Saveurs MTL : spécial poulet portugais

C’est maintenant au tour des établissements de restauration spécialisés en gastronomie portugaise de se retrouver sous les feux des projecteurs de Saveurs MTL! Régalez-vous des mets traditionnels portugais; fraîche, généreuse, savoureuse… tous les qualificatifs sont bons pour décrire cette cuisine des plus authentiques et au goût unique.

Fidèle à son habitude, la métropole abrite une panoplie de restaurants dont la mission est de satisfaire vos papilles et de combler votre appétit, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Lisez vite ce qui suit et laissez votre estomac vous guider!

Piri Piri

Des repas frais et authentiques

Piri Piri est une rôtisserie portugaise, la première du genre au Québec. Piri Piri a su transformer la traditionnelle cuisine portugaise riche, fraîche et généreuse en un concept rapide, tout en préservant les saveurs et l’authenticité de cette cuisine. Tous les repas sont cuits et assemblés devant les clients.

Piri Piri a su se démarquer de ses concurrents et a établi une grande réputation dans le grand Montréal, autant chez ses résidents qu’auprès de ses touristes. Ses repas frais et authentiques, ses portions généreuses, ses prix abordables, son service exceptionnel et son ambiance chaleureuse ont fait sa grande renommée.

Piri Piri est une rôtisserie portugaise qui offre une excellente cuisine, un bon rapport qualité-prix et un goût unique.

Pour plus d’info : piri-piri.ca!

Campo

Les meilleurs ingrédients

Campo, c’est le restaurant décontracté et rapide de poulet portugais de la famille Ferreira. Du poulet local, nourri aux grains naturels et mariné 24 heures qui est servi entier, en salade, en sandwich ou en poutine. Vous ne retrouverez que les meilleurs ingrédients et tout, vraiment tout, est fait maison : de la sauce poutine à chacune des vinaigrettes en vedette dans les salades-repas au poulet grillé.

Cette adresse sympa est ouverte depuis 2016 au centre-ville de Montréal, tout prêt du Ferreira, restaurant de fine cuisine moderne portugaise du même groupe. La salle à manger du Campo est sympathique, tout autant que sa terrasse l’été. Vous pouvez aussi retrouver un comptoir Campo au Time Out Market du Centre Eaton.

Campo propose aussi une formule traiteur ainsi qu’une collection de produits sous vide pour le BBQ comme la pieuvre et le poulet mariné prêt à griller.

Pour plus d’info : campomtl.com!

Coco Rico

Typiquement portugais

Cette authentique rôtisserie portugaise – la première à Montréal! – existe depuis 1970 et sert des viandes savoureuses badigeonnées avec un mélange d’épices typiques du Portugal.

Il s’agit d’une entreprise familiale dont l’intention est d’offrir une bonne cuisine maison à ses clients. Coco Rico est particulièrement reconnue pour son délicieux et juteux poulet barbecue! Bien sûr, le poulet n’est pas la seule viande qu’on retrouve chez Coco Rico; le restaurant se spécialise aussi dans le lapin, la dinde, le porc, l’agneau et les côtes levées.

Cette authentique rôtisserie portugaise, bien qu’elle soit principalement populaire pour les commandes à emporter, possède tout de même un comptoir pour ceux qui veulent s’imprégner de toute l’ambiance. Coco Rico propose un choix de viandes payables au poids, des poulets entiers, des sandwichs, des pommes de terre et des salades.

Pour plus d’info : cocoricomtl!

Jano

Havre de paix chaleureux

Le restaurant Jano ,situé à Montréal sur le Plateau Mont-Royal, est un restaurant familial qui offre de délicieuses grillades portugaises ainsi que des fruits de mer, le tout dans un havre de paix chaleureux.

Il est de réputation que les Portugais sont les maîtres du grill et sont tout simplement fous des grillades. Ce restaurant ouvert depuis plus de 40 ans se veut un restaurant sympathique, sans prétention et où la qualité de la nourriture prime.

Les employés se font un point d’honneur d’entretenir les traditions portugaises afin que les saveurs de cette culture millénaire ne se noient pas dans la vague des restaurants branchés aux portions parfois frugales. Si vous aimez les grillades, au restaurant Jano, vous serez comblés.

Pour plus d’info : janogrillades.ca!

Découvrez sans plus tarder la culture et la gastronomie portugaises!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.