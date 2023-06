Profiter du Festival japonais-YATAI

C’est maintenant au tour des établissements de restauration spécialisés en gastronomie portugaise de se retrouver sous les feux des projecteurs de Saveurs MTL! Régalez-vous des mets traditionnels portugais; fraîche, généreuse, savoureuse… tous les qualificatifs sont bons pour décrire cette cuisine des plus authentiques et au goût unique.

Iru Izakaya

Classiques japonais

Découvrez cette brasserie japonaise située au cœur de Solar Uniquartier de Brossard!

On y sert des plats inspirés des classiques de l’izakaya, le tout dans un décor surprenant : karaage, takoyaki, gyoza, riz frit, nouilles ramen, saké et cocktails.

À noter : l’établissement est ouvert tous les jours jusqu’à 23 heures et propose un menu midi en semaine ! N’oubliez pas d’essayer les plats également disponibles en take-out!

Pour plus d’info : iruizakaya.ca.

Biirū

Authenticité retravaillée

Biirū, un charmant bistro/izakaya japonais, se trouve au centre-ville de Montréal, rue City Councillors, niché à l’ombre de l’église St-James, à quelques pas de la rue Sainte-Catherine.

Le chef est fier de servir des plats authentiques ou revisités qui ne manqueront pas d’impressionner. Le menu est une délicieuse surprise, avec un éventail de spécialités qui se distinguent les unes des autres par leur goût et leur présentation.

De plus, vous découvrirez une sélection alléchante de tapas délectables, parfaits pour être savourés en entrée!

Pour plus d’info : biiru.ca.

Hanzō

Élégance japonaise

Hanzō a ouvert ses portes sur la rue Saint-Nicolas et propose une expérience izakaya captivante avec un éventail de petites assiettes japonaises et de cocktails soigneusement préparés en plus d’une vaste sélection de saké.

S’inspirant de la scène emblématique de Crazy 88 dans Kill Bill, ce nouvel izakaya capture l’essence de l’élégance japonaise.

Plongez dans l’ambiance chaleureuse en savourant une variété de plats traditionnels japonais, accompagnés d’un choix de bières rafraîchissantes, de saké et de cocktails.

Pour plus d’info : hanzoizakaya.ca.

Gokudo

Secret bien gardé

Si vous n’avez jamais entendu parler du bar à cocktails caché du centre-ville de Montréal, Gokudo, c’est parce que c’est ainsi que fonctionnent les secrets!

Situé au cœur du centre-ville, Gokudo, qui signifie « un chemin » en japonais, est caché derrière une petite cabane à poisson de six places.

Ce lieu de cocktail branché offre aux Montréalais leur « premier aperçu de la culture du saké au Japon », tout en proposant aux clients des cocktails artisanaux.

Pour plus d’info : gokudo.ca.

