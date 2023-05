Les plus belles terrasses

À l’approche de la belle saison, une seule question se pose : où allez-vous vous prélasser pour profiter au maximum des chaudes journées d’été?

Heureusement pour vous, la métropole regorge d’une quantité impressionnante de terrasses qui n’attendent que vous et vos proches afin de vous faire vivre des moments inoubliables en bonne compagnie, en plus de vous faire découvrir les saveurs d’ici!

En voici quelques-unes qui, soyez sans crainte, sauront satisfaire toutes vos envies.

Aux Quartiers Belle Gueule

Ambiance personnalisée

Établie depuis quelques années à deux pas du parc Laurier à Montréal, l’expérience Aux Quartiers Belle Gueule vous accueille encore cet été avec ses deux magnifiques terrasses et son resto-pub AQBG.

Pour une ambiance plus personnalisée, passez à la terrasse du Square Belle Gueule ou entrez vous installer devant la vitrine de la nanobrasserie, où la magie de la place opère. Pour l’expérience terrasse ultime, installez-vous à l’une des 350 places du Biergarten pour y déguster l’une des bières exclusives brassées sur place, accompagnée bien sûr de la cuisine du célèbre chef Paul Toussaint.

C’est un rendez-vous au 5579, Christophe-Colomb!

Pour plus d’info rendez-vous au brasseursrj.com!

Terrasse St-Ambroise (MCAuslan)

Détente assurée

Située sur le bord du canal de Lachine, la Terrasse St-Ambroise est l’une des plus remarquables terrasses extérieures de Montréal.

C’est l’endroit idéal pour se détendre après une journée de vélo, de patin à roues alignées, de jogging ou de marche. En visitant la Terrasse St-Ambroise, vous aurez l’occasion de découvrir la variété de bières et de produits McAuslan.

Quoi de mieux pendant l’été que de se retrouver entre amis autour d’une bière bien fraîche? De plus, en jetant un coup d’œil par la fenêtre, vous pourrez admirer l’endroit où votre bière a été conçue!

Pour plus d’info rendez-vous au mcauslan.com!

Terrasse Carla

Sophistication et festivités

La Terrasse Carla, un des plus récents projets du Lucky Belly Group (Red Tiger, Blossom, HoleeChix, Tiramisu, ChomChom), est située au cœur du quartier chinois, au 6e étage de l’hôtel Hilton Hampton Inn.

Le vaste espace de 7 000 pieds carrés propose une vue prenante sur le centre-ville et le Vieux-Montréal. Ce monde caché au 6e étage, inspiré par les manoirs coloniaux français du Vietnam, est l’endroit parfait pour la tenue d’événements corporatifs. La Terrasse Carla offre une ambiance à la fois sophistiquée et festive dans un espace rappelant la liberté des voyages, combinée au raffinement des bons restaurants.

Le menu propose quant à lui des classiques de bistro français revisités mettant l’accent sur les saveurs du Vietnam combinées au savoir-faire culinaire français. La carte des cocktails met également de l’avant des ingrédients d’inspiration asiatique qui permettront d’étancher la soif lors des chaudes journées d’été.

Pour plus d’info rendez-vous au terrassecarla.com!

Birra bar à bières maison

Un arrêt incontournable

En plein cœur de la Petite Italie, Birra bar à bières maison est l’endroit de prédilection pour profiter de l’ambiance du quartier. Cet établissement se spécialise en bières de microbrasserie du Québec et offre une vaste gamme de bières maison. Sa philosophie : offrir des produits faciles d’approche, bien exécutés et ultrarafraîchissants.

Avec sa grande terrasse située à quelques pas du marché Jean-Talon, Birra est un arrêt incontournable pour se désaltérer en après-midi une fois les emplettes complétées. C’est aussi un endroit parfait pour l’apéro et les soirées qui s’étirent.

Bien qu’elle soit spécialisée en bières artisanales, l’entreprise offre un menu varié de cocktails, vins, cidres, boissons sans alcool et aussi un menu de nourriture abordable. On adore s’attabler sur la terrasse en fin de journée pour regarder le soleil se coucher au bout du boulevard St-Laurent. Un must de l’été!

Pour plus d’info rendez-vous au birra.ca!

Nacarat

Un endroit à découvrir ou redécouvrir

Depuis la célèbre terrasse Nacarat, qui surplombe la Place Ville Marie et offre une vue imprenable sur le mont Royal, on échappe à l’effervescence des rues du centre-ville et on plonge dans une atmosphère enivrante alimentée par les DJ.

Les cocktails d’été sont l’œuvre des mixologues expérimentés, dont la réputation n’est plus à faire à Montréal. Laissez le chef vous régaler de plats de saison, de grillades au barbecue ou de plateaux à partager.

La plus belle terrasse de la ville est à découvrir ou redécouvrir cet été!

Pour plus d’info rendez-vous au barnacarat.com!

Brasserie Les Enfants Terribles – Outremont

Pour toutes les occasions

La célèbre terrasse de Les Enfants Terribles Outremont est de retour pour une 15e année!

À partir du 22 mai, la rue deviendra piétonne et vous pourrez, en famille ou entre amis, siroter un cocktail et déguster son nouveau menu sur la grande terrasse de plus de 150 places. Vous pourrez même assister gratuitement à des spectacles et performances musicales organisés par l’arrondissement. Ne ratez également pas l’occasion d’aller bruncher les samedis et dimanches!

