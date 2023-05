FOOD TA VIE – Les découvertes de juin 2023

Chaque mois, FOOD TA VIE découvre avec vous des artisans et commerçants locaux et originaux, des entreprises d’ici qui proposent des produits pas piqués des vers liés au monde de l’alimentation. Parfois bios, parfois sans gluten, toujours pleins de saveurs et faits avec amour et passion. Bonnes découvertes!

La Lichée

Un caramel à saveur unique

La Lichée est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la confection de caramels à tartiner. Leur offre de produits délicieux et savoureux est parfaite pour se sucrer le bec!

Avec l’arrivée du printemps, La Lichée en a profité pour lancer le premier caramel d’une toute nouvelle gamme : Le caramel végan à saveur de noix de coco, un caramel 100 % végan, sans produit laitier ni gluten. Ce dernier est doux et facile à ajouter à vos recettes, vous permettant ainsi de vous faire plaisir sans restriction et de rehausser vos plats. Vous pouvez ajouter ce caramel à vos biscuits, à votre crème glacée préférée et même à votre café glacé.

Profitez de la saison estivale pour vous régaler avec ce caramel à la saveur unique!

Pour plus de détails, rendez-vous au lalichee.co!

Octane 7.0

Des saveurs délicieusement explosives

Octane a gagné sa place dans le cœur des Québécois il y a déjà 15 ans. Cette boisson alcoolisée a évolué au fil des années et ne cesse jamais de créer de nouvelles recettes grâce à son originalité.

Octane 7.0 est une marque encore au goût du jour offrant diverses saveurs tout simplement délicieuses et explosives. Cette année, l’entreprise a décidé d’innover vers de nouveaux sentiers : une nouvelle gamme de boissons énergisantes signée Octane 7.0! Faite avec du ginseng, des vitamines B6 et B12 ainsi que du guarana, elle vous offre un goût équilibré et pas trop sucré à travers des saveurs uniques. Offerte en trois saveurs à faire saliver : Xtrême Volt, Melon Sur et Frost Givré.

Stimule ta soif, car elle est tellement rafraîchissante!

Pour plus de détails, rendez-vous au stuffbyoctane!

Ferme TournevenT

Du bonheur dans votre assiette

Célébrez la saison estivale avec des produits d’exception semés et récoltés ici!

Située à Hébertville, au cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ferme TournevenT est une entreprise d’ici qui se distingue par ses produits 100 % locaux, biologiques et de culture nordique. C’est sur 580 hectares que Ferme TournevenT cultive de façon responsable et durable du canola, du chanvre, de la caméline et du lin en compagnonnage avec des pois jaunes, des lentilles vertes françaises et des lentilles noires béluga. Avec son centre de nettoyage de grains et ses presses artisanales, l’entreprise confectionne des huiles de première pression à froid aux saveurs uniques, caractéristiques de sa région boréale.

Le site web et les réseaux sociaux de TournevenT proposent régulièrement des recettes pratiques pour une cuisine au quotidien, simple, savoureuse et riche en vitamines et en nutriments essentiels. Ferme TournevenT : on récolte et on s’aime.

Pour plus de détails, rendez-vous au tournevent.ca!

Ivorian Spirit

Révolution hibiscus!

À la recherche d’une boisson rafraîchissante pour étancher votre soif lors d’une journée chaude et ensoleillée? Découvrez le Bissap d’Ivorian Spirit, sa nouvelle gamme de boissons hydratantes!

Fabriquée à base d’ingrédients biologiques et naturels, dont l’hibiscus, cette boisson au goût unique et pétillant évoquera des souvenirs d’enfance pour certains et en transportera d’autres. Elle offre tous les bienfaits antioxydants et hydratants grâce à sa forte teneur en électrolytes naturels; elle est aussi hydratante que l’eau de coco et deux fois plus riche en antioxydants que la grenade!

Disponible en format original ou sans sucre, le choix vous appartient!

Pour plus de détails, rendez-vous au ivorianspirit.ca!

Biscuiterie Cookieliciousss

Tout le monde y trouve son biscuit!

Cette biscuiterie artisanale en pleine effervescence à Montréal se spécialise dans la création de biscuits fourrés géants et décadents!

Passionnées et à la dent sucrée, Kim et Cynthia adorent créer des biscuits et autres sucreries aux saveurs uniques et osées! Beaux et généreux; quoi de mieux que de joindre le plaisir des papilles à celui des yeux!

Réguliers ou de la ligne végane Cookieconscious, pour soi-même ou pour offrir, tout le monde y trouve son biscuit! Attention, ta nouvelle addiction commence ici!

Pour plus de détails, rendez-vous au cookieliciousss.ca!

Mamie Clafoutis

Amour et savoir-faire

Chez Mamie Clafoutis, tout est artisanal; cela veut dire que chez Mamie, tout est fait à la main, avec amour et savoir-faire et sans aucun ingrédient au nom imprononçable.

Mamie met un point d’honneur à vous servir des produits frais chaque jour dans sa boulangerie. Elle sélectionne soigneusement toutes les matières premières qu’elle utilise et en fait des recettes simples et authentiques.

Sa grande mission, c’est de tout faire pour vous offrir dans sa boulangerie des produits aussi bons que ceux que votre grand-mère vous aurait servis! Toute son équipe est passionnée et vous propose tous les jours des gourmandises d’une qualité irréprochable, même si cela implique le calvaire de manger des croissants tous les matins.

Pour plus de détails, rendez-vous au mamiclafoutis.com!

