Les bonnes adresses Rosemont

Rosemont est passé maître dans l’art de donner pignon sur rue à des établissements qui valent le détour!

On vous présente ici quatre entreprises de ce quartier étonnant qui sauront vous inspirer : lunettes stylées, bonne bouffe, café de qualité, vêtements et accessoires éthiques… elles se démarquent autant par leur service attentionné que leur offre unique en son genre. Bonne lecture!

Lunetterie Milot

La référence dans le quartier

Lunetterie Milot offre, depuis plus de 40 ans, des services de soins de la vue et de lunetterie de première qualité. C’est en utilisant les nouvelles technologies et des instruments de pointe que l’équipe est en mesure de maintenir votre vision en santé. La qualité des services offerts vous fera rapidement comprendre pourquoi l’endroit est devenu au fil des ans la référence dans le quartier.

Autant pour les adeptes de la mode que pour les sportifs, Lunetterie Milot est une véritable mine d’or. L’équipe est capable de mettre à la vue votre lunette en vous proposant des verres teintés conçus pour améliorer les couleurs et les contrastes afin que vous puissiez voir plus de détails. De plus, des réductions et des promotions sont régulièrement mises en place afin de suivre les tendances.

Lunetterie Milot est un incontournable dans le quartier pour vos services de soin de la vue ainsi que pour ceux qui veulent se démarquer des grandes chaînes impersonnelles.

Apprenez-en plus en vous rendant au lunetteriemilot.com.

Piri Piri

Une expérience unique aux saveurs authentiques

Piri Piri Masson est un concept portugais, premier du genre au Québec. On a su y transformer la traditionnelle cuisine portugaise, riche, fraîche et généreuse, en un concept rapide tout en préservant ses saveurs et son authenticité.

Tous les repas sont préparés devant les clients. Vous y trouverez la fameuse sauce Piri Piri qui garnit leurs poulets et leurs grillades ainsi qu’une variété de plats traditionnels, de bols santé, de sandwichs et de délicieux accompagnements tels que les patates rôties au four et leurs frites assaisonnées.

Piri Piri offre une cuisine savoureuse, un bon rapport qualité-prix et un service axé sur la famille et la tradition.

Apprenez-en plus en vous rendant au piri-piri.ca.

Centre Caféfix

Café pour tous

Caféfix est une entreprise ayant vu le jour en 2020 dans le quartier Rosemont-La Petite-Patrie.

On y offre un service de réparation de machines à espresso, une multitude de produits et d’accessoires ainsi qu’un vaste choix de cafés torréfiés partout au Québec incluant leurs délicieux mélanges maison : Les Cafés Douceur.

Que ce soit pour l’achat d’une machine à espresso ou pour mettre la main sur un sac de café frais, Caféfix est l’endroit à découvrir. Nouvelle adresse au 2489 avenue Mont-Royal Est.

Apprenez-en plus en vous rendant au centrecafefix.ca.

Les Coureurs de jupons

Une vitrine engagée

Située sur la dynamique Promenade Masson, au cœur de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, la boutique Les Coureurs de jupons est une vitrine engagée pour les œuvres originales et durables des créateurs locaux. C’est un projet qui réunit le monde de la mode éthique (slow fashion) et celui des arts, ainsi qu’un pont entre les talentueux designers d’ici et un public qui consomme de façon responsable.

Depuis 2011, la boutique offre des vêtements, bijoux, accessoires et objets cadeaux éthiques, locaux et originaux pour femmes, hommes et enfants de plus de 100 créateurs québécois.

La petite entreprise, dirigée par deux femmes qui souhaitent faire leur part pour protéger l’avenir des enfants de la crise climatique, offre également en exclusivité une collection maison. Ses tissus éthiques des plus confortables, ses prix doux et ses lignes simples qui s’agencent à merveille avec les créations recherchées des designers représentés sur place lui valent son immense succès.

Apprenez-en plus en vous rendant au lescoureursdejupons.com.

Qu’attendez-vous pour les visiter? Un monde de découvertes vous y attend!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.