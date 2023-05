Festivals d’été au Québec

Besoin d’into s.v.p.

Zoofest & OFFJFL

Sortir des sentiers battus

Zoofest & OFF- JFL est dans le paysage montréalais depuis 2009. Fondé dans le but d’offrir un espace de rencontre entre le public et la relève en humour, théâtre et musique, Zoofest se veut un terrain de jeu pour les nouveaux visages tout comme les plus établis, 60 minutes à la fois.

D’une première heure de matériel à la création d’un nouveau spectacle concept, ou encore le rodage d’un cinquième spectacle solo, Zoofest offre une liberté de création aux artistes qu’il diffuse en leur permettant de sortir des sentiers battus et d’offrir de l’inédit à ses festivaliers curieux et friands de découvertes.

Pour plus d’info : zoofest.com.

Festival Montréal Baroque

Tombez sous le charme

Du 15 au 18 juin, la grande fête de la musique et de la danse baroque est de retour avec Chaos & Confettis dans le Vieux-Montréal.

Une rare occasion de découvrir sur une même scène l’Orchestre Baroque de Finlande et le Barokkanerne de Norvège, avec Ragnhild Hemsing au violon de Hardanger. Au programme aussi : la soprano québécoise Myriam Leblanc, le brillant violoniste d’origine française Guillaume Villeneuve et le claveciniste canadien Mark Edwards.

Ne manquez pas de faire vos réservations les samedi 17 et dimanche 18 juin pour les brunchs musicaux Mozart Mimosa au Café l’Orbite. Pour les curieux d’histoire et d’architecture, le parcours historique et musical Méandres amoureux dans le Vieux-Montréal vous fera tomber sous le charme de la viole, du hautbois et de la flûte d’amour avec les guides professionnels des Tours 16/42. Pour les tout-petits, le concert Un Grillon dans mon violon à la Place d’Armes​.

Pour plus d’info : montrealbaroque.com.

La Corporation des Fêtes historiques de Québec (Les Fêtes de la Nouvelle-France TD)

S’éclater au cœur de l’histoire

Du 3 au 6 août 2023, le Vieux-Québec fera un bond de plusieurs siècles dans le passé afin de célébrer ses racines grâce aux Fêtes de la Nouvelle-France TD.

Au programme cette année, on s’éclate au cœur de l’histoire avec de nombreuses activités immersives, comme des animations historiques, des conférences, des jeux et des spectacles. Plusieurs nouveautés seront offertes, notamment le Cabaret à Boisdon signé Appalaches en soirée et le Rassemblement des Géants. À la demande générale, la Chasse au trésor TD sera de retour avec de toutes nouvelles quêtes, en famille ou entre amis, du 3 juillet au 6 août. De beaux cadeaux à gagner.

Les festivaliers sont aussi invités à se procurer leur médaillon-décrypteur dès maintenant au coût de 15 dollars. Nouveauté cette année : il donne accès à des lieux historiques de la ville de Québec à 50 % ou gratuitement. Un incontournable cet été!

Pour plus d’info : nouvellefrance.qc.ca.

Rock la Cauze

Raz-de-marée punk-métal

En progression fulgurante, Rock la Cauze s’inscrit maintenant comme étant le plus important festival de type punk-métal au Canada.

Au fil des ans, l’équipe de Rock la Cauze a présenté des formations comme Pennywise, Reel Big Fish, Anti-Flag, Billy Talent et Rise Against. Cette année, ce sera au tour de Three Days Grace, Bad Religion, Alexisonfire, Goldfinger et August Burns Red, pour ne nommer que ceux-ci.

Rock la Cauze est présenté au parc Terre-des-Jeunes de Victoriaville, une agora naturelle de 10 000 places qui offre un environnement parfait pour la présentation de concerts en plein air. Les 40 000 personnes qui ont participé à l’événement depuis sa création en 2018 sont unanimes : Rock la Cauze se démarque par son accueil, la qualité du son ainsi que son ambiance festive. L’événement consacre également chaque année la moitié de sa programmation à des artistes de la relève.

