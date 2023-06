Les entreprises innovantes se multiplient comme des petits pains chauds – et ce, peu importe le champ d’activité.

Vous en avez marre des problèmes liés à la circulation et/ou des entraves causées par les innombrables chantiers routiers? Il en existe une qui s’est donné pour mission d’amoindrir votre calvaire automobile! Vous êtes à la recherche d’outils pour améliorer le développement de votre enfant atteint de TDAH; conscientisé par l’avancement de l’agriculture durable; passionné de voyage; ou encore enclin à contribuer à l’autonomie alimentaire? IL EXISTE UNE START-UP QUI A LES MÊMES PRÉOCCUPATIONS QUE VOUS!

Apprenez-en plus sur les start-up d’ici en lisant vite ce qui suit!

Technologies OPA

Enfin une solution aux problèmes de circulation!

Enjeux de circulation, cônes orange et rues fermées… il existe une solution québécoise! Technologies OPA a développé une plateforme de coordination et de communication des entraves et des détours à la circulation, soit la plateforme OPA – le tout en temps réel!

L’application OPA est utilisée par les villes innovantes ayant une gestion transparente pour optimiser la mobilité à la circulation et la communication au public à travers WAZE.

L’entreprise Technologies OPA est en pleine croissance et possède deux propriétés intellectuelles. Fondée en 2015 par l’ingénieure en génie civil Caroline Arnouk, Technologies OPA est une start-up québécoise ayant le vent dans les voiles et pour mission de solutionner des enjeux de gestion de chantiers et de circulation à l’aide du géospatial causant des impacts importants!

Pour plus d’info : opatech.ca

Codemain

Un partenaire en simplification des technologies

Codemain se donne pour mission d’aider les petites et moyennes entreprises québécoises à identifier leur meilleure prochaine étape possible, puis à s’y rendre.

Depuis son lancement en 2017, l’entreprise de conseil informatique et de développement logiciel complémente son activité principale avec des formations, du développement Web, du soutien technique et de la conception graphique. Codemain prône une approche nouveau genre dans le monde de l’informatique en s’intéressant au maximum à l’individu et à ses besoins avant même de commencer à parler de technologies; peu importe la nature du projet, miser dès le départ sur la communication et la transparence mène aux meilleurs résultats!

Offrant déjà de la consultation gratuite, l’entreprise est d’ailleurs ravie de lancer officiellement son programme d’accessibilité qui comporte, entre autres, des forfaits et taux horaires réduits pour les organismes sans but lucratif et les organisations à vocation humaine ou sociale.

Pour plus d’info : codemain.com

Groupe Neuro Solutions

Développer les compétences des enfants atteints d’un TDAH

Le plaisir au service de la santé numérique : le Groupe Neuro Solutions améliore le quotidien des personnes présentant un TDAH ou un TSA par le biais de créations d’interventions thérapeutiques personnalisées et ludiques!

L’entreprise a développé l’application mobile Kairos, qui intègre des avatars et le jeu vidéo pour permettre aux enfants qui ont un TDAH de développer leurs compétences et à leurs parents d’avoir des conseils parentaux et de suivre l’évolution du comportement et des effets de la médication lorsque nécessaire.

Les familles ont maintenant accès à un outil ludique qui facilite la gestion du TDAH sans supervision clinique!

Pour plus d’info : neurosolutionsgroup.com

Orisha

Le futur est dans une agriculture durable.

Orisha est une jeune entreprise québécoise proposant un service d’automatisation de serre. Son système a été créé conjointement avec l’aide de maraîchers et d’agronomes afin d’offrir la meilleure expertise possible.

L’intelligence artificielle qui y est intégrée optimise la température, l’humidité et l’irrigation de la serre. Une telle optimisation permet aux producteurs en serre de sauver un temps considérable, d’augmenter les rendements de productions annuels et de diminuer près de 30 % les coûts en énergie. Orisha a pour mission d’aider les maraîchers à bâtir des entreprises durables et profitables. C’est pourquoi, en plus de proposer cet outil de gestion de serre, elle offre gratuitement du contenu éducatif et de l’expertise (blogs, consultations, webinaires…).

L’entreprise met activement son énergie à fournir des ressources spécialisées à la communauté maraîchère afin de participer à l’avancement de l’agriculture. Le futur est dans une agriculture durable; le futur est avec Orisha.

Pour plus d’info : orisha.io

Globe Trott-Air

Pour les passionnés du voyage

Globe Trott-Air est une compagnie innovante qui produit de la literie de soins pour spa, clinique et voyage compostable/biodégradable fait de pulpe de bois provenant de forêts gérées de façon écoresponsable et certifiée fabriquée au Québec.

En plus de sa gamme de literie pour voyageur, elle offre de magnifiques cartes pour les passionnés du voyage. Découvrez les destinations les plus impressionnantes de la planète Terre mettant en valeur certains attraits touristiques de ses belles régions! Elle offre des cartes thématiques illustrant les sites où vous irez pratiquer vos plus grandes passions telles que la randonnée, la plongée, le surf et sans oublier celles pour enfants, sous forme de poster ou en serviette de voyage.

