Le Van Life

Le grand air, les grands espaces et la grande vie vous appellent? Une envie de liberté vous tiraille? Pourquoi ne pas tenter l’expérience du van life?

Partez à l’aventure et découvrez de nouvelles contrées à bord d’un véhicule conçu et adapté spécialement pour vos besoins et envies par des entreprises d’ici, reconnues et appréciées pour leur savoir-faire ainsi que leur écoute et dont les inventaires, aussi impressionnants que variés, garantissent de combler vos appétits!

Vivez votre passion et joignez-vous aux milliers de vanlifers de la province!

Roulottes Lévesque

Reconnue et appréciée depuis 1963

Établie depuis 60 ans, l’entreprise familiale Roulottes A.S. Lévesque est LA destination VR par excellence grâce à sept succursales au Québec (Laval, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Châteauguay, Saguenay, Québec, Gatineau) et une en Ontario (Plantagenet).

Chaque succursale des deux bannières propose le plus grand choix de véhicules récréatifs neufs et d’occasion à vendre : roulottes, caravanes à sellette et motorisés.

Vous y trouverez les plus grandes marques, mais aussi une qualité supérieure et un prix adapté à votre budget.

Apprenez-en plus en vous rendant au roulotte.ca!

Le Géant motorisé

Un des inventaires les plus imposants de la province

Depuis 1990, Le Géant Motorisé a acquis une réputation enviable à travers tout le Québec.

Pas surprenant, puisque Le Géant Motorisé inc. dispose en tout temps de plus de quatre cents unités complétant un inventaire dépassant les 20 millions de dollars, un des plus imposants de la province!

Depuis 2022, Roulottes Lévesque s’est portée acquéreuse afin d’offrir le plus vaste choix de VR au Québec.

Apprenez-en plus en vous rendant au legeantmotorise.com!

Nav Camper

Vivez l’expérience

Située en Montérégie, Nav Camper est une entreprise spécialisée dans l’aménagement de véhicules de type Mercedes Sprinter en véhicules d’aventure sur mesure et adaptés à chaque saison.

Chez Nav Camper, l’objectif principal est de fournir à ses clients des produits d’une qualité supérieure. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur une équipe composée d’ingénieurs et de professionnels hautement qualifiés qui conçoivent et fabriquent leurs véhicules. Ces experts utilisent les technologies et les matériaux les plus innovants disponibles sur le marché pour offrir à chaque client un produit d’une qualité exceptionnelle. Les véhicules proposés sont haut de gamme et parfaitement adaptés aux besoins et aux envies de chacun.

Avec une variété infinie de configurations possibles pour votre véhicule, Nav Camper s’adapte à votre style, qu’il soit chic, classique ou sportif. Leur équipe travaillera avec vous pour créer un modèle unique qui répondra à vos goûts et à vos besoins.

Apprenez-en plus en vous rendant au navcamper.com!

Go-Van.CLUB

Développé par et pour des vanlifers!

Le Go-Van.CLUB vous fera découvrir des endroits d’exception au Québec où passer une ou plusieurs nuits dans votre van.

Que ce soit au cœur de Charlevoix chez la Famille Migneron ou sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Mont-Louis, chaque espace offre une expérience unique, sans génératrice et à peu de frais. Les sites sont adaptés aux réalités de la vanlife et vous permettront de faire la rencontre d’autres nomades comme vous.

L’équipe du Go-Van.CLUB est toujours à la recherche de nouveaux endroits à ajouter à son réseau, alors si jamais vous avez une idée en tête, n’hésitez pas à la contacter! Il est également possible de devenir membre de Go-Van.CLUB pour profiter d’avantages exclusifs comme l’accès à une centaine d’espaces gratuits, des rabais sur la boutique Go-Van et bien plus!

Apprenez-en plus en vous rendant au go-van.club!

Passion VR Caravane Vaillancourt

Pour les passionnés du camping!

Située en Montérégie depuis plus de 30 ans, Passion VR Caravane Vaillancourt offre un grand inventaire de véhicules récréatifs neufs et usagés pour combler tous vos besoins. Que ce soit pour acheter un VR, des pièces et accessoires, faire l’entretien et la réparation, l’entreposage ou l’hivernation, Passion VR vous offre tous ces services et beaucoup plus encore!

Détaillant de roulotte, tente-roulotte, hybride, roulotte à sellette Rockwood, Kodiak, Wildwood, Bushwhacker, Northern Spirit, Mobile Suite, Montana et de motorisé Delano et Four winds, Passion VR Caravane Vaillancourt offre un service exceptionnel, que ce soit avec ses représentants dévoués et à l’écoute de vos besoins ainsi qu’un département de service qualifié et professionnel.

Venez les rencontrer et partez à l’aventure avec votre VR de rêves; Passion VR Caravane Vaillancourt de Salaberry-de-Valleyfield est là pour vous aider!

Apprenez-en plus en vous rendant au caravanevaillancourt.ca!

E.Boudreault VR

Choix et savoir-faire

Basée à Québec, E.Boudreault VR est une entreprise familiale célébrant son 40e anniversaire. Véritable chef de file dans la réparation et la vente de véhicules récréatifs, elle se spécialise aussi dans la vente de pièces et d’accessoires de VR. Donc, que ce soit pour l’achat d’une roulotte, d’une caravane portée, d’un motorisé ou encore de pièces et accessoires, son équipe saura s’occuper de vous.

E.Boudreault VR et un fier dépositaire de la roulotte Prolite, conçue au Québec; la caravane portée Northern Lite, la seule ayant la mention cinq étoiles; la caravane portée Travelaire, qui possède le meilleur rapport qualité/prix; la caravane portée Kingstar, le summum du luxe quatre saisons; ainsi que les motorisés Nexus, d’une qualité supérieure offrant des classes B+, C et Super C.

L’équipe de conseillers chez E.Boudreault VR trouvera le produit idéal pour vos besoins en respectant votre budget. Venez les rencontrer!

Apprenez-en plus en vous rendant au eboudreaultvr.com!

NOMAD VAN

Réalisez votre rêve d’aventures

Partir à l’aventure sur les routes de l’Amérique dans un van campeur personnalisé et conçu à votre image et selon votre budget, c’est possible grâce à NOMAD VAN!

Spécialisée dans la conversion sur mesure de vans campeurs depuis 2017, NOMAD VAN à elle seule a réussi à réaliser le rêve d’aventures de plus de 250 clients en six ans! NOMAD VAN offre également désormais plusieurs modèles de séries sur Mercedes Sprinter et Dodge Promaster.

Avec ses décors chaleureux qui rappellent les doux chalets laurentiens, ses équipements haut de gamme et l’autonomie énergétique offerte, les vans NOMAD sont conçus pour tous les types de voyages. Que ce soit pour un projet de retraite, les mordus de vélos de montagne, les crinqués du ski ou pour les jeunes familles, NOMAD VAN offre une diversité d’aménagements et de conception hors du commun.

Apprenez-en plus en vous rendant au nomadvan.ca!

Alors, quand est-ce qu’on part?

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.