Bien trier ses matières à Saint-Laurent

La protection de l’environnement et la réduction de l’empreinte écologique sont des enjeux très importants pour Saint-Laurent. L’enfouissement des déchets génère des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique et nuisent à la qualité de l’air et de l’eau. La bonne gestion des matières domestiques peut contribuer à diminuer cet impact sur l’environnement.

C’est pourquoi Saint-Laurent offre des services de collecte à l’aide de bacs roulants. Ceux-ci sont vidés selon un calendrier établi pour chaque secteur. Le tri adéquat des matières représente un geste important que chaque citoyen et citoyenne peut poser pour favoriser un environnement plus sain.

Les ordures ménagères sont collectées à des fréquences variables selon le nombre de logements dans chaque immeuble. Elles doivent être placées dans les bacs noirs fournis par l’arrondissement. Il est important de ne pas y déposer de matières recyclables, organiques ou dangereuses.

Les matières recyclables sont collectées une fois par semaine. Le papier, le carton, ainsi que les contenants en plastique, de métal et de verre vidés doivent être déposés dans le bac vert de recyclage fourni par l’arrondissement.

Les matières organiques et les résidus verts sont collectés une fois par semaine. Les restes alimentaires, les papiers et les cartons souillés par des aliments doivent être déposés dans le bac brun fourni par l’arrondissement. Le compostage permet de transformer ces matières en engrais naturel pour les sols, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées à l’enfouissement.

Les déchets encombrants et les feuilles mortes font également l’objet de collectes spéciales à certaines périodes de l’année. Il est essentiel de respecter les modalités et les horaires de ces collectes afin d’éviter d’encombrer l’espace public.

Rappelons qu’il est interdit de déposer des résidus domestiques dangereux, tels que des solvants ou des piles usagées, dans les bacs de collecte. Pour s’en débarrasser de manière écologique, il est possible de les déposer en tout temps à l’écocentre Saint-Laurent, situé au 3535, rue Sartelon.

Plusieurs options pour favoriser la récupération

Dans son Plan d’urgence climatique 2021-2030, l’arrondissement vise une réduction de 55 % des émissions des gaz à effet de serre collectifs et corporatifs pour 2030. Chacun et chacune peut y contribuer en donnant un second souffle aux objets devenus inutiles, en les revendant, en les donnant à un proche ou à un organisme, ou encore en les apportant à l’écocentre.

Quant aux petits appareils électroniques, comme les cellulaires, les chargeurs et les piles rechargeables ou non, ils peuvent être déposés dans les édifices municipaux.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez montreal.ca/saint-laurent et abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

