Vous découvrirez l’histoire de chacun d’entre eux, en plus d’en apprendre davantage sur les différentes espèces que l’on retrouve au Québec. Il est aussi possible de parcourir les sentiers pédestres de 2,5 km en pleine forêt afin d’y découvrir 11 espèces d’oiseaux de proie. Ces oiseaux sont des résidents permanents et sont visibles dans de grandes volières. En raison d’un handicap permanent, ils ne sont pas autonomes dans la nature et sont gardés sous les bons soins de l’équipe de Chouette à voir!

Moyennant un don, vous aurez la chance de prendre au poing un oiseau ambassadeur le temps de quelques photos afin d’immortaliser votre visite.

Apprenez-en plus en vous rendant au chouetteavoir.ca!

Petits Fruits St-Louis

Les découvrir, c’est les adopter.

Petits Fruits St-Louis est l’endroit le plus bucolique pour découvrir la camerise biologique à son meilleur, directement dans le verger de plus de 8 000 plants.

L’autocueillette se déroule de la mi-juin au 10 juillet environ et est fort agréable et facile, tant pour les petits que pour les plus grands. Par souci écologique, il est recommandé d’apporter vos contenants; apportez votre pique-nique pour profiter du site.

La camerise est un petit fruit absolument délicieux, frais ou cuisiné. Petits Fruits St-Louis offre également plusieurs excellents produits gourmands tels que des confitures, coulis et gelées disponibles à l’année sur la boutique en ligne et chez plusieurs détaillants. Durant la saison, il y a des sorbets, pops glacés et plus encore pour vous permettre de passer un moment des plus agréables près de la nature.

Apprenez-en plus en vous rendant au camerisesst-louis.com!

Alpagas du Domaine Poissant

Une expérience de zoothérapie unique

Bienvenue à la plus grande ferme d’alpagas au Québec, accueillant plus de 200 adorables alpagas. Découvrez leur monde fascinant en participant à des balades dans le magnifique sentier boisé privé du Mont St-Hilaire, offrant une expérience de zoothérapie unique. Marchez aux côtés des alpagas, connus pour leur nature docile et apaisante, pour ressentir le calme et la sérénité.

On vous propose également des visites guidées en compagnie d’une guide expérimentée, vous permettant d’en apprendre davantage sur ces animaux fascinants. Vous pourrez les nourrir et entrer dans leur enclos pour un contact plus proche. Venez les voir en mai pour découvrir les alpagas avec leur pelage long et soyeux avant leur tonte pour l’été.

Réservez dès maintenant votre place pour vivre une expérience unique! Venez découvrir la magie des alpagas et profiter d’un moment de détente et de ressourcement en leur compagnie. Pourquoi ne pas découvrir la boutique, par la même occasion?

Apprenez-en plus en vous rendant au alpagasdudomainepoissant.com!

Exporail – Le Musée ferroviaire canadien

Le plus grand musée ferroviaire au pays!

Exporail présente son exposition permanente répondant aux attentes du public en regard des enjeux actuels de la société, qui est plus que jamais une société en mouvement.

Découvrez la plus grande collection de véhicules ferroviaires du Canada et montez à bord de certains d’entre eux. Pour les petits et les grands, visitez la salle de trains miniatures, ou encore optez pour une balade en chemin de fer miniature, dans un train de passagers ou dans un tramway d’époque.

Exporail, le plus grand musée ferroviaire au Canada, à deux pas de Montréal!

Apprenez-en plus en vous rendant au exporail.org!

Les attractions Bfly

La magie du rêve vous attend!

Bfly, ce n’est pas juste une activité pour la famille : c’est des centaines de papillons en liberté dans un univers magique immersif qui peut faire plaisir aux couples, aux visiteurs les plus jeunes comme les plus âgés, aux amis, aux sorties entre filles et bien plus encore.

Découvrez plus de 60 espèces de papillons exotiques différents, tels que les grands Morphos bleus qui dansent ensemble, les Caligos avec leur œil de hibou ou le Machaon émeraude, qui change de couleur selon les reflets de la lumière.

Plongez dans un univers coloré, accessible à tous et éducatif qui saura vous enchanter par ses décors et son ambiance. Profitez du soleil ou de la pluie sous les dômes de Québec et Laval cet été ou lancez-vous le défi des 5 activités à Brossard, ouvert à l’année.

Apprenez-en plus en vous rendant au bfly.ca!

Le Théâtre des Hirondelles

Une programmation riche en rires et plaisir

Le Théâtre des Hirondelles est un lieu unique situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil, sur le magnifique site du Golf des Arpents Verts, à 25 minutes de Montréal.

L’établissement offre chaque saison estivale une programmation riche en rires et plaisir. La saison 2023 ne fera pas exception avec sa comédie Visite Libre 2.0, texte et mise en scène de Michel Charette ainsi que François Chénier et mettant en vedette Marcel Leboeuf, Stéphan Allard, Monika Pilon, Rose-Anne Déry et Jean-Alexandre Giguère.

Une expérience unique en groupe ou entre amis, forfait souper-spectacle disponible sur réservation et une première partie à l’extérieur vient optimiser la soirée.

Apprenez-en plus en vous rendant au theatredeshirondelles.com!

Musée d’archéologie de Roussillon

Voyagez à travers 5 000 ans d’histoire

Situé au cœur du Vieux-La Prairie, le Musée d’archéologie de Roussillon vous propose une visite hors du commun qui vous fera voyager à travers 5 000 ans d’histoire. Son exposition permanente vous dévoilera des artéfacts emblématiques du passé de Roussillon, de la Préhistoire à l’époque contemporaine.

Dès la mi-juin, découvrez Poussière et lumière, une histoire de la poudre noire, de la Chine à l’Amérique. Une exposition haute en couleur qui vous transportera à travers les siècles et les continents, tout en démontrant l’onde de choc que la poudre noire a créée dans l’histoire de l’humanité. Semant tantôt la terreur, tantôt l’émerveillement, l’histoire de la poudre noire est remplie d’anecdotes scintillantes, laissant derrière elle des traces de poussière et de lumière.

Surveillez la programmation d’été, qui offrira des activités spéciales tous les week-ends dès la fin juin. De tout pour les petits comme pour les grands.

Apprenez-en plus en vous rendant au archeoroussillon.ca!

