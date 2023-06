Des subventions pour des habitudes de vie écoresponsables

Saint-Laurent se mobilise pour faire face aux défis climatiques et diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’enfouissement des déchets.

Pour y parvenir, l’arrondissement offre des programmes de subventions pour l’achat de produits durables. Ces initiatives visent à inciter la communauté laurentienne à adopter des gestes verts tout en faisant des économies.

Produits d’hygiène personnelle et féminine écoresponsables

Les produits d’hygiène jetables comme les couches pour bébé et les serviettes hygiéniques contiennent des substances chimiques qui les rendent non recyclables et non compostables. C’est pourquoi Saint-Laurent offre des subventions allant jusqu’à 50 % du prix d’achat aux résidents et résidentes qui souhaitent se procurer certains articles écologiques lavables et réutilisables.

Trousses de préparation aux situations d’urgence pour la maison et la voiture

En raison des changements climatiques, les situations d’urgence comme les tempêtes hivernales et les canicules deviennent de plus en plus fréquentes. Pour augmenter la résilience de la communauté laurentienne face aux aléas climatiques, Saint-Laurent offre une subvention de 50 % jusqu’à concurrence de 175 $ avant taxes pour l’achat d’une trousse d’urgence pour la maison et pour la voiture.

Équipements écologiques domestiques

Les équipements écologiques domestiques permettent de réduire la consommation d’énergie et d’eau. Saint-Laurent offre une subvention pour l’achat des articles suivants:

Les composteurs domestiques

Les vermicomposteurs

Les thermostats électroniques

Les gradateurs de lumière

Les capteurs de mouvement

Les ampoules DEL Les produits calfeutrant et scellant pour portes, fenêtres et toitures

Les bandes d’étanchéité

Les coupe-bise et coupe-froid pour portes et fenêtres

L’isolant mural

Les pare-air et pare-vapeur

Les panneaux et de lampes solaires.

La subvention offerte est de 50 % jusqu’à concurrence de 125 $ avant taxes par adresse.

Équipements d’entretien résidentiel sans carburant

Les équipements d’entretien résidentiel sans carburant permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de tondeuses à gazon, de souffleuses à neige ou de taille-haies à essence. Saint-Laurent soutient l’achat d’équipements électriques ou manuels comme des tondeuses à gazon électriques ou manuelles, des souffleuses à neige électriques ou manuelles, des taille-haies électriques ou manuels.

Une subvention de 50 % jusqu’à concurrence de 200 $ avant taxes est offerte par immeuble résidentiel et par personne responsable (propriétaire ou locataire).

Subvention pour l’achat de bornes de recharge électriques

L’arrondissement de Saint-Laurent propose une subvention de 35 % du montant obtenu dans le cadre du programme reconnu Roulez vert du gouvernement du Québec, pour l’achat de bornes de recharge électriques, avec un plafond de 210 $ avant taxes par résidence.

Des articles pour votre jardin

Saint-Laurent offre également divers articles pour votre jardin à prix modique. Pourquoi ne pas utiliser l’eau de pluie pour arroser vos plantes et votre potager? Procurez-vous un baril de récupération d’eau de pluie à 20 $ à l’éco boutique de Vertcité.

Vous aimeriez aménager un potager sur votre terrasse ou votre balcon? Utilisez les pots de culture en géotextile disponibles à 5$ l’unité à l’éco boutique de Vertcité, située au 685, boulevard Décarie. Ces pots sont lavables, faciles d’utilisation et permettent un développement optimal des racines pour assurer de belles récoltes.

Pour plus d’informations sur les programmes verts ou pour faire une demande de subvention en ligne, visitez montreal.ca/saint-laurent.

