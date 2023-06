Les bonnes adresses Vieux-Montréal

Destination par excellence pour quiconque souhaite passer un bon moment dans un décor unique, le Vieux-Montréal est un endroit de choix pour sortir en solo, entre amis ou en famille.

Que ce soit pour déguster une bonne bouffe, en apprendre un peu plus sur l’histoire de la métropole, visiter une expo ou se prélasser au spa, ce quartier offre tout ce dont vous avez besoin – et plus encore!

Voici quelques suggestions d’endroits à ajouter à votre liste de to do cet été.

Hanzō Izakaya

Élégance japonaise

Le décor de l’établissement est inspiré par la scène Crazy 88 dans Kill Bill. Il reflète l’élégance japonaise dans un espace pouvant accueillir jusqu’à 85 personnes (idéal pour les groupes).

Hanzō est un nouvel izakaya situé en plein coeur du Vieux-Montréal. On y offre des plats typiques des izakayas, bières japonaises, sakés et cocktails.

Pour plus d’info : hanzoizakaya.ca!

Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Immersion touchante

L’Égypte ancienne dévoile ses mystères à Pointe-à-Callière! Vivez une immersion touchante dans la vie quotidienne, sociale et religieuse de cette société millénaire en admirant plus de 300 objets authentiques présentés en exclusivité nord-américaine.

L’exposition Égypte. Trois mille ans sur le Nil explore la structure familiale, l’organisation du pouvoir, le culte des animaux ainsi que les croyances et pratiques funéraires de cet ancien peuple du Nil, de ses origines à la conquête romaine. Bijoux, objets du quotidien, sarcophages et momies côtoient ainsi sculptures et statues monumentales.

Ne manquez pas cette exposition incontournable sur une civilisation qui n’a pas fini de vous surprendre!

Pour plus d’info : pacmusee.qc.ca!

Site historique Marguerite-Bourgeoys

Hommage à Claude Lafortune

Au cœur du Vieux-Montréal, le Site historique Marguerite-Bourgeoys présente une nouvelle exposition captivante pour toute la famille. Il s’agit de la première présentation sur le territoire montréalais des dernières grandes œuvres produites par l’animateur de télévision et sculpteur de papier Claude Lafortune.

De plus, le site offre un parcours thématique incluant un site archéologique, une voûte de pierre du 18e siècle, un belvédère avec vue panoramique et une boutique-cadeau.

L’exposition permanente raconte l’épopée humaine de la première enseignante de Montréal, son dynamisme et son audace. L’admission est gratuite en tout temps pour les enfants de 12 ans et moins et le tarif régulier adulte est de 14 $.

Pour plus d’info : margueritebourgeoys.org!

Scandinave Spa Vieux-Montréal

Spa urbain

Situé au cœur du Vieux-Montréal, ce spa urbain saura vous offrir une expérience de détente profonde sans même quitter la ville!

Harmonisant authenticité et modernité, le parcours thermal entièrement intérieur vous fera vivre une expérience immersive qui vous permettra de déconnecter complètement. Sa philosophie axée sur le silence vous permettra de vous ressourcer et de reconnecter avec vous-même! Reconnu pour ses massages et son équipe de massothérapeutes qualifiés, vous trouverez le soin qui correspond à vos besoins.

Au Scandinave Spa Vieux-Montréal, on retrouve un service hors pair avec sa formule tout inclus. N’apportez que votre maillot de bain; le spa se chargera de vous fournir les essentiels, vous n’avez qu’à profiter du moment! Restez hydraté avec les smoothies, le thé et les stations d’eau qui sont à votre disposition. Rechargez vos batteries et offrez-vous une pause bien-être au Scandinave Spa Vieux-Montréal.

Pour plus d’info: scandinave.com!