Pour plus d’info : rocklacauze.com.

FestiVoix de Trois-Rivières

De tout pour tous les goûts

Viens vivre l’expérience FestiVoix cet été! Du 29 juin au 9 juillet 2023, plus de 100 spectacles d’artistes internationaux, populaires et émergents seront offerts sur 15 scènes en plein cœur de Trois-Rivières.

Du punk-rock avec Dropkick Murphys, MxPx ou encore Vulgaires Machins; des figures emblématiques du rap comme Fouki, Jay Scøtt et Zach Zoya; des soirées festives pour chanter en cœur avec La Chicane, Kaïn et Roxane Bruneau; de la pop dansante avec Sean Paul et Laurence Nerbonne; de l’électro avec Lucky Rose, KHAØS et Le Couleur; des sonorités du monde avec Pierre Kwenders, Shauit et Chloé Sainte-Marie et des tonnes d’artistes émergents à découvrir… bref il y en a pour tous les goûts au FestiVoix à un prix abordable!

Les billets sont disponibles sur le site web de l’événement. En achetant un billet journalier au coût de 39 $, tu pourras vois un minimum de 9 prestations par jour, l’équivalent de 4,33 $ par spectacle!

Pour plus d’info : festivoix.com.

International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Une édition haute en musique et en émerveillement

Pour son 40e, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ vous réserve une édition haute en musique et en émerveillement.

Sur deux longues fins de semaine, ce sera un rendez-vous rempli de spectacles, de montgolfières et d’activités à ne pas manquer. Venez chanter et danser au rythme d’une programmation musicale d’envergure alliant les artistes internationaux CeeLo Green, Bebe Rexha et Rick Ross à de nombreux artistes québécois, comme Marie-Mai, Koriass, Les Cowboys Fringants, Roxane Bruneau, Bleu Jeans Bleu, Patrice Michaud et Jay Scott.

Plusieurs nouveautés vous attendent, dont l’expérience Terrasse 40e Fonds de solidarité FTQ, qui vous permettra entre autres de profiter d’une vue imprenable sur la Scène 40e Loto-Québec. Du 11 au 13 et du 17 au 20 août prochain, l’émerveillement se vit entre amis et en famille!

Pour plus d’info : montgolfieres.com.

Festival en chanson de Petite-Vallée

Reflet de la scène musicale d’ici

Depuis 40 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers une programmation éclectique, reflet de la pluralité et de la richesse de la scène musicale francophone.

Prenant vie entre l’immensité du Saint-Laurent et les grandes montagnes Gaspésiennes, le festival s’assure de faire vivre des rencontres humaines authentiques et des expériences artistiques inoubliables aux quelque 20 000 festivaliers qui débarquent bon an, mal an dans le petit village de 130 habitants.

En 2023, l’événement présentera plus de 60 spectacles, dont ceux de Richard Séguin, Florent Vollant, Guylaine Tanguay, Patrice Michaud, Ariane Roy, Vincent Vallières, Les Hay Babies, Lydia Képinski, Marc Hervieux, Michel Rivard, Louis-Jean Cormier, Kanen et Gregory Charles.

Pour plus d’info : festivalenchanson.com.

POP Montréal

Manifestation culturelle

Le Festival international de musique POP Montréal est un événement culturel annuel à but non lucratif qui encourage l’indépendance artistique en présentant des artistes émergents et renommés du monde entier.

Lancé en 2002 par des amis et collègues désireux de créer une manifestation culturelle d’envergure, le festival POP Montréal entame présentement sa 22e année et représente plus que jamais un événement incontournable du circuit des festivals montréalais et de la scène musicale internationale.

Chaque année, pendant cinq jours, le festival rassemble plus de 400 artistes. Offrant un mélange audacieux de diverses formes d’art et d’événements, le festival propose également des conférences, des expositions d’artisanat et d’art visuel, des projections de films et, bien sûr, des fêtes qui durent jusqu’au bout de la nuit.

Pour plus d’info : popmontreal.com.

