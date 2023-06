Végétaliens, véganes, etc.

Que vous soyez complètement grano ou désiriez simplement faire votre part pour la survie de la planète, il existe de nombreuses alternatives de consommation qui prônent le respect de l’environnement, et ce, tout en améliorant votre qualité de vie.

Si les mots production locale, approche écologique, réduction d’empreinte environnementale, mode de vie sain, sécurité alimentaire, durabilité et médecine alternative font vibrer votre corde sensible, lisez ce qui suit – vous ne serez pas déçu!

MANA yerba maté

Thé à boire

MANA yerba maté est une infusion énergisante à base de yerba maté 100 % naturelle et biologique! Cette boisson est spécialement conçue pour les gens trop occupés par la vie quotidienne et professionnelle.

La yerba mate est une plante originaire d’Amérique du Sud qui est traditionnellement utilisée pour ses propriétés stimulantes et énergisantes. Cette infusion est donc idéale pour vous donner un coup de boost naturel et sain tout en vous aidant à rester concentré et productif. Ce qui est génial avec cette infusion, c’est qu’elle est 100 % naturelle et ne contient aucun additif chimique. Vous pouvez donc la consommer en toute sécurité et sans risque pour votre santé.

Essayez sans plus tarder cette infusion énergisante! Elle vous aidera à vous sentir plus alerte et énergisé tout en améliorant votre bien-être général. Les trois saveurs sont Mûres Hibiscus, Pamplemousse et Tropical.

Apprenez-en plus en visitant le manayerbamate.com!

Les Urbainculteurs

Production locale et écologique

Cultiver ses propres légumes en ville, c’est possible! L’organisme à but non lucratif Les Urbainculteurs accompagne les communautés et les individus à produire des aliments localement dans une approche écologique, tout en réduisant leur impact négatif sur l’environnement. Pour une 15e saison, l’organisme aménage des dizaines de potagers pour toutes sortes d’organisations.

L’expertise des Urbainculteurs se reflète dans ses multiples offres et projets : formation en ligne complète et flexible pour apprendre les bases du jardinage en ville, du semis à la récolte; boutique en ligne regorgeant d’une grande variété de produits pour le jardin urbain; centre éducatif en agriculture urbaine; ferme urbaine à vocation sociale (les Jardins du bassin Louise); balado (Mâche-patate)…

La mission de l’organisme est de promouvoir et de développer une agriculture urbaine productive, accessible et responsable afin d’améliorer vos milieux de vie, de favoriser une transition écologique et d’accroître la sécurité alimentaire.

Apprenez-en plus en visitant le urbainculteurs.org!

Öko Créations

Fabrication éthique et respectueuse de l’environnement

Öko Créations se spécialise dans la fabrication de produits écologiques de qualité pour les menstruations et les pertes urinaires légères, tels que des culottes et des serviettes lavables réutilisables.

Située au Québec, l’entreprise accorde une grande importance à une fabrication éthique et respectueuse de l’environnement. En mettant l’accent sur une production locale, l’entreprise s’efforce de soutenir l’économie québécoise tout en réduisant son empreinte écologique. Dirigée par des femmes, elle propose des produits confectionnés à partir de matériaux durables tels que le chanvre et le coton biologique.

Les produits Öko Créations sont disponibles dans des boutiques écologiques, des épiceries, des pharmacies ainsi que dans les enseignes Jean Coutu, Uniprix, Brunet, Proxim, Avril et Rachelle-Béry. Öko Créations : qualité assurée depuis 2009, une entreprise locale à votre service!

Apprenez-en plus en visitant le okocreations.ca!

ProÉcolo

Faire partie de la solution

ProÉcolo est une entreprise familiale passionnée qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain et écolo. Découvrez des produits locaux, biodégradables, réutilisables et sains pour votre famille et la planète! ProÉcolo, c’est aussi plus de 40 marques québécoises réunies sous le même toit : DRUIDE, Bkind, Öko Créations, Hot Poc…

Sa mission n’est pas de faire de vous le prochain gourou écologique, loin de là. ProÉcolo veut tout simplement faire partie de la solution en inspirant le changement et en démystifiant les mythes. Être écolo ,c’est pas juste pour les granos!

L’équipe ProÉcolo s’assure de comprendre vos besoins pour vous faire découvrir des produits écoresponsables qui auront un impact positif dans votre quotidien. Pour les gens de la Montérégie, allez découvrir sa sélection de plus de 200 produits en vrac à sa boutique de Candiac. Nettoyants, savons corporels et aliments; apportez vos contenants, ProÉcolo s’occupe du contenu!

Apprenez-en plus en visitant le proecolo.com!

Le Minimaliste

Durabilité locale

Le Minimaliste souhaite promouvoir un mode de vie simple et écoresponsable à travers des produits durables et locaux. C’est une épicerie zéro déchet située à Loretteville où tous les produits sont offerts en vrac ou en contenants consignés. Vous y trouverez des aliments issus d’agricultures écoresponsables, de qualités artisanes, véganes et locaux.

On y offre une vaste gamme de produits alimentaires tels que des farines, grains, noix, fruits séchés, pâtes, épices, cafés, thés, vinaigre, huile et bien plus. On y trouve propose plusieurs produits frais en vrac comme tofu, miso, kimchi, produit d’érable, produit laitier, kombucha et encore plus.

Vous y trouverez aussi tous les produits corporels et ménagers dont vous avez besoin. Il est plus facile de ne pas gaspiller en achetant seulement les quantités nécessaires, ce qui a un grand impact sur le portefeuille; de plus, vous paierez vos produits moins chers pour la même qualité ou supérieure.

Apprenez-en plus en visitant le leminimaliste.ca!

Homéocan

Laboratoires homéopathiques

Chez Homéocan, la priorité est de vous donner accès à une médecine alternative et naturelle. Les produits sont fabriqués à partir de substances de première qualité et les remèdes sont conçus dans l’optique d’obtenir un rendement optimal. On vous y offre ce qu’il y a de meilleur en termes de produits de source naturelle.

+ Une compagnie canadienne, fondée en 1987 à Montréal (QC)

+ Une dimension internationale avec plus de 12 000 clients répartis dans 16 pays

+ Plus de 700 produits de première qualité, fabriqués en conformité avec Santé Canada

+ Des produits naturels pour tous : femmes, hommes, enfants, personnes âgées et animaux

Des produits naturels, à la pointe de la technologie! Bien que l’homéopathie soit au cœur de son métier, l’équipe Homéocan met de l’avant des alternatives de santé qui englobent aussi les huiles essentielles, les oligo-éléments, les suppléments naturels, les extraits de plantes et les soins d’hygiène et de beauté.

Apprenez-en plus en visitant le homeocan.ca!

Laissez libre cours à vos convictions et profitez des innombrables bienfaits de la consommation responsable!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.