L’origine de la fête des Pères remonte au XVe siècle. Il s’agissait alors d’une fête religieuse, dont la date avait été fixée au 19 mars, soit six jours avant l’Annonciation. Mais cette journée n’était pas destinée à fêter les pères à l’époque, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Depuis, chaque pays a ses propres rituels, ses propres célébrations. Mais peu importe le lieu et les raisons, il va sans dire que les papas aussi méritent leur journée!

Maddle

Reflet de sa personnalité

Maddle est une entreprise québécoise établie en 2021 avec la mission d’apporter du style et de l’esthétisme au paddleboarding.

Léger et compact, ce paddleboard gonflable a été conçu pour être facilement transporté sans sacrifier sa durabilité ou sa performance. Avec sa forme passe-partout, la planche de 10’6″ convient aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs intermédiaires. La Maddle se plie facilement dans le sac à dos fourni et vient avec une pompe, une pagaie ainsi qu’une courroie. Le modèle 2023 présente huit designs uniques, créés en collaboration avec des artistes du monde entier, destinés à refléter votre personnalité unique sur l’eau.

À la recherche d’une nouvelle activité au chalet ou de l’accessoire parfait pour un road trip? La Maddle est le produit idéal.

Pour en savoir plus rendez-vous au maddleboards.ca!

Coffrets Prestige

Offrez-lui l’expérience rêvée

Trouver le cadeau idéal pour son papa n’est pas une mince affaire! Celui-ci semble n’avoir aucune envie particulière ou déjà tout! Vous êtes à court d’idées? Vous lui avez déjà offert gadgets high-tech, livres, nouvelle tondeuse top tendance et jolie montre?

Cette année, pour changer du matériel, optez pour des expériences! Vous voulez quelque chose de différent, quelque chose qui plaira à votre papa et dont il se souviendra? Vous avez trouvé! Un Coffrets Prestige offre un choix incroyable de 50 à 100 expériences regroupées par thème (activités, gastronomie, bien-être, séjours, etc.).

Imaginez votre papa en haut d’une montgolfière, pilotant une voiture de course ou se relaxant dans un spa luxueux! Avec un Coffrets Prestige, il pourra choisir son expérience rêvée et la vivre en solo, en duo ou en famille. Imaginez-le découvrir ce cadeau original, personnalisé et mémorable!

Pour en savoir plus rendez-vous au coffretsprestige.com!

TAG E-Karting & amusement inc.

Comblez ses attentes

Offrez-lui la meilleure expérience pour la fête des Pères!

Grâce à la vision et l’expérience du champion canadien Alex Tagliani, une piste adulte multiniveaux de ½ km a été conçue et combinée avec les karts électriques italiens les plus sophistiqués au monde.

Du karting électrique sur une piste à trois niveaux, du laser tag à la fine pointe de la technologie dans une arène complètement déjantée, six allées de bowling social, un restaurant-bar et bien plus encore, le tout sous un même toit! C’est possible chez TAG E-Karting & Amusement. Les installations combleront toutes ses attentes!

Pour en savoir plus rendez-vous au tagekarting.com!

Ginius

Un cadeau unique, comme votre papa.

Cette année, sortez des sentiers battus, osez la différence et surprenez-le avec un cadeau qui le captivera dès son ouverture : offrez-lui le Ginius GinKit, un coffret cadeau unique qui lui permettra de concevoir son propre gin artisanal au goût incomparable!

Ce kit lui permettra de se plonger dans une expérience sensorielle unique, mêlant tradition et innovation tout en élaborant son gin personnalisé, digne des palais les plus exigeants. Que vous choisissiez de le fabriquer pour lui offrir une surprise personnalisée ou de lui donner l’opportunité de vivre l’expérience par lui-même, le Ginius GinKit est conçu pour les non-initiés. Les instructions simples et détaillées le guideront à chaque étape, lui permettant de créer un gin d’une qualité exceptionnelle en utilisant les meilleurs ingrédients soigneusement sélectionnés.

Le Ginius GinKit est bien plus qu’un simple cadeau; c’est une aventure gustative et créative.

Pour en savoir plus rendez-vous au ginius.ca!

Gloco

Des solutions écologiques

Gloco, entreprise familiale québécoise centenaire offre des semences de qualité supérieure avec des solutions écologiques pour sa pelouse, ses plates-bandes et son jardin. Gloco, développe ses propres mélanges de semences certifiées à caractère unique Herbionik et distribue les produits Bionik, une gamme d’engrais biologiques 100% naturels et faits au Québec.

Gloco offre également des semences de fleurs sauvages Herbionik Éco-Rustik qui contribuent à la gestion durable ainsi favorisent la biodiversité.

L’entreprise est fournisseuse des professionnels (paysagistes, terrains de golf, gazonnières, municipalités) ainsi que les consommateurs.

Pour en savoir plus rendez-vous au gloco.ca!

Distillerie Cherry River

Juste à temps pour la saison estivale

La distillerie artisanale Cherry River de Magog lance une toute nouvelle caisse mixte de cocktails prêts à boire : La Collection Mixologie.

L’ensemble propose une variété qui plaira à tout le monde avec trois cocktails savoureux : deux Rhum Mojito, deux Vodka Cosmo et deux Tequila Margaritas! Résultat d’une courte liste d’ingrédients savoureux et de vrais spiritueux élaborés à la distillerie, la nouvelle caisse de six prêts-à-boire Collection Mixologie de Cherry River accompagnera à merveille tous les moments heureux et délectables de la belle saison qui approche!

Disponible dès maintenant dans les SAQ de partout au Québec.

Pour en savoir plus rendez-vous au cherryriver.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.