Il ne manque vraiment pas d’occasions pour aller faire un tour aux Enfants Terribles!

Pour plus d’info rendez-vous au lesenfantsterriblesbrasserie.ca!

Biirū Izakaya

Définitivement à essayer

Biirū, c’est un izakaya en plein cœur du centre-ville de Montréal qui vous sert une bonne cuisine aux influences japonaises dans une ambiance des plus festives.

Entouré de tours à bureaux et juste à côté du Quartier des spectacles, le restaurant est définitivement un endroit à essayer lors de votre passage au centre-ville ou pour une occasion de célébration quelconque.

Pour plus d’info rendez-vous au biiru.ca!

Brasserie Les Enfants Terribles – Laval

Toutes les raisons sont bonnes

Situé au cœur du Centropolis, la terrasse de Les Enfants Terribles Laval est l’endroit de prédilection pour venir prendre un verre entre amis, famille et collègues de travail.

Vous allez assister à un spectacle dans le coin et ne savez pas où aller déguster un bon repas? Dès la fin mai, l’équipe offre son nouveau menu d’été : des plats frais, innovateurs et colorés feront leur arrivée, en plus d’ajouter une nouvelle gamme de cocktails à la carte.

Dirigez-vous chez Les Enfants Terribles pour vos sorties de la semaine!

Pour plus d’info rendez-vous au lesenfantsterriblesbrasserie.ca!

Brasserie Bernard

Un service professionnel et attentionné

Grande brasserie à l’européenne située au cœur d’Outremont à Montréal et offrant un accueil des plus chaleureux dans une atmosphère élégante et vibrante. L’équipe des propriétaires est menée par les frères Holder, dont la réputation n’est plus à faire à Montréal. Ils œuvrent dans la restauration depuis de nombreuses années et possèdent plusieurs établissements de renom dans la métropole.

Si elle est reconnue pour son service professionnel attentionné, cette institution est aussi appréciée pour sa table, qui allie les classiques d’une brasserie française à une cuisine du marché bien actuelle.

Dès les premiers rayons de soleil, la terrasse vous invite à profiter du beau temps, particulièrement durant la période où l’avenue Bernard devient piétonne. Une ambiance de grande place publique européenne s’installe alors, grâce à des prestations musicales et des animations de rue. Assistez à l’effervescente activité du quartier, bien attablé, en profitant du service attentionné de l’équipe de la Brasserie.

Pour plus d’info rendez-vous au brasseriebernard.com!

Ferreira

Élégance, confort et plaisir

Si le Ferreira Café s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs restaurants de la ville, il n’y a pas de mystère : un propriétaire visionnaire, une brigade inspirée, des produits de grande qualité et une équipe talentueuse et dévouée.

Ferreira propose depuis 1996 une expérience inoubliable qui favorise la découverte, le partage et la convivialité, le tout dans une ambiance chaleureuse. Ouverte pour les lunchs, les après-midi apéro et les soupers, sa terrasse rime avec élégance, confort et plaisir.

Retrouvez en vedette tout l’été le plateau de fruits de mer sur glace composé de homard, crevettes tigrées, huîtres, moules escabèches et ceviche de pieuvre, crevettes de Matane et palourdes. Tous les mardis dès 17h, sous le rythme du DJ, la terrasse devient la destination pour le 5 à 7 à Montréal. Découvrez en vedette les créations culinaires et une série de spectacles.

Pour plus d’info rendez-vous au ferreiracafe.com!

Terrasse h3

Vivre la saison estivale à son meilleur

Perchée au 9e étage du complexe Humaniti au cœur du quartier international, la Terrasse h3 est la destination pour vivre la saison estivale à son meilleur tout en bénéficiant d’une vue imprenable sur le coloré Palais des congrès et la place Jean-Paul-Riopelle.

En rappel à la philosophie culinaire du Restaurant h3 au 2e étage, le menu se compose de plats de saison et est complété par des cocktails signature savamment élaborés. De plus, l’établissement étant doté d’un des plus enviables celliers de Montréal, les curieux autant que les passionnés trouveront leur compte parmi l’impressionnante carte des vins.

La Terrasse h3 est ouverte tous les jours de 11 h 30 à 23 h, offrant ainsi une réelle opportunité d’évasion urbaine. Avec son atmosphère élégante et conviviale, sa cuisine locale accompagnée de rafraîchissants cocktails ainsi que son panorama unique sur le centre-ville, elle est un incontournable pour les sorties d’été entre collègues ou entre amis.

Pour plus d’info rendez-vous au restauranth3.ca!

Brasserie Silo

Relaxer loin du tourbillon de la ville

C’est dans un décor extérieur industriel un peu surréaliste que Silo vous convie pour goûter à ses bières brassées sur place.

La terrasse, située sous de grands arbres, est à la fois intime et conviviale. Ici, la bière est reine, accompagnée de petits plats à grignoter. L’endroit est idéal pour relaxer loin du tourbillon de la ville, en plein cœur d’Ahuntsic!

Le bar est ouvert du jeudi au dimanche, accessible en transport en commun ou en vélo, et possède un grand stationnement.

Pour plus d’info rendez-vous au bieresilo.com!

Après-midi ensoleillé, 5 à 7 festif ou soirée endiablée; toutes les raisons sont bonnes pour vous payer du bon temps sur les plus belles terrasses de Montréal!