GTA offre une gamme de sacs de cuir vintage sans pareil qui vous suivent dans toutes vos passions, du sac de vélo rétro au sac voyage, affaires/étudiant et aux gâteries d’entraînement d’animaux.

Pour plus d’info : globetrott-air.com

VGAM biome

Tout ce dont la peau a besoin

Et si votre routine de soins de la peau était simple et saine? En fondant VGAM, la chimiste Mireille Vega souhaitait éliminer le casse-tête relié aux soins compliqués de la peau. Bien que les besoins de la peau soient les mêmes pour tous, les proportions changent continuellement; un casse-tête que d’essayer de trouver un soin efficace et adapté!

La technologie GO2, tout-en-2, est le résultat de plusieurs décennies à résoudre ce casse-tête pour obtenir un soin complet et efficace, pour tous. Le duo tout-en-2 permet de doser — 1 + 2 — aux besoins fluctuants de la peau. En ajustant les proportions de la formule, vous pouvez lui fournir ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Deux produits en un seul geste.

Tout ce dont la peau a besoin, rien du reste. Parce ce que ça devrait être simple et sans casse-tête.

Pour plus d’info : vgambiome.ca

Expedibox

Se simplifier la vie grâce aux casiers intelligents

Expedibox est une PME innovante qui représente le plus large réseau de casiers intelligents au Québec. Bientôt présente dans sept provinces à travers le pays, l’entreprise québécoise offre un produit clé en main personnalisé pour plusieurs marchés.

Casiers à colis ou à outils, salle à colis intelligente, casiers vestiaires et supports à vélos intelligents font partie des réalisations des dernières années. Ces produits se déclinent autant pour le marché résidentiel, les universités, les pharmacies, les commerces de détail et les grandes entreprises qui vivent des défis logistiques dans la gestion et la livraison de leurs biens au quotidien.

Plus besoin de clés ou de codes à partager entre individus. Fini la gestion des colis volés ou perdus. Expedibox s’occupe de tout grâce à un système simple, sécuritaire et disponible 24/7.

Pour plus d’info : expedibox.com

Entosystem

Améliorer l’autonomie alimentaire via l’économie circulaire

L’entreprise québécoise Entosystem inaugurait le 23 mai dernier sa nouvelle usine de production d’insectes. Avec une superficie de plus de 100 000 pieds carrés, c’est désormais la plus grande capacité de production de mouche soldat noire en Amérique du Nord : à pleine capacité, cette usine produira 5 000 tonnes de larves et 15 000 tonnes d’engrais biologique (frass) grâce à un procédé zéro déchet.

L’usine pourra recevoir jusqu’à 250 tonnes d’aliments par jour issus du surplus alimentaire des épiceries et des résidus de l’industrie agroalimentaire, consommées en seulement six jours par les insectes. Les larves seront ensuite transformées en une farine protéinée et en huile pour l’alimentation animale.

Ce système novateur permettra d’améliorer l’autonomie alimentaire au Québec tout en diminuant l’impact environnemental des productions agricoles. Cette implantation crée près de 100 emplois à Drummondville et Entosystem est à la recherche de talents engagés dans l’économie circulaire.

Pour plus d’info : entosystem.com

GPHY

Révolution du mode de travail hybride

Fondée à Québec en 2018, GPHY développe ELIA, un écosystème technologique qui révolutionne le mode de travail hybride.

La transition généralisée vers le travail hybride comporte de nombreux avantages, tant pour les employés que les employeurs. Or, les entreprises ont peu d’outils pour s’adapter à cette nouvelle organisation du travail. De ce besoin est née ELIA, la plateforme technologique qui simplifie le travail hybride. L’application permet aux employés de voir à quel moment leurs collègues seront au bureau, de réserver un poste de travail ou une salle de rencontre et de mesurer l’occupation des espaces de travail afin de mieux les adapter aux réalités du travail hybride.

Le rôle du bureau a évolué : il s’agit maintenant d’un lieu de rassemblement, de collaboration, de socialisation. C’est pourquoi ELIA place les relations humaines au cœur de sa mission. ELIA rapproche votre monde.

Pour plus d’info : gphy.ca

My Smart journey

En mettre plein la vue de façon engageante et amusante

MySmartJourney est un outil de communication pour diffuser de l’information multimédia dans les lieux publics. Cette solution Web peut bâtir des parcours numériques informatifs, utiles et divertissants pour en mettre plein la vue de façon engageante et amusante.

Les organisations touristiques, culturelles et municipales l’utilisent pour leurs expositions, événements, mais aussi pour raconter leurs parcs et jardins, leurs rues et bien d’autres lieux encore!

Pas besoin de savoir coder! Vous avez matière à raconter ou à communiquer? MySmartJourney est à votre service. C’est une technologie sans contact et simple d’utilisation. Quant au public, il utilise juste son téléphone cellulaire pour accéder immédiatement au contenu diffusé via des supports enrichis avec des codes QR, jetons NFC et liens url.

Pour plus d’info : mysmartjourney.com

Et puis, que diriez-vous d’investir dans une jeune pousse à dimension humaine plutôt que d’encourager une multinationale sans scrupule? 😉